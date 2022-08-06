РУС
Российские военные продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины из минометов и САУ

Под вражеским огнем оказались 2 громады Сумщины и 1 громада на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

"Враг наносил поражение с применением САУ и минометов.

Зафиксировано:
▪️более 110 взрывов из ствольной артиллерии;
▪️выпущено более 50 мин из 120-мм минометов.

Огонь враг открывал в направлении Украины из российских населенных пунктов Ломаковка, Курковичи, Волфино", - сообщила Госпогранслужба.

Сообщается, что в результате обстрела ранен местный житель, также повреждена гражданская инфраструктура. Еще один житель, прячась от обстрелов, скончался от сердечного приступа.

Читайте: Утром оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии Белопольскую громаду на Сумщине. Зафиксировано около 40 прилетов, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Госпогранслужба (6783) обстрел (29176) Сумская область (3612) Черниговщина (1486)
Хто відключив коментарі на ютубі?
06.08.2022 14:01 Ответить
Найвеличніший нахвалявся відповідати на обстріли. І шо?
06.08.2022 14:04 Ответить
Це буде продовжуватись поки відповідні українські військові або іньші керівники припинять жувати соплі та віддадуть наказ бити у відповіть по території свинарника.Саме по військовим об'єктам...
06.08.2022 14:05 Ответить
 
 