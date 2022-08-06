Переправы на Херсонщине нужны россиянам для предстоящего бегства, - Гуменюк

Оккупанты планируют использовать возведенные в Херсонской области временные понтонные переправы для того, чтобы в будущем оттуда убегать.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, россияне пока не придумали, как починить выведенный из строя Антоновский мост, ведущий в Крым.

"Ничего эффективного они пока там не придумали. Пытаются подтягивать инженерные ресурсы. Но как свидетельствуют западные специалисты, то, что оккупанты оставляют понтонные части, не убирая даже во время наших артиллерийских обстрелов, это свидетельствует о том, что они ставят далекую цель использовать их для того, чтобы сваливать оттуда", - сказала Гуменюк.

Читайте также: Антоновский мост до сих пор непроездной, дыры просто накрыли плитами, - ОВА

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.