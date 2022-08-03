УКР
8 840 63

Пелосі завершила візит на Тайвань і полетіла

тайвань,пелосі

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі залишила Тайвань після візиту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Літак Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань.

Пелосі зайшла на борт і помахала камерам. Після цього літак простояв 10-15 хвилин на землі, почав рулювання та успішно злетів.

Загалом візит Пелосі на Тайвань тривав менше 24 годин. Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.

Також читайте: Китай не збирається воювати, - попередник Пелосі Гінгріч назвав погрози щодо Тайваню блефом

Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі - Японії.

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Автор: 

візит (1647) Китай (4816) США (24064) Тайвань (190) Пелосі Ненсі (68)
Топ коментарі
+36
Это не Таня Черновол с каким-то мужиком, а Ненси Пелоси:

показати весь коментар
03.08.2022 14:17 Відповісти
+31
Ось так треба робити політику а не сцятись у штани як дехто у Європі-респект...
показати весь коментар
03.08.2022 14:18 Відповісти
+27
вообще то Китай поставили на свое место-возле параши показав ему что на равных он может разговаривать с ****** А со взрослым дядькой меряться писюнами еще рано
показати весь коментар
03.08.2022 14:27 Відповісти
Но обещала вернуться...
показати весь коментар
03.08.2022 14:16 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 18:02 Відповісти
Ну и зачем коммуняки вчера людей танками на пляже пугали?
А ситуация разрешилась сама собой, все поняли кто старший.
показати весь коментар
03.08.2022 14:16 Відповісти
тому що дядюшка Сі не довбойоб *****, який сподівався на каравай в Києві, а хитрожопа сова - знає коли надутись, а коли сдутись


показати весь коментар
03.08.2022 15:10 Відповісти
Это не Таня Черновол с каким-то мужиком, а Ненси Пелоси:

показати весь коментар
03.08.2022 14:17 Відповісти
Дуже схожа на нашу Тетяну 👍🏼🙂
показати весь коментар
03.08.2022 14:31 Відповісти
а мужик похож на одного бывшего командира торпедного катера:

показати весь коментар
03.08.2022 14:35 Відповісти
якщо замість Кеннеді буде стугна, то так
показати весь коментар
03.08.2022 14:48 Відповісти
мені теж здалось, що ці оченята шукають приціл Стугни 😂
показати весь коментар
03.08.2022 17:59 Відповісти
румин, йшов би ти в санду
показати весь коментар
03.08.2022 14:32 Відповісти
Вона ще й Рузвельта бачила..
показати весь коментар
03.08.2022 16:05 Відповісти
Пелоси на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989

