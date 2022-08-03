Пелосі завершила візит на Тайвань і полетіла

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі залишила Тайвань після візиту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Літак Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань.

Пелосі зайшла на борт і помахала камерам. Після цього літак простояв 10-15 хвилин на землі, почав рулювання та успішно злетів.

Загалом візит Пелосі на Тайвань тривав менше 24 годин. Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.

Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі - Японії.

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.