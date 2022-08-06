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Новости Война
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В Болгарии дети обнаружили мину на пляже

болгарія

На побережье Черного моря в болгарском курортном городе Царево в субботу дети обнаружили, вероятно, противопехотную мину, когда ныряли за рапанами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Дети во время заплыва увидели неизвестный плавающий в море объект и сразу сообщили об этом спасателям. Место возле вероятной мины огородили, в то время как на остальной территории пляжа люди продолжили купаться.

Как сообщает Nova.bg со ссылкой на министерство обороны Болгарии, специалисты устанавливают, что именно за мину нашли дети на пляже. Ее планируют уничтожить в воскресенье.

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Кроме того, в другом курортном городе Вромос экстренные службы также получили сообщение о взрывоопасном объекте – им оказалась ржавая противотанковая мина без детонатора, которую уничтожат в понедельник.

Болгария (658) минирование (1446) Черное море (1486)


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06.08.2022 23:00 Ответить
Знищення міни

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06.08.2022 23:06 Ответить
Тут краще
https://t.me/horevica/5110
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06.08.2022 23:16 Ответить
Президенту треба зустрітись с презідентом Болгарії , Румунії і обговорити борьбу з мінами
РАША НАНЕСЛА УДАР ПО КУРОРТНОМУ БІЗНЕСУ БОЛГАРІЇ . Треба їх натравити на рашу
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07.08.2022 00:52 Ответить
плавающая противопехотная мина. фигня какая то. разве они плавают?
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07.08.2022 06:31 Ответить
Де ти побачив слово "плаваюча"?
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07.08.2022 11:23 Ответить
 
 