Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з мінометів і САУ

Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини та 1 громада на Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

"Ворог завдавав ураження із застосуванням САУ і мінометів.

Зафіксовано:

▪️понад 110 вибухів зі ствольної артилерії;

▪️випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів.



Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів Ломаківка, Курковичі, Волфіно", - повідомила Держприкордонслужба.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу зазнав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.

