Антонівський міст досі є непроїзним, дірки просто накрили плитами, - ОВА

мост,міст,антонівський,антоновский

Антонівський міст у Херсоні залишається непроїзним попри намагання окупантів його відремонтувати.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми знаємо, що Антонівський міст після влучних попадань - непроїзний. У них (рашистів. - Ред.) є спроби його ремонтувати, ми бачили фейкове відео, що приїхали фахівці, які будували Керченський міст, але насправді це спроби пошкоджені місця накрити плитами. Він досі залишається непроїзним. Поруч вони налагодили паромну переправу, але там невелика кількість автомобілів і техніки переправляється", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі на 27 липня Збройні сили України уночі втретє вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

Дивіться: Голова облради Херсона Самойленко підтвердив, що нічні вибухи пов'язані із залізничним мостом. ВIДЕО

Автор: 

міст (1259) Херсонська область (6129)
+9
показати весь коментар
05.08.2022 14:57 Відповісти
+4
Срамоту прикрили фіговим листочком, усе в кацопстані як в не людей
показати весь коментар
05.08.2022 14:25 Відповісти
+4
Новина на стільки гарна, що в неї важко повірити на фоні всіх побрехеньок, що ідуть від Люськаінфо 🤗
показати весь коментар
05.08.2022 14:30 Відповісти
В інтернеті з'явилась інформація про підбиття біля Сімферополя патрульного корабля типу василь биков.
показати весь коментар
05.08.2022 14:24 Відповісти
Мабуть Севастополя.
показати весь коментар
05.08.2022 14:27 Відповісти
Якщо це правда, то є робота для Єнота 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
05.08.2022 14:28 Відповісти
Новина на стільки гарна, що в неї важко повірити на фоні всіх побрехеньок, що ідуть від Люськаінфо 🤗
показати весь коментар
05.08.2022 14:30 Відповісти
Немає моря біля Сімферополя , найближче море - це Миколаівка за 80 км
від Севастополя !
показати весь коментар
05.08.2022 14:40 Відповісти
Що, по Салгіру плив?
показати весь коментар
05.08.2022 16:01 Відповісти
Коли небудь настане той час, коли українці перестануть плутати Сімферополь і Севастополь? А для цього треба не по закордонах шаритися, а свою країну досліджувати і регулярно влаштовувати собі хоча б короткі подорожі Україною, хоча б тури вихідного дня.
показати весь коментар
05.08.2022 18:10 Відповісти
Срамоту прикрили фіговим листочком, усе в кацопстані як в не людей
показати весь коментар
05.08.2022 14:25 Відповісти
Все як ******* та роблять рукажопі кацапи-із гавна і палак...
показати весь коментар
05.08.2022 14:26 Відповісти
І на всякий випадок у козломордих ще є "сіняя ізалєнта"
показати весь коментар
05.08.2022 17:00 Відповісти
Так Севастополя https://youtu.be/QN3NhH057Yo
показати весь коментар
05.08.2022 14:31 Відповісти
Буде треба добют
показати весь коментар
05.08.2022 14:32 Відповісти
Загнали б туди вже пару гаубиць, та танків, хай вже остаточно помре міст, що б вже ніхто не мучився. Орки, ви ж можете!!!
показати весь коментар
05.08.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:55 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 14:57 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 15:21 Відповісти
Херсонська ова філіал арестовича.
показати весь коментар
05.08.2022 18:11 Відповісти
 
 