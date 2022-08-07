Закуплены первые 24 реанимобиля для бригад экстренной медицинской помощи, - министр Ляшко

Ожидается поставка реанимобилей от производителей для перенаправления их в области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первые 24 реанимобиля для бригад экстренной медицинской помощи закупили работники госпредприятия "Медицинские закупки Украины" за собранные средства в рамках инициативы первой леди. В общей сложности перечислено за эти автомобили 52,8 млн гривен.

Читайте также: Компания "Метинвест" передала ГУР 20 автомобилей скорой помощи

Минздрав ожидает поставки реанимобилей от производителей, затем их направят в области, наиболее нуждающиеся в таком транспорте.

Министр добавил, что еженедельно есть потери среди автопарка скорых из-за вражеских обстрелов.