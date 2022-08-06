Китай припинив військове та кліматичне співробітництво зі США

Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами Про театри військових дій на різних континентах і з питань зміни клімату.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

У Білому домі такий крок назвали "безвідповідальним". Речник адміністрації США з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що, обриваючи контакти зі США, Китай посилює ймовірність конфронтації.

"Ці контакти насправді дуже важливі, оскільки допомагають зменшити ризик прорахунків і неправильного сприйняття. Це особливо актуально тепер, коли Китай робить провокаційні та ескалаційні кроки", - вказав він.

Водночас Кірбі додав, що США продовжать підтримувати військові контакти "на найвищому рівні", незважаючи на те, що Пекін призупинив кілька угод.