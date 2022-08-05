Антонівський міст досі є непроїзним, дірки просто накрили плитами, - ОВА

Антонівський міст у Херсоні залишається непроїзним попри намагання окупантів його відремонтувати.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми знаємо, що Антонівський міст після влучних попадань - непроїзний. У них (рашистів. - Ред.) є спроби його ремонтувати, ми бачили фейкове відео, що приїхали фахівці, які будували Керченський міст, але насправді це спроби пошкоджені місця накрити плитами. Він досі залишається непроїзним. Поруч вони налагодили паромну переправу, але там невелика кількість автомобілів і техніки переправляється", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі на 27 липня Збройні сили України уночі втретє вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

