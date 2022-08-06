Российские военные продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины из минометов и САУ
Под вражеским огнем оказались 2 громады Сумщины и 1 громада на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.
"Враг наносил поражение с применением САУ и минометов.
Зафиксировано:
▪️более 110 взрывов из ствольной артиллерии;
▪️выпущено более 50 мин из 120-мм минометов.
Огонь враг открывал в направлении Украины из российских населенных пунктов Ломаковка, Курковичи, Волфино", - сообщила Госпогранслужба.
Сообщается, что в результате обстрела ранен местный житель, также повреждена гражданская инфраструктура. Еще один житель, прячась от обстрелов, скончался от сердечного приступа.
віктор федорович #394174
5 копійок
Александр Чуднивец #474549
