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У государства нет средств на финансирование украинского кино, - Ткаченко

ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что у государства нет средств на финансирование украинского кино.

"Средств нет. То, к чему мы призываем сегодня всех художников в разных сферах, – к коллаборации с нашими западными партнерами", - сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона в воскресенье днем, отвечая на вопрос, есть ли у государства средства на финансирование кино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, такое сотрудничество поможет среди прочего привлечь средства не из украинского бюджета.

Смотрите также: Украинские документалисты сняли фильм о жизни в оккупированном Херсоне "Тихий террор. Хроники ада". ВИДЕО

Автор: 

кино (1536) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+42
На русскоязычний телемарафон гроши е...
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07.08.2022 18:22
+39
Да ладно... И даже фильм для тупого быдла "Сваты" не будут снимать? А Слуга урода?
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07.08.2022 18:23
+28
А НА ФІНАНСУВАННЯ ФОТОСЕСІЇ БЛЕДІ - РОЗЧЕПІРКИ " 2 МЛН, БАКСІВ Є ,,,
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07.08.2022 18:39
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Правила форума Совет форумчан
Кинути в воду -- може випливе
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07.08.2022 18:22 Ответить
Нам снарядів не треба!
Кіно подавай !

і як в цієї скотиняки повернувся язик скаржитись?👿
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07.08.2022 19:09 Ответить
На русскоязычний телемарафон гроши е...
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07.08.2022 18:22 Ответить
А НА ФІНАНСУВАННЯ ФОТОСЕСІЇ БЛЕДІ - РОЗЧЕПІРКИ " 2 МЛН, БАКСІВ Є ,,,
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07.08.2022 18:39 Ответить
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07.08.2022 18:41 Ответить
Зефілітіки , 2 млн баксів з бюджету України !!! Ржіть , суки на кутні !!!!
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07.08.2022 18:42 Ответить
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07.08.2022 18:47 Ответить
Ленки - пьяные коленки
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07.08.2022 19:11 Ответить
Яке ***** кіно, заводи закриваються, люди зп місяцями не бачать, а вам кіно ...
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07.08.2022 18:22 Ответить
Держава не мае коштів ,щоб у кожного підрозділу був коптер,,,, насмішив бовдур під час війни
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07.08.2022 18:22 Ответить
Війна триває дев'ятий рік.

"У Х'юстоні (США) на Міжнародному кінофестивалі, документальний короткометражний фільм про кримських татар «Кирим» українського режисера Ксенії Жорноклей отримав почесне третє місце та став володарем бронзової статуетки «Приз Ремі».
"Українська стрічка отримала приз Венеційського кінофестивалю-2019"
«Школа №3» завоювала приз на Берлінале!"
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07.08.2022 19:03 Ответить
Не згадуй за коптери - відберуть у ЗСУ для зйомок кіна 😕
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07.08.2022 19:13 Ответить
Да ладно... И даже фильм для тупого быдла "Сваты" не будут снимать? А Слуга урода?
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07.08.2022 18:23 Ответить
Ви на святе не протягуйте руки.
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07.08.2022 18:37 Ответить
Сумел посмотреть только 1ю серию Слуг народа. Дальше не смог.
Какая низкопробная блевотина.
На кого это было расчитано?
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07.08.2022 18:46 Ответить
чисто на поржати..а роздули в пропаганду - капець..людина при здоровому глузді таке тільки як стьоб може приймати
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07.08.2022 18:50 Ответить
Маринка , ти дно ...
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07.08.2022 18:55 Ответить
Тетяно, ну до вашого пробоїща ще спускатись і спускатись..аби крякнути щось
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07.08.2022 19:06 Ответить
Наржались?
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07.08.2022 19:04 Ответить
треба бути дебілом, щоб країну по фільму будувати, або думати, що ти одне таке все очуєнне, а інші тупаки..

при таких розкладах 75% комедій треба видалити.
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07.08.2022 19:08 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=2033948990245781 перегляньте, якщо маєте бажання
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07.08.2022 20:40 Ответить
Там друга справа - там можна.

