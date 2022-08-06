УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9939 відвідувачів онлайн
Новини Війна
655 0

На Київщині знешкодили 60 тис. вибухонебезпечних предметів

розмінування

Піротехніки ДСНС продовжують розміновувати території та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За останню добу рятувальники виявляли вибухонебезпечні предмети в таких населених пунктах:

  • Бучанського району – с. Липівка, с. Мотижин, с. Гореничі, смт Гостомель, с. Гаврилівка, м. Буча;

  • Броварського району – с. Заворичі, с. Бервиця;

  • Обухівського району – с. Гребені, с. Ходорів;

  • Вишгородського району – с. Соснівка, с. Запрудка, с. Ясногородка.

Також читайте: Тіло загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

"Обстежили 34,05 га території, з них – 18,68 га с/г угідь, 0,45 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 12 домогосподарств, 13,906 км автомобільних доріг, 1,85 км ліній електропередач. Знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Усього від початку робіт перевірено 1253 об’єктів та 1688 домогосподарств, 1253,165 км автомобільних доріг, 1312,925 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.

Автор: 

Київська область (4195) ДСНС (5255) розмінування (1021)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 