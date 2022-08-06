РУС
ВСУ уничтожили три российских командных пункта на юге Украины, - Гуменюк

На временно оккупированных территориях юга Украины за прошедшие сутки украинские военные уничтожили три российских командных пункта.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы держим огневой контроль над логистическими центрами врага на оккупированных территориях... Кроме того, в ходе авиаудара и ракетного удара мы уничтожили и скопление вооружения и военной техники, которую враг пытается туда подтянуть, и три командных пункта. А это существенно деморализует войско, которое пытается собрать силы для каких-то мощных действий в ближайшем будущем. Эти мощные действия пока больше похожи на потуги", - сказала она в эфире национального телемарафона.

Но, как отмечает Гуменюк, врага нельзя недооценивать.

Читайте также: Переправы на Херсонщине нужны россиянам для предстоящего бегства, - Гуменюк

"Те резервы, которые они пытаются подтянуть, достаточно существенны", - сказала она, добавив, что в настоящее время задача ВСУ - ослабить российские войска, чтобы они не имели сил для движения вперед.

