На Киевщине обезвредили 60 тыс. взрывоопасных предметов

Пиротехники ГСЧС продолжают разминировать территории и обезвреживать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

За последние сутки спасатели обнаруживали взрывоопасные предметы в следующих населенных пунктах:

Бучанского района – с. Липовка, с. Мотыжин, с. Гореничи, пгт Гостомель, с. Гавриловка, г. Буча;

Броварского района – с. Заворичи, с. Бервица;

Обуховского района – с. Гребени, с. Ходоров;

Вышгородского района – с. Сосновка, с. Запрудка, с. Ясногородка.

"Обследовали 34,05 га территории, из них - 18,68 га с/х угодий, 0,45 га - акватории водных объектов. Проверили 12 домохозяйств, 13,906 км автомобильных дорог, 1,85 км линий электропередач. Обезвредили 317 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Всего с начала работ проверено 1253 объекта и 1688 домохозяйств, 1253,165 км автомобильных дорог, 1312,925 км линий электропередач, 11,443 км газопровода.