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Новини Війна
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У Болгарії діти виявили міну на пляжі

болгарія

На узбережжі Чорного моря в болгарському курортному місті Царево в суботу діти знайшли, імовірно, протипіхотну міну, коли пірнали за рапанами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Діти під час запливу побачили невідомий об’єкт, який плавав у морі, й одразу повідомили про це рятувальникам. Місце біля імовірної міни огородили, тоді як на решті території пляжу люди продовжили купатися.

Як повідомляє Nova.bg із посиланням на міністерство оборони Болгарії, наразі фахівці встановлюють, що саме за міну знайшли діти на пляжі. Її планують знищити в неділю.

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Крім того, в іншому курортному місті Вромос екстрені служби також отримали повідомлення про вибухонебезпечний об’єкт – ним виявилася іржава протитанкова міна без детонатора, яку знищать у понеділок.

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Болгарія (786) мінування (1218) Чорне море (1676)


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06.08.2022 23:00 Відповісти
Знищення міни

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06.08.2022 23:06 Відповісти
Тут краще
https://t.me/horevica/5110
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06.08.2022 23:16 Відповісти
Президенту треба зустрітись с презідентом Болгарії , Румунії і обговорити борьбу з мінами
РАША НАНЕСЛА УДАР ПО КУРОРТНОМУ БІЗНЕСУ БОЛГАРІЇ . Треба їх натравити на рашу
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07.08.2022 00:52 Відповісти
плавающая противопехотная мина. фигня какая то. разве они плавают?
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07.08.2022 06:31 Відповісти
Де ти побачив слово "плаваюча"?
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07.08.2022 11:23 Відповісти
 
 