показати весь коментар
03.08.2022 17:41 Відповісти
Це Кеннеді з нею?
показати весь коментар
03.08.2022 16:09 Відповісти
Це вона із Кеннеді.
показати весь коментар
03.08.2022 16:17 Відповісти
👍😁
показати весь коментар
03.08.2022 18:04 Відповісти
нет, просто любовник Мерлин Монро.
показати весь коментар
03.08.2022 17:44 Відповісти
а така широка сукня, щоб приховати ЯЙЦЯ.
показати весь коментар
03.08.2022 22:07 Відповісти
Чорновол более крута , чем спикерша. За спиной у спикерши вся мощь США, а за спиной у Татьяны предатели и ссыкуны.
показати весь коментар
04.08.2022 02:16 Відповісти
Ось так треба робити політику а не сцятись у штани як дехто у Європі-респект...
показати весь коментар
03.08.2022 14:18 Відповісти
китай з парашкою знову обкакундялись ))))
показати весь коментар
03.08.2022 14:18 Відповісти
"великий" СИ расскажет "могучему" ПУ чем пахнет пелотка Пелоси
показати весь коментар
03.08.2022 14:41 Відповісти
а ПУ розскаже СИ чим пахне ширінка ЗСУ
показати весь коментар
03.08.2022 15:14 Відповісти
на мітлі
показати весь коментар
03.08.2022 14:18 Відповісти
Навела суету и погнала далі
показати весь коментар
03.08.2022 14:19 Відповісти
Якщо ти ніфуя не розумієш у світовый політиці, навіщо ти пишеш обмежені (тупі) коменти?
показати весь коментар
03.08.2022 14:22 Відповісти
вообще то Китай поставили на свое место-возле параши показав ему что на равных он может разговаривать с ****** А со взрослым дядькой меряться писюнами еще рано
показати весь коментар
03.08.2022 14:27 Відповісти
Вообще-то она по работе летала к партнёрам. Китай сам себя накрутил по поводу, который его не касается - ожидаемо и обосрался, потому что это его это не касается и никакого влияния он на это не имеет.
показати весь коментар
03.08.2022 14:44 Відповісти
Китай має 7 тис. років цивілізації та 565 останніх попереджень США
показати весь коментар
03.08.2022 15:15 Відповісти
Вообще-то это одно и оже только более мягко сказано
ожидаемо и обосрался, потому что никакого влияния он на это не имеет.А проще говоря Китай поставили на свое место-возле параши
показати весь коментар
03.08.2022 15:47 Відповісти
Ну взагалі-то це різні речі. Якби США щось зробило по відношенню до Китаю, то можна було б сказати, що поставили на місце. А так стоїть, де стояв, тільки тепер обісраний.
показати весь коментар
03.08.2022 16:12 Відповісти
поставили ,поставили не надо отрицать очевидное Ведь китайцы уже открыто позиционировали себя как вторую сверхдержаву а дядя Сэм легким движением отправил их на положеное место-у параши
показати весь коментар
03.08.2022 16:34 Відповісти
Але ж дядько Сем ніяких дій відносно Китаю не виконував, просто проігнорували коммі-маячню, займаючись власними справами.
показати весь коментар
03.08.2022 17:03 Відповісти
это и есть показатель уровня когда легким движением ставят на место не смотря на весь визг и угрозы -это как сло и моська
показати весь коментар
03.08.2022 17:36 Відповісти
То, что умыли говно-кЯтай - это очень хорошо. Загнали под лавку.
Ну и па-раша подогнула хвост. Под свою немытую жёппу.
показати весь коментар
03.08.2022 14:21 Відповісти
😂👍
показати весь коментар
03.08.2022 18:06 Відповісти
********* комунякам не просто поводили **** по губах, їм кінчили в ротяку і змусили те проковтнути.
показати весь коментар
03.08.2022 14:21 Відповісти
старі добрі Штати.
показали хто в хаті хазаїн, та куди китай може з "останнім китайським попередженням" піти.
Це доречі сигнал і ***** теж.
показати весь коментар
03.08.2022 14:23 Відповісти
А как же третья мировая? Как же обещания сбивать самолеты США? Гопник утерся и сглотнул, когда понял, что его понты для серьезных дядей и тетей просто пыль.
показати весь коментар
03.08.2022 14:24 Відповісти
До лютого 2022 року весь цивілізований світ терпів виходки диктаторів та тиранів, намагався їх не провокувати, аби чого не сталося. А зараз США не просто провокують, а водять по губам і запитують: і що ти зробиш? І Україна в цьому зіграла вирішальну роль. Народ України.
показати весь коментар
03.08.2022 14:24 Відповісти
брат за брата, сестра за сестру

«Я не знаю, як та Наталя дає собі раду.
У чужій країні, сама із грудним дитям.
Я нізащо би так не змогла», - думає собі Влада.
І шле Наталі двісті доларів на «маніграм».
«Я не знаю, як та Влада стільки встигає:
два проєкти, лекторій онлайн, ще й скуповує медицину,
відправляти на фронт», - думає собі Рая
І спішить після роботи розім'яти Владину спину.
«Я не знаю, як ця Рая все це виносить:
Поранені хлопці, стільки горя перед очима.
Після зміни - масаж», - дума Олена - «…всім, хто лиш просить», -
І шиє розгрузку для Раїного вітчима.
«Я не знаю, звідки сили в тої Олени!
Цілий цех вже у неї: шиють усе для фронту», -
Мислить Оксана й пакує сувої зелені
З кулмаксу й ріпстопу і робить для Олени фото.
«Не дивно, що ця Оксана зірвала спину!
Вдень - на ягодах, а вечорами і зрання
Вчить польську, втішає дітей, шукає і відправляє тканину», -
Подумала, везучи передачу Оксанину, Таня.
«Як ця Таня, не знаю, триматися тільки може.
Взад-вперед через митниці переганяє машини.
По дві доби не спить, уже навіть на тінь не схожа», -
Дума, укривши сплячу Тетяну, Марина.
«Як Марина так може жити з дверима навстіж?
То із Харкова в неї живуть, то ночує водійка-львів'янка.
І копійки ж не візьме», - думає собі Настя
І на сходах Марининих ставить сметани банку.
«Я не знаю, як ця моя Настя так вміє:
Худоба, городи, батьки, та ще й діток троє!» -
Думає тепло про посестру Марія
І притискає до щік
новенькі
холодні
набої.

