Закуплено перші 24 реанімобілі для бригад екстреної медичної допомоги, - міністр Ляшко

Очікується поставка реанімобілів від виробників для перенаправлення їх до областей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перші 24 реанімобілі для бригад екстреної медичної допомоги закупили працівники держпідприємства "Медичні закупівлі України" за зібрані кошти в рамках ініціативи першої леді. Загальна вартість коштів, переказаних за ці автомобілі, становить 52,8 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трохи більше ніж за тиждень через платформу United24 вдалося зібрати гроші на 54 реанімобілі, - МОЗ

МОЗ очікує на поставку реанімобілів від виробників, потім їх направлять до областей, які найбільше потребують такого транспорту.

Міністр додав, що щотижня є втрати серед автопарку швидких через ворожі обстріли.