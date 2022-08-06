РУС
Переправы на Херсонщине нужны россиянам для предстоящего бегства, - Гуменюк

Оккупанты планируют использовать возведенные в Херсонской области временные понтонные переправы для того, чтобы в будущем оттуда убегать.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, россияне пока не придумали, как починить выведенный из строя Антоновский мост, ведущий в Крым.

"Ничего эффективного они пока там не придумали. Пытаются подтягивать инженерные ресурсы. Но как свидетельствуют западные специалисты, то, что оккупанты оставляют понтонные части, не убирая даже во время наших артиллерийских обстрелов, это свидетельствует о том, что они ставят далекую цель использовать их для того, чтобы сваливать оттуда", - сказала Гуменюк.

Читайте также: Антоновский мост до сих пор непроездной, дыры просто накрыли плитами, - ОВА

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование у поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

мост (1041) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (5137)
+14
І саме для того, щоб тікати було веселіше, ***** удвічі збільшило своє угрупування на Херсонщині.
Іноді, краще ноги розсувати, ніж говорити.
06.08.2022 11:19 Ответить
+7
Пока что они через понтонные переправы и паромы перебрасывают дополнительные силы на правый берег. Но икспердша уже "предугадала", для чего эти средства установлены.
06.08.2022 11:22 Ответить
+7
еще один АХУ%ННЫЙ эксперт и знаток положения дел на фронте , поедь на ноль и узнай , как дела на самом деле , зае%али уже своими арестовичами , сидят в бункерах , сладко спят вкустно жрут, бабло косят , и только пиз%ят, пиз%дят, и пиз%дят о контрнаступлениях и успехах с сальными и довольными е%алами.
06.08.2022 11:32 Ответить
Так они и раздвигают ножки, поэтому и сидят на не пыльных и денежных тёплых местах за деньги налогоплатильщиков, а все остальные лохи работают и воюют. Кстати кто-то понёс ответственность за "ударные группировки не созданы, войны не будет, они блефуют"?... Отож, все на своих должностях
06.08.2022 11:28 Ответить
Вьінавееерна нимееестньій, журнааалаввсяаааких ничитааааити...
06.08.2022 11:42 Ответить
👏
06.08.2022 11:57 Ответить
Только пока по ним в другую сторону движение

ISW уже предупредил что группировка рф на Юге постоянно растет
06.08.2022 11:20 Ответить
ага, щоб ушиватися. а може навпаки, щоб перти туди танки, арт системи, рсзо і особовий склад?
задовбали вже своєю брехнею і пазітівом. люди продовжують вмиватися кров'ю на сході і півдні, а ви все мелете язиками.
06.08.2022 11:20 Ответить
Як в пісеньці: кагда ми атступаєм- ета ми впьєрьод ідьом)
06.08.2022 11:25 Ответить
так будуть тікати як зелені 24 лютого?
06.08.2022 11:25 Ответить
Гуменюк знає що рашисти надумали? абалдєть,яка обізнана
06.08.2022 11:25 Ответить
товарісчь Гюменюк ....Планета Земля має круглу форму ,шар,сфера ,куля ...Втекти з такої геометричної хвігури можна тільки на зорельоті, а рихфи таких навіть не розробляє
06.08.2022 11:26 Ответить
но это будет потом !!!
а сейчас они нужны им для подвоза живой (пока еще) силы и техники , боекомплектов и ГСМ...
так что... не надо давать им ни шанса на побег ни возможности пополнять военщину...
06.08.2022 11:28 Ответить
Нам би ці понтони підправити
06.08.2022 11:28 Ответить
еще один АХУ%ННЫЙ эксперт и знаток положения дел на фронте , поедь на ноль и узнай , как дела на самом деле , зае%али уже своими арестовичами , сидят в бункерах , сладко спят вкустно жрут, бабло косят , и только пиз%ят, пиз%дят, и пиз%дят о контрнаступлениях и успехах с сальными и довольными е%алами.
???... Поки що не схоже на підготовку до втечі, на жаль, бо рухають все в протилежному напрямку.
06.08.2022 11:35 Ответить
Уже как то за*бал етот необоснованный урапатриотизм. Пока что рашисты увеличили группировку в Херсоне в 2 раза и не собираются уходить, пока мы над ними смеялись. Вспоминаю как мы над рашистами смеялись год назад когда говорили что рашисты низачто не пробьют сухопутный коридор на крым и не пустят воду по крымскому каналу. Мы же не смогли ни мосты вовремя взорвать ни канал закрыть ни даже уничтожить опоры по которым рашисты воруют нашу електроенергию в окупированный крым.
06.08.2022 11:38 Ответить
Пани Гуменюк,не смешите ,впервые от вас узнала,что понтонные переправы возводят для побега, лучше молчите!
06.08.2022 11:39 Ответить
Схема старая - мосты стоят,орки продвигаются,Безуглую на фронт,абрыстович - пр"бали...
06.08.2022 12:25 Ответить
Верещук - "евакуювали"
06.08.2022 13:54 Ответить
Головне, коли настане момент, зеленьовиблюдням не повторити кульбіти сивочолих рішал, які (підари ******) дали можливість гіркіну і його банді спокійно покинути Слов'янськ, та прибути до Донецька, парадним маршем.
06.08.2022 13:51 Ответить
 
 