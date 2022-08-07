Закуплено перші 24 реанімобілі для бригад екстреної медичної допомоги, - міністр Ляшко
Очікується поставка реанімобілів від виробників для перенаправлення їх до областей.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, перші 24 реанімобілі для бригад екстреної медичної допомоги закупили працівники держпідприємства "Медичні закупівлі України" за зібрані кошти в рамках ініціативи першої леді. Загальна вартість коштів, переказаних за ці автомобілі, становить 52,8 млн гривень.
МОЗ очікує на поставку реанімобілів від виробників, потім їх направлять до областей, які найбільше потребують такого транспорту.
Міністр додав, що щотижня є втрати серед автопарку швидких через ворожі обстріли.
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це ващє пздц повний..раніше кожне підприємство саме проводило конкурси на держзакупівлі..комісяя у складі главбуха, юриста, завгоспа і завгара..якщо транспорт..
оце кабздець бабло шурує зеленим по карманах, що вода у прірву...