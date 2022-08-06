В Болгарии дети обнаружили мину на пляже

На побережье Черного моря в болгарском курортном городе Царево в субботу дети обнаружили, вероятно, противопехотную мину, когда ныряли за рапанами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Дети во время заплыва увидели неизвестный плавающий в море объект и сразу сообщили об этом спасателям. Место возле вероятной мины огородили, в то время как на остальной территории пляжа люди продолжили купаться.

Как сообщает Nova.bg со ссылкой на министерство обороны Болгарии, специалисты устанавливают, что именно за мину нашли дети на пляже. Ее планируют уничтожить в воскресенье.

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Кроме того, в другом курортном городе Вромос экстренные службы также получили сообщение о взрывоопасном объекте – им оказалась ржавая противотанковая мина без детонатора, которую уничтожат в понедельник.