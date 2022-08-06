На Київщині знешкодили 60 тис. вибухонебезпечних предметів
Піротехніки ДСНС продовжують розміновувати території та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
За останню добу рятувальники виявляли вибухонебезпечні предмети в таких населених пунктах:
Бучанського району – с. Липівка, с. Мотижин, с. Гореничі, смт Гостомель, с. Гаврилівка, м. Буча;
Броварського району – с. Заворичі, с. Бервиця;
Обухівського району – с. Гребені, с. Ходорів;
Вишгородського району – с. Соснівка, с. Запрудка, с. Ясногородка.
"Обстежили 34,05 га території, з них – 18,68 га с/г угідь, 0,45 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 12 домогосподарств, 13,906 км автомобільних доріг, 1,85 км ліній електропередач. Знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Усього від початку робіт перевірено 1253 об’єктів та 1688 домогосподарств, 1253,165 км автомобільних доріг, 1312,925 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.
