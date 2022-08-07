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Закуплено перші 24 реанімобілі для бригад екстреної медичної допомоги, - міністр Ляшко

швидка

Очікується поставка реанімобілів від виробників для перенаправлення їх до областей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перші 24 реанімобілі для бригад екстреної медичної допомоги закупили працівники держпідприємства "Медичні закупівлі України" за зібрані кошти в рамках ініціативи першої леді. Загальна вартість коштів, переказаних за ці автомобілі, становить 52,8 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трохи більше ніж за тиждень через платформу United24 вдалося зібрати гроші на 54 реанімобілі, - МОЗ

МОЗ очікує на поставку реанімобілів від виробників, потім їх направлять до областей, які найбільше потребують такого транспорту.
Міністр додав, що щотижня є втрати серед автопарку швидких через ворожі обстріли.

МОЗ (5400) швидка (267) Ляшко Віктор (1516)


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Интересная новость: деньги дали донатеры( как всегда впрочем), "инициатива" першой леди( 8 грн за кило скумбрии), рассказывает нам об этом и он же "ожидает" министр здравоохранения, который кстати как-то пропал на фоне войны, хотя во время Ковидлы не слазил с экранов телевизоров и мониторов....
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07.08.2022 17:56 Відповісти
Всі піараця на віині -- віина іде не на життя а на смерть а за вибори думают
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07.08.2022 18:01 Відповісти
А скумбрія з розчепіриними ногами яка в 14 році здавала кацапам пересування зсу якого буя тут забула? Ти мерзота із-за бездіяльності якої загинули тисячі українців від ковіда, відріж собі органи і сфотографуйся з розчепіриними ногами для журнала "мацковскій камсамолєц", зараз це модно серед зебланів для підтримки загнобленої мільйоном порохоботів першої блєді.
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07.08.2022 18:07 Відповісти
То потвори з іншого світу ,,, скумбрія по 8 ,,, обіцянки цяцянки ,, а дурням радість
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07.08.2022 18:30 Відповісти
А які саме мобілі ? Чи не кажуть щоб як завжди 50% пішло на кишеню мразоті
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07.08.2022 18:16 Відповісти
а ось тут зовсім цікаво..зелені під шумок створили якесь держпідприємство "Медичні закупівлі України"????

це ващє пздц повний..раніше кожне підприємство саме проводило конкурси на держзакупівлі..комісяя у складі главбуха, юриста, завгоспа і завгара..якщо транспорт..

оце кабздець бабло шурує зеленим по карманах, що вода у прірву...
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07.08.2022 21:32 Відповісти
 
 