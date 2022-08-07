Закуплены первые 24 реанимобиля для бригад экстренной медицинской помощи, - министр Ляшко
Ожидается поставка реанимобилей от производителей для перенаправления их в области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, первые 24 реанимобиля для бригад экстренной медицинской помощи закупили работники госпредприятия "Медицинские закупки Украины" за собранные средства в рамках инициативы первой леди. В общей сложности перечислено за эти автомобили 52,8 млн гривен.
Минздрав ожидает поставки реанимобилей от производителей, затем их направят в области, наиболее нуждающиеся в таком транспорте.
Министр добавил, что еженедельно есть потери среди автопарка скорых из-за вражеских обстрелов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це ващє пздц повний..раніше кожне підприємство саме проводило конкурси на держзакупівлі..комісяя у складі главбуха, юриста, завгоспа і завгара..якщо транспорт..
оце кабздець бабло шурує зеленим по карманах, що вода у прірву...