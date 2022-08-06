Переправи на Херсонщині потрібні росіянам для майбутньої втечі, - Гуменюк

Окупанти планують використати зведені на Херсонщині тимчасові понтонні переправи для того, щоб у майбутньому звідти тікати.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, росіяни поки не вигадали, як полагодити виведений з ладу Антонівський міст, який веде до Криму.

"Нічого ефективного вони поки що там не вигадали. Намагаються підтягувати інженерні ресурси. Але як засвідчують західні фахівці, те, що окупанти залишають понтонні частини, не прибираючи навіть під час наших артилерійських обстрілів, це свідчить про те, що вони мають на далекій меті використати їх для того, щоб ушиватися звідти", - сказала Гуменюк.

Також читайте: Антонівський міст досі є непроїзним, дірки просто накрили плитами, - ОВА

Раніше повідомлялося, що Росія, швидше за все, розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах.