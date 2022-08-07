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Новости Война
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Закуплены первые 24 реанимобиля для бригад экстренной медицинской помощи, - министр Ляшко

швидка

Ожидается поставка реанимобилей от производителей для перенаправления их в области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первые 24 реанимобиля для бригад экстренной медицинской помощи закупили работники госпредприятия "Медицинские закупки Украины" за собранные средства в рамках инициативы первой леди. В общей сложности перечислено за эти автомобили 52,8 млн гривен.

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Минздрав ожидает поставки реанимобилей от производителей, затем их направят в области, наиболее нуждающиеся в таком транспорте.
Министр добавил, что еженедельно есть потери среди автопарка скорых из-за вражеских обстрелов.

Автор: 

Минздрав (4902) скорая (367) Ляшко Виктор (1364)


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Интересная новость: деньги дали донатеры( как всегда впрочем), "инициатива" першой леди( 8 грн за кило скумбрии), рассказывает нам об этом и он же "ожидает" министр здравоохранения, который кстати как-то пропал на фоне войны, хотя во время Ковидлы не слазил с экранов телевизоров и мониторов....
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07.08.2022 17:56 Ответить
Всі піараця на віині -- віина іде не на життя а на смерть а за вибори думают
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07.08.2022 18:01 Ответить
А скумбрія з розчепіриними ногами яка в 14 році здавала кацапам пересування зсу якого буя тут забула? Ти мерзота із-за бездіяльності якої загинули тисячі українців від ковіда, відріж собі органи і сфотографуйся з розчепіриними ногами для журнала "мацковскій камсамолєц", зараз це модно серед зебланів для підтримки загнобленої мільйоном порохоботів першої блєді.
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07.08.2022 18:07 Ответить
То потвори з іншого світу ,,, скумбрія по 8 ,,, обіцянки цяцянки ,, а дурням радість
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07.08.2022 18:30 Ответить
А які саме мобілі ? Чи не кажуть щоб як завжди 50% пішло на кишеню мразоті
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07.08.2022 18:16 Ответить
а ось тут зовсім цікаво..зелені під шумок створили якесь держпідприємство "Медичні закупівлі України"????

це ващє пздц повний..раніше кожне підприємство саме проводило конкурси на держзакупівлі..комісяя у складі главбуха, юриста, завгоспа і завгара..якщо транспорт..

оце кабздець бабло шурує зеленим по карманах, що вода у прірву...
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07.08.2022 21:32 Ответить
 
 