Людмила Горова
показати весь коментар
03.08.2022 15:03 Відповісти
Узкоглазые коммуняки передали эстафету делать шум на планете мордатому северокорейскому Ыну.....
показати весь коментар
03.08.2022 14:26 Відповісти
Просто комуняки, не має значення, які там в них очі.
показати весь коментар
03.08.2022 16:16 Відповісти
бабера пылесоси заставила весь мир кипятком сцать
показати весь коментар
03.08.2022 14:27 Відповісти
Она улетела.......но обещала вернуться
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
помню ким чем ын артиллерию на пляж приволакивал ну и китайские комуняки туда же
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
тогда много рыбов пострадало...
показати весь коментар
03.08.2022 14:37 Відповісти
хйло и его барин Си л у з е р ы а хйло и еще лох
показати весь коментар
03.08.2022 14:37 Відповісти
сподіваюсь, везе нові проксі-сервери , які вилучила сбу у ботоферми, бо ми ж без роботи лишились)
показати весь коментар
03.08.2022 14:38 Відповісти
Да, мадам китаез приземлила знатно, дай Бог ей здоровья!
показати весь коментар
03.08.2022 14:42 Відповісти
********* муха!Пелосі полетіла ,а з сьогоднішнього дня піску на Тайвань завозити жовтофейсові не будуть.
показати весь коментар
03.08.2022 14:47 Відповісти
самая дорогая предвыборная компания по повышению рейтинга одной из партий. и как всегда бывает в таких случаях - если впустую, то это можно считать легко отделались. лучше бы оружия прислали, избиратели же не совсем тупые.
показати весь коментар
03.08.2022 14:51 Відповісти
Вибори тут ні до чого, Пелосі літала по справах відносин Тайваня та США, це звичайна робоча комунікація між партнерами. Те, що Китай сам там щось собі вигадав і сам обісрався, це його власна ініціатива була у гівно сісти.
показати весь коментар
03.08.2022 15:11 Відповісти
ну ну, обычная коммуникация, что аж дедушка Байден звонил дедушке Си, причем - до визита, вдруг.
показати весь коментар
03.08.2022 23:30 Відповісти
Ну і яка риба пливла по Тайванській протоці в сторону Китаю , лосось чи тунець?
показати весь коментар
03.08.2022 14:55 Відповісти
Непонятно, зачем китайцы начали вибрировать кулаками в сторону Тайваня - прогнуться перед имперским вертухаем? С точки зрения геополитики - Китай без пяти минут полноправный хозяин территории сибири и всего дальнего востока, а с экономической точки зрения - Тайвань, оставаясь свободным, надёжный экономический партнёр. Зачем колотить понты на пустом месте!
показати весь коментар
03.08.2022 15:21 Відповісти
Ми насправді не знаємо, що Віні Пух розповів своїм рабам. Там може бути все, що завгодно, аж до знищення Пелосі у повітрі.
показати весь коментар
03.08.2022 16:14 Відповісти
Все тихо закончилось, а сколько было шума! Китайцы снова обосрались. Тайвань никогда не присоединиться к Китаю. Зачем? У тайванцев средняя зарплата 1500 баксов, цены на все ниже чем у нас. У китайцев зарплата в четыре-пять раз ниже....
показати весь коментар
03.08.2022 15:34 Відповісти
Куди і на чому полетіла? На мєтлє? На коврє-самольотє,? На Боїнгє-747 чи на АН-24???
показати весь коментар
03.08.2022 16:02 Відповісти
Героiчна жiнка, дай Боже iй бути довго в полiтицi . та робить добрi справи для своеi краiни i всього людства
показати весь коментар
03.08.2022 16:19 Відповісти
Китаёсам сосать
показати весь коментар
03.08.2022 16:57 Відповісти
Не думал что у демократов появились яйца. ( жаль что только у дамы )
показати весь коментар
03.08.2022 17:40 Відповісти
просто пиар, причем - дорогой и уже бесполезный, демократы похоже и в ипостаси сми и соцсетей сдулись. или народ поумнел (ну, или отупел, что даже такое "катит"). хотя скорее - уже просто надоело, популизм рядом с жопой непригляднее выглядит чем обычная жопа.
показати весь коментар
03.08.2022 23:34 Відповісти
 
 