Пелосі завершила візит на Тайвань і полетіла
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі залишила Тайвань після візиту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
Літак Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань.
Пелосі зайшла на борт і помахала камерам. Після цього літак простояв 10-15 хвилин на землі, почав рулювання та успішно злетів.
Загалом візит Пелосі на Тайвань тривав менше 24 годин. Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.
Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі - Японії.
Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.
А ситуация разрешилась сама собой, все поняли кто старший.
ожидаемо и обосрался, потому что никакого влияния он на это не имеет.А проще говоря Китай поставили на свое место-возле параши
Ну и па-раша подогнула хвост. Под свою немытую жёппу.
показали хто в хаті хазаїн, та куди китай може з "останнім китайським попередженням" піти.
Це доречі сигнал і ***** теж.
«Я не знаю, як та Наталя дає собі раду.
У чужій країні, сама із грудним дитям.
Я нізащо би так не змогла», - думає собі Влада.
І шле Наталі двісті доларів на «маніграм».
«Я не знаю, як та Влада стільки встигає:
два проєкти, лекторій онлайн, ще й скуповує медицину,
відправляти на фронт», - думає собі Рая
І спішить після роботи розім'яти Владину спину.
«Я не знаю, як ця Рая все це виносить:
Поранені хлопці, стільки горя перед очима.
Після зміни - масаж», - дума Олена - «…всім, хто лиш просить», -
І шиє розгрузку для Раїного вітчима.
«Я не знаю, звідки сили в тої Олени!
Цілий цех вже у неї: шиють усе для фронту», -
Мислить Оксана й пакує сувої зелені
З кулмаксу й ріпстопу і робить для Олени фото.
«Не дивно, що ця Оксана зірвала спину!
Вдень - на ягодах, а вечорами і зрання
Вчить польську, втішає дітей, шукає і відправляє тканину», -
Подумала, везучи передачу Оксанину, Таня.
«Як ця Таня, не знаю, триматися тільки може.
Взад-вперед через митниці переганяє машини.
По дві доби не спить, уже навіть на тінь не схожа», -
Дума, укривши сплячу Тетяну, Марина.
«Як Марина так може жити з дверима навстіж?
То із Харкова в неї живуть, то ночує водійка-львів'янка.
І копійки ж не візьме», - думає собі Настя
І на сходах Марининих ставить сметани банку.
«Я не знаю, як ця моя Настя так вміє:
Худоба, городи, батьки, та ще й діток троє!» -
Думає тепло про посестру Марія
І притискає до щік
новенькі
холодні
набої.
Людмила Горова
лучше бы оружия прислали, избиратели же не совсем тупые.