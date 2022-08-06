На Киевщине обезвредили 60 тыс. взрывоопасных предметов
Пиротехники ГСЧС продолжают разминировать территории и обезвреживать взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
За последние сутки спасатели обнаруживали взрывоопасные предметы в следующих населенных пунктах:
Бучанского района – с. Липовка, с. Мотыжин, с. Гореничи, пгт Гостомель, с. Гавриловка, г. Буча;
Броварского района – с. Заворичи, с. Бервица;
Обуховского района – с. Гребени, с. Ходоров;
Вышгородского района – с. Сосновка, с. Запрудка, с. Ясногородка.
"Обследовали 34,05 га территории, из них - 18,68 га с/х угодий, 0,45 га - акватории водных объектов. Проверили 12 домохозяйств, 13,906 км автомобильных дорог, 1,85 км линий электропередач. Обезвредили 317 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Всего с начала работ проверено 1253 объекта и 1688 домохозяйств, 1253,165 км автомобильных дорог, 1312,925 км линий электропередач, 11,443 км газопровода.
