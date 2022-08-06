У Болгарії діти виявили міну на пляжі

На узбережжі Чорного моря в болгарському курортному місті Царево в суботу діти знайшли, імовірно, протипіхотну міну, коли пірнали за рапанами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Діти під час запливу побачили невідомий об’єкт, який плавав у морі, й одразу повідомили про це рятувальникам. Місце біля імовірної міни огородили, тоді як на решті території пляжу люди продовжили купатися.

Як повідомляє Nova.bg із посиланням на міністерство оборони Болгарії, наразі фахівці встановлюють, що саме за міну знайшли діти на пляжі. Її планують знищити в неділю.

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Крім того, в іншому курортному місті Вромос екстрені служби також отримали повідомлення про вибухонебезпечний об’єкт – ним виявилася іржава протитанкова міна без детонатора, яку знищать у понеділок.