На початку 2019 року «Схеми» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29715747.html компанії у Росії , попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95». ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але https://www.radiosvoboda.org/a/schemes-news-zelenskyi-vyznav-biznes-v-rosiyi/29719542.html потім визнав і
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07.08.2022 20:15 Ответить
да ладно, каждый вечер "кино" от шашлычного )))
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07.08.2022 18:23 Ответить
Як же немає грошей? А гімнотелемарафон з медведчуківськими пропагандонами у ролі ведучих невже безкоштовно транслюють?
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07.08.2022 18:24 Ответить
Кіна вистачає у верховній зраді та у деяких урядових установах...
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07.08.2022 18:24 Ответить
Ткаченко, це той шо придумав "Порошенко вбив свого брата", Якщо так, то йди на ***. Ска хоче теж грошенят вкрасти.
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07.08.2022 18:24 Ответить
Здеріть з єрмака шкуру, і продайте на аукціоні, який залюбки організує Спартц. Будуть вам гроші на українське кіно.
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07.08.2022 18:24 Ответить
И с зелёного шкурку!ах да у жида обрезание!пля ну тогда коки!
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07.08.2022 18:38 Ответить
Такого не було в СССР, навіть в 1942 році пд час війни.
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07.08.2022 18:25 Ответить
хех..тутачки Ви помиляєтесь..

Кащей бессмертный 1944
Пятнадцатилетний капитан 1945
Конек горбунок 1941
Клятва Тимура 1942
Принц и нищий 1942
Жди меня 1943
Иван Грозный 1944
Свинарка и пастух 1941
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07.08.2022 18:40 Ответить
Богдан Хмельницкий 1941
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07.08.2022 19:02 Ответить
Такого не було, щоб не було фільмів.
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07.08.2022 19:35 Ответить
шо навіть і про асвальт кіна не буде ((
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07.08.2022 18:26 Ответить
А можна розпустити міністерство і на ці кошти зняти фільми про героїв війни,але таке буває тільки у казці про "Голобородько"
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07.08.2022 18:26 Ответить
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07.08.2022 18:28 Ответить
Но зато есть кошти на министерство Культуры и на кучу других министерств. Кино сейчас неплохое на передовой снимают, жизненное так сказать, увольтесь и туда купите дроны с камерами.

Почему в Америке никому не прийдёт в голову снимать кино за государственный счёт? Честно даже дико и представить
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07.08.2022 18:27 Ответить
Вы же уже дороги намылились восстанавливать. Деньги есть. Ну на крайняк можете попросить баума борьку. У него есть деньги, заработал. Правда его еще надо найти, потому как с первыми выстрелами он дал ноги в неизвестно куда. Но это уже совсем другая история.
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07.08.2022 18:27 Ответить
Хай звільняється.
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07.08.2022 18:27 Ответить
Трястя його матері! Тільки відосики, книжка та фотосесія?!!! Кіна не буде?!! Йой..
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07.08.2022 18:28 Ответить
Зато яка фотосесія,головна фігура,цу Ленкароздвиньколенки
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07.08.2022 18:40 Ответить
А ты попроси у лишенца гражданства Коломойского,он еще не выбыл с Украины.
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07.08.2022 18:29 Ответить
типу на хліб є, а дє зрєліщща??

