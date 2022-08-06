УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9160 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 876 7

ЗСУ знищили три російські командні пункти на півдні України, - Гуменюк

зсу

На тимчасово окупованих територіях півдня України минулої доби українські військові знищили три російські командні пункти.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях…крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Але, як зауважує Гуменюк, ворога не можна недооцінювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправи на Херсонщині потрібні росіянам для майбутньої втечі, - Гуменюк

"Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, є достатньо суттєвими", - сказала вона, додавши, що наразі завдання ЗСУ - послабити російські війська, щоб вони не мали сил для руху вперед.

Автор: 

окупація (6830) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7867) Херсонська область (6135)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.08.2022 12:13 Відповісти
Типо, химер по кацапам - по самое не хочу.
показати весь коментар
06.08.2022 12:16 Відповісти
https://youtu.be/dGEt6VUSLWE https://youtu.be/dGEt6VUSLWE


дерзкий мальчишка !!!! молодец !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 12:16 Відповісти
Віина -- тре бити до потєрі пульса
показати весь коментар
06.08.2022 12:22 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 12:32 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
06.08.2022 12:34 Відповісти
Гуменюк треба відправити на передову.
Кацапи її злякаються, і самі негайно втечуть.
Вона мені нагадує японський фільм жахів...

показати весь коментар
06.08.2022 15:44 Відповісти
 
 