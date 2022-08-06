Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з мінометів і САУ
Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини та 1 громада на Чернігівщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
"Ворог завдавав ураження із застосуванням САУ і мінометів.
Зафіксовано:
▪️понад 110 вибухів зі ствольної артилерії;
▪️випущено понад 50 мін зі 120-мм мінометів.
Вогонь ворог відкривав у напрямку України із російських населених пунктів Ломаківка, Курковичі, Волфіно", - повідомила Держприкордонслужба.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу зазнав поранення місцевий мешканець, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ще один мешканець, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу.
