СБУ запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных запустил быструю форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграм-канале.

"Теперь можно сообщить об обстоятельствах исчезновения человека через онлайн-форму", - отмечается в сообщении.

Тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно – предоставленная информация уже обработана.

Отправленные по форме данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам, заверили в СБУ.

Читайте также: В ЕС осудили военные действия РФ возле Запорожской АЭС

В спецслужбе обратили внимание, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти!

"Служба безопасности Украины предостерегает от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена. Не предоставляйте информацию о пленных и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Это может повредить нашим защитникам в плену и усложнить ход переговорного процесса по их освобождению!", - отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что по результатам совместной деятельности и реализации решений координационного штаба по обращению с военнопленными, Объединенным центром реализовано освобождение из плена и возвращено на подконтрольную Правительству Украины территорию 573 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины из минометов и САУ