ні..ну капець..вали на фронт головою агітбригади..
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07.08.2022 18:30 Ответить
ви знаєте, пане зелений ушльопку, у вашої зеленої держави якось одразу не вистачило грошей на українське кіно
буквально одразу
так шо, ви нам зараз повідомили таку новину, шо ой-ой-ой!
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07.08.2022 18:30 Ответить
Є такий жанр і навіть кінофестиваль фільмів, знятих на телефон.
(Ну, це на час війни)
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07.08.2022 18:31 Ответить
У СРСР під час війни у 1941-45 знімало фільми, і це було правильно.
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07.08.2022 18:32 Ответить
фільми бувають різні !!!
документальні про нашу війну знімають і зараз...
а художні...мають прохи зачекати... можно поки сценарії писати...щоби не абишо було...
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07.08.2022 19:00 Ответить
На телемарафон є, на телеканал Дом є, на гундосі відосікі є, на подоляковські ботоферми є, на книжки ZEлупи є, на фотосесію ZEлупи зі Ленкою-скумбрією є, а на Українське кіно немає...
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07.08.2022 18:35 Ответить
А на відосіки з розкаряченими бабами гроші є ?
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07.08.2022 18:36 Ответить
А як хотів зняти кіно як порох вбиває свого брата))) Такий талант загубила скрута. Що, паскуда, все пішло на сватів-9?
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07.08.2022 18:36 Ответить
єтот гавнюк явно не на своем месте
потому что кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
и он делает все чтоби тормозить и не развивать украинскую культуру
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07.08.2022 18:39 Ответить
А как начинали помните, зебилята? Пенсионерам икры не хватит
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07.08.2022 18:39 Ответить
голосніше всіх - "Тримайте крадіяяяяяяяяяяя!!!" оре сам крадій..

так що думайте...
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07.08.2022 18:43 Ответить
Что тут думать, Мариночка. Понятно, что в сокращении армии, полном провале оборонозаказа и покупке за 3 цены срусского битума виноват конечно Порошенко )))
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07.08.2022 19:08 Ответить
ото я не доганяю вашої логіки, Сєржік..що за ненормальна звичка навішувати ярлики?? то зелені, то пороха..ви там скломий бухати закінчуйте..бо відверту хєрню несете
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07.08.2022 19:29 Ответить
Какие ярлыки? Вы сами себя облейбили, так сказать. А говорю я очевидные факты. Сливали вместе с зелеными страну 2,5 года, вот и результат. Или сокращение 40 тысяч военных это не диверсия? Или срусский битум это друхое? Так что херню вы выбрали, а я говорю исключительно ФАКТЫ
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07.08.2022 20:38 Ответить
Але не сватів
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07.08.2022 18:44 Ответить
бо свати це не культура, а гівно. а витрачати гроші на гівно це улюблена справа українських політичних шльондр 😁
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07.08.2022 18:56 Ответить
Сделайте такую налоговую ситуацию, чтобы бизнесу было выгодно вкладываться в кино. Вот и все дела. И будет качество.
А пиzzдить бюджетные деньги - ХВАТИТ, суки.
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07.08.2022 18:46 Ответить
Что за совок? Кино должно финансироваться зрителем.
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07.08.2022 18:47 Ответить
Тільки у кончених відсталих совкових країнах є міністерство культури з якимсь там міністром. Нормальним країнам цей рарітетний та рафінований дебілізм ніколи потрвбен не був.
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07.08.2022 18:54 Ответить
гыгы нухой интересуетесь ? могу снять малобюджетку )))
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07.08.2022 18:54 Ответить
привыкли как Уве Болл фильмы снимать под отмывку денег )
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07.08.2022 18:55 Ответить
А на російське має?
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07.08.2022 19:00 Ответить
Тупі совки з свєцькими міністерствами. Кіно як мистецтво самоокупний та прибутковий бізнес. Митці самі шукають інвесторів, знімають кіно, продають його, заробляють та сплачують податки. Про Голлівуд чули в міністерстві? А в Голлівуді про міністерство не чули. Кінець кіна - шукайте двері...
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07.08.2022 19:06 Ответить
" Я пришел на один срок что бы сломать чистему" (с)
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07.08.2022 19:06 Ответить
Кіна не буде пушо в гідропарку ще не все закінчено. Хазяін, ****.
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07.08.2022 19:07 Ответить
а на эти головы финансов хвататет
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07.08.2022 19:07 Ответить
Можна подумати, в США держава фінансує кіно)) чи коли-небудь фінансувала.
Тупий люмпен на високих посадах вже задовбав.
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07.08.2022 19:16 Ответить
Ага, а на заоблачное увеличение зарплаты нашим "нищим" депутатам-миллионерам деньги нашлись! У которых миллионные счета и бизнес по всей Европе.
Увеличили во время войны! За что? Они что, в Песках держат оборону? Или в Северодонецку вовевали в составе депутатского батальона?
А если вспомнить, как они накануне 24 февраля дружно здрыснули в Европу с семьями и любовницами, то их надо мандата лишать, а не зарплату повышать.
Причем ломанули из Украины так, что их еле-еле потом смогли собрать на очередное заседание.
И то, не всех....
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07.08.2022 19:19 Ответить
А на міністра є? Може його за русськім корабльом.
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07.08.2022 19:27 Ответить
А на монополию Виасат где ты директор, а Беня хозяин есть деньги?
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07.08.2022 19:29 Ответить
ну тож 1+1))

