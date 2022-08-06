ЗСУ знищили три російські командні пункти на півдні України, - Гуменюк

На тимчасово окупованих територіях півдня України минулої доби українські військові знищили три російські командні пункти.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях…крім того, у ході авіаудару і ракетного удару ми знищили і скупчення озброєння та військової техніки, яку ворог намагається туди підтягнути, і три командні пункти. А це суттєво деморалізує військо, яке намагається зібрати сили для якихось потужних дій у найближчому майбутньому. Ці потужні дії поки що більше схожі на потуги", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Але, як зауважує Гуменюк, ворога не можна недооцінювати.

"Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, є достатньо суттєвими", - сказала вона, додавши, що наразі завдання ЗСУ - послабити російські війська, щоб вони не мали сил для руху вперед.