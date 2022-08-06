УКР
Китай припинив військове та кліматичне співробітництво зі США

Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами Про театри військових дій на різних континентах і з питань зміни клімату.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

У Білому домі такий крок назвали "безвідповідальним". Речник адміністрації США з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що, обриваючи контакти зі США, Китай посилює ймовірність конфронтації.

"Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки", - вказав він.

Також читайте: Реакція Китаю на візит Пелосі на Тайвань - "кричуща провокація". Сподіваємось, Пекін не стане продукувати кризу, - Блінкен

Водночас Кірбі додав, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні", незважаючи на те, що Пекін призупинив кілька угод.

+12
Якщо США захочуть припинити співробітництво, то будуть закриті китайські заводи Ford, Tesla, General Motors, HP, Intel, Asus, Acer, AMD, Nike, Columbia і тд і тп. Що станеться з Китаєм тоді?
06.08.2022 09:33 Відповісти
+8
Схоже Китай та сама рашка, замах на рубль удар на копійку.
06.08.2022 09:28 Відповісти
+6
Поімєтий амєріканскай бабушкай кітайскій імпєратор псіханул...
06.08.2022 09:11 Відповісти
Ну разрушит Китай остров, мир останется без чипов, от этих диктаторов одни вредительские убытки
показати весь коментар
06.08.2022 09:18 Відповісти
Світ без чипів не залишиться. А от Китай то вже напевно.
показати весь коментар
06.08.2022 09:59 Відповісти
Розробляють чіпи в США, складні машини для їх виготовлення - в Голландії, самі чіпи робить Тайвань (80% від світового виробництва!!!!)...
Китай лише ручками зосовує чіпи в праски та телефони.

Невже Китай не можуть замінити країни Індокитаю!
Залюбки!

Перекривайте чайнам кисень, щоб не борзіли!👿
показати весь коментар
06.08.2022 11:14 Відповісти
Вы заблуждаетесь.
показати весь коментар
06.08.2022 11:29 Відповісти
кетай потихоньку снимает маски. даже международная преступность и наркотики стали разменной монетой за... посещение Некитайского Тайваня
показати весь коментар
06.08.2022 09:23 Відповісти
Тайвань політично якраз самий китайський! 😂
показати весь коментар
06.08.2022 11:15 Відповісти
Это все копейки. Основная часть китайской экономики - это рынки сбыта: Евросоюз: около 950 миллиардов долларов в год. Примерно столько же США.
показати весь коментар
06.08.2022 10:15 Відповісти
Ну так потім ці НР чи Найк з Китаю і збувають в Європі і США... Навіть Вольво деякі в Європу і США везуть з Китаю, а не Швеції...
У Європі чи США продають дуже мало чисто китайських брендів, а в основному саме продукцію відомих фірм китайського виробництва. Ну нема там Чері і навіть Хуавеї уже не продають!
показати весь коментар
06.08.2022 10:40 Відповісти
Китайці купили "Вольво" 12 років тому.

показати весь коментар
06.08.2022 10:57 Відповісти
І це великий прокол Заходу!

Такий, як ми чуть не зробили із Мотор-Січ
показати весь коментар
06.08.2022 11:17 Відповісти
Ну да, і не лише Вольво
показати весь коментар
06.08.2022 12:09 Відповісти
Да дохрена там китайских брендов. И Хуавей и все остальные.
показати весь коментар
06.08.2022 11:32 Відповісти
Хуавей в США заборонили ще при Трампі - брат літав, то казав, що перестали продавать...
показати весь коментар
07.08.2022 10:24 Відповісти
Закрыть себе у убыток? Не несите пургу.
показати весь коментар
06.08.2022 11:30 Відповісти
Якщо США захочуть припинити співробітництво, то будуть Ford, Tesla, General Motors, HP, Intel, Asus, Acer, AMD, Nike, Columbia, лапу сосать. Все заводы, цеха, производственные линии за бесплатно достанутся Китаю. Поздно пить боржоми когда уже почки отвалились.
показати весь коментар
07.08.2022 21:48 Відповісти
Зараз США пригрозять китаю підняттям торгівельних податків на китайський ширпотреб і все замнеться - сто раз так було...
показати весь коментар
06.08.2022 09:41 Відповісти
Давно пора!

Індокитаю возрадується і замінить Китай - ручки ті ж самі, зате щоки не роздувають!
показати весь коментар
06.08.2022 11:19 Відповісти
Китай хай навчиться спочатку на автомобілях нормальні коробки передач робити... Порівняно з японцями небо і земля https://www.youtube.com/watch?v=9c5iHZbiFng&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl&index=14 https://www.youtube.com/watch?v=9c5iHZbiFng&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl&index=14

показати весь коментар
06.08.2022 09:45 Відповісти
І не тільки коробки передач. Москалі от хотіли імпортозамєстіть санкційну АБС на ладах китайськими деталями. Не вийшло, ця АБС відмовляє при різкому гальмуванні)
показати весь коментар
06.08.2022 10:46 Відповісти
Налякали їжака голою дупою.
показати весь коментар
06.08.2022 09:46 Відповісти
Пересичные думают что мировая политика это серьезное дело, а на самом деле это Дом-2 ополоумевших стариков и старух.
показати весь коментар
06.08.2022 09:59 Відповісти
В корне - Хомо Сапиенс (любой человек) - сошедшая с ума обезьяна.
Это все, что нужно знать о людском роде.
показати весь коментар
06.08.2022 10:20 Відповісти
Коли отримує в руки великі гроші...
показати весь коментар
06.08.2022 11:20 Відповісти
китайський "сунь куй в чай" отримав інструктаж від рашистського " сунь куй сам",як потрібно самомому собі накласти власного лайна у власну кишеню у відносинах з США.
показати весь коментар
06.08.2022 10:01 Відповісти
Там еще есть продолжение-условие: вынь су хим.
показати весь коментар
06.08.2022 10:22 Відповісти
Давайте китайцы, слушайте своих тоталитарных царьков, как рабсеяне, упадите мордой в дерьмо, опыт у вас есть, воробушков помните как истребляли и чем это закончилось.
показати весь коментар
06.08.2022 10:13 Відповісти
якісь дрібні чвари виявляються важливіші

ніж боротьба з потеплінням на планеті,
ніж загальний добробут людей,
ніж доля всієї планети
показати весь коментар
06.08.2022 10:28 Відповісти
Так, начебто рашисти та китайці живуть не на тій самі планеті Земля.
показати весь коментар
06.08.2022 11:22 Відповісти
Китайцам надо показать, что они обижены. Страна, придумавшая порох и бумагу... Теперь на зло всеми миру Китай прекращает сотрудничество по климату - они будут портить воздух даже когда не хочется.
показати весь коментар
06.08.2022 11:52 Відповісти
Трохи попіняться і знову стануть в стійло. Годувати мільярди треба незалежно від обід. Та й в цілому, це на Тайвані літографи стоять, тому США і впрягається за них.
показати весь коментар
06.08.2022 17:30 Відповісти
 
 