Ткаченко власник..
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07.08.2022 19:35 Ответить
Грошей бракує а Коломойші мільярди дарує! Зелена чума вас вхопила б!
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07.08.2022 19:32 Ответить
Тут або зебіл з Бєнєй або фінансування будь чого в державі.
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07.08.2022 19:49 Ответить
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07.08.2022 19:50 Ответить
Во-во - цей головний герой (не пес) говорить з таким московським акцентом, що краще б він гавкав
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07.08.2022 23:16 Ответить
А фінансіровать марафон маразма має, позорний Дом теж фінансує.
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07.08.2022 20:03 Ответить
На початку 2019 року «Схеми» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29715747.html компанії у Росії , попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95». ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але https://www.radiosvoboda.org/a/schemes-news-zelenskyi-vyznav-biznes-v-rosiyi/29719542.html потім визнав.
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07.08.2022 20:22 Ответить
Це добре, бо при цій владі кіно кожного дня в телевізорі.
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07.08.2022 20:32 Ответить
ДА ТЫ ШООООО!?!?!
А НА ЭТИХ УТЫРКОВ БАБКИ У ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ! ДА, САШКА?
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07.08.2022 20:56 Ответить
А шо вы хотели? Узнать "украинский" вектор зебилья?
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07.08.2022 21:07 Ответить
Блдь... Когда уже закончится эта пятилетняя зенесуразица...
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07.08.2022 21:10 Ответить
А воно і на не на! Парашкинське не пускай. Все рівно гроші козломойському і кварталу віддаєте
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07.08.2022 21:27 Ответить
Ця істота з українським прізвищем робить УСЕ щоб в Україні не залишилось нічого українського. Більше нічого про нього казати не буду. Скільки існували плюси і ВОНО коло їх керма - з екрану лилась одна гидота і жахи. ВОНО лякало наше суспільство з однією метою - щоб інша істота на прізвище Коломойський могла шарити по ваших карманах і виводити з України мільярди доларів. А щоб усе було законно - скуплено УСІ гілки влади. Якщо знищення українського народу за 30 років і дерибан економіки - то справа олігархів - то справа ЦІЄЇ істоти - розказувати що це все відбувалось законно. А зараз - просто пісня - жахати народ з ЄДИНИХ новин зовсім просто. А чому єдиних?? Бо інших НЕМАЄ. Я бажаю цій істоті щоб 5 поколінь його нащадків дивились ТІЛЬКИ те що ВОНО продукувало в плюсах. Особливо про вбивства ДТП і так далі. ВСЕ що ВОНО виливало на мізки українців за ці роки.
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07.08.2022 21:31 Ответить
Напряму сказано ** вибрали ЗЕлений презервати от і жуйте як жвачку **словами Кравчука-
маєте що маєте.
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07.08.2022 21:55 Ответить
А на фінансування кіно від кварталістів про висміювання та приниження українства скільки завгодно.
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07.08.2022 22:27 Ответить
Пристреліть вже цього квартального підара.
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07.08.2022 23:16 Ответить
Шо, назнімались псами-сватами? Ну, хоча б україномовний голлівуд зробіть, ідіоти кончені
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07.08.2022 23:19 Ответить
До нас їздять світові зірки кіно та кіноматографу.... і не змогти домовитись щоб ті зняли про Україну якісне кіно? Мда краще марафон запустити і казки розповідати...
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07.08.2022 23:23 Ответить
зате на велике садівництво та крадівництво є
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08.08.2022 08:51 Ответить
 
 