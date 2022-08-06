УКР
Переправи на Херсонщині потрібні росіянам для майбутньої втечі, - Гуменюк

Окупанти планують використати зведені на Херсонщині тимчасові понтонні переправи для того, щоб у майбутньому звідти тікати.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, росіяни поки не вигадали, як полагодити виведений з ладу Антонівський міст, який веде до Криму.

"Нічого ефективного вони поки що там не вигадали. Намагаються підтягувати інженерні ресурси. Але як засвідчують західні фахівці, те, що окупанти залишають понтонні частини, не прибираючи навіть під час наших артилерійських обстрілів, це свідчить про те, що вони мають на далекій меті використати їх для того, щоб ушиватися звідти", - сказала Гуменюк.

Також читайте: Антонівський міст досі є непроїзним, дірки просто накрили плитами, - ОВА

Раніше повідомлялося, що Росія, швидше за все, розмістила спеціальне обладнання біля пошкоджених ключових мостів під Херсоном, намагаючись відвернути подальші удари ЗСУ по своїх переправах.

міст (1259) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (6135)
Топ коментарі
+14
І саме для того, щоб тікати було веселіше, ***** удвічі збільшило своє угрупування на Херсонщині.
Іноді, краще ноги розсувати, ніж говорити.
06.08.2022 11:19 Відповісти
+7
Пока что они через понтонные переправы и паромы перебрасывают дополнительные силы на правый берег. Но икспердша уже "предугадала", для чего эти средства установлены.
06.08.2022 11:22 Відповісти
+7
еще один АХУ%ННЫЙ эксперт и знаток положения дел на фронте , поедь на ноль и узнай , как дела на самом деле , зае%али уже своими арестовичами , сидят в бункерах , сладко спят вкустно жрут, бабло косят , и только пиз%ят, пиз%дят, и пиз%дят о контрнаступлениях и успехах с сальными и довольными е%алами.
06.08.2022 11:32 Відповісти
Так они и раздвигают ножки, поэтому и сидят на не пыльных и денежных тёплых местах за деньги налогоплатильщиков, а все остальные лохи работают и воюют. Кстати кто-то понёс ответственность за "ударные группировки не созданы, войны не будет, они блефуют"?... Отож, все на своих должностях
06.08.2022 11:28 Відповісти
Вьінавееерна нимееестньій, журнааалаввсяаааких ничитааааити...
06.08.2022 11:42 Відповісти
👏
06.08.2022 11:57 Відповісти
Только пока по ним в другую сторону движение

ISW уже предупредил что группировка рф на Юге постоянно растет
06.08.2022 11:20 Відповісти
ага, щоб ушиватися. а може навпаки, щоб перти туди танки, арт системи, рсзо і особовий склад?
задовбали вже своєю брехнею і пазітівом. люди продовжують вмиватися кров'ю на сході і півдні, а ви все мелете язиками.
06.08.2022 11:20 Відповісти
Пока что они через понтонные переправы и паромы перебрасывают дополнительные силы на правый берег. Но икспердша уже "предугадала", для чего эти средства установлены.
06.08.2022 11:22 Відповісти
Як в пісеньці: кагда ми атступаєм- ета ми впьєрьод ідьом)
06.08.2022 11:25 Відповісти
так будуть тікати як зелені 24 лютого?
06.08.2022 11:25 Відповісти
Гуменюк знає що рашисти надумали? абалдєть,яка обізнана
06.08.2022 11:25 Відповісти
товарісчь Гюменюк ....Планета Земля має круглу форму ,шар,сфера ,куля ...Втекти з такої геометричної хвігури можна тільки на зорельоті, а рихфи таких навіть не розробляє
06.08.2022 11:26 Відповісти
но это будет потом !!!
а сейчас они нужны им для подвоза живой (пока еще) силы и техники , боекомплектов и ГСМ...
так что... не надо давать им ни шанса на побег ни возможности пополнять военщину...
06.08.2022 11:28 Відповісти
Нам би ці понтони підправити
06.08.2022 11:28 Відповісти
еще один АХУ%ННЫЙ эксперт и знаток положения дел на фронте , поедь на ноль и узнай , как дела на самом деле , зае%али уже своими арестовичами , сидят в бункерах , сладко спят вкустно жрут, бабло косят , и только пиз%ят, пиз%дят, и пиз%дят о контрнаступлениях и успехах с сальными и довольными е%алами.
06.08.2022 11:32 Відповісти
???... Поки що не схоже на підготовку до втечі, на жаль, бо рухають все в протилежному напрямку.
06.08.2022 11:35 Відповісти
Уже как то за*бал етот необоснованный урапатриотизм. Пока что рашисты увеличили группировку в Херсоне в 2 раза и не собираются уходить, пока мы над ними смеялись. Вспоминаю как мы над рашистами смеялись год назад когда говорили что рашисты низачто не пробьют сухопутный коридор на крым и не пустят воду по крымскому каналу. Мы же не смогли ни мосты вовремя взорвать ни канал закрыть ни даже уничтожить опоры по которым рашисты воруют нашу електроенергию в окупированный крым.
06.08.2022 11:38 Відповісти
Пани Гуменюк,не смешите ,впервые от вас узнала,что понтонные переправы возводят для побега, лучше молчите!
06.08.2022 11:39 Відповісти
Схема старая - мосты стоят,орки продвигаются,Безуглую на фронт,абрыстович - пр"бали...
06.08.2022 12:25 Відповісти
Верещук - "евакуювали"
06.08.2022 13:54 Відповісти
Головне, коли настане момент, зеленьовиблюдням не повторити кульбіти сивочолих рішал, які (підари ******) дали можливість гіркіну і його банді спокійно покинути Слов'янськ, та прибути до Донецька, парадним маршем.
06.08.2022 13:51 Відповісти
 
 