Китай припинив військове та кліматичне співробітництво зі США
Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами Про театри військових дій на різних континентах і з питань зміни клімату.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків.
У Білому домі такий крок назвали "безвідповідальним". Речник адміністрації США з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що, обриваючи контакти зі США, Китай посилює ймовірність конфронтації.
"Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки", - вказав він.
Водночас Кірбі додав, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні", незважаючи на те, що Пекін призупинив кілька угод.
Китай лише ручками зосовує чіпи в праски та телефони.
Невже Китай не можуть замінити країни Індокитаю!
Залюбки!
Перекривайте чайнам кисень, щоб не борзіли!👿
У Європі чи США продають дуже мало чисто китайських брендів, а в основному саме продукцію відомих фірм китайського виробництва. Ну нема там Чері і навіть Хуавеї уже не продають!
Такий, як ми чуть не зробили із Мотор-Січ
Індокитаю возрадується і замінить Китай - ручки ті ж самі, зате щоки не роздувають!
Это все, что нужно знать о людском роде.
ніж боротьба з потеплінням на планеті,
ніж загальний добробут людей,
ніж доля всієї планети