У государства нет средств на финансирование украинского кино, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что у государства нет средств на финансирование украинского кино.

"Средств нет. То, к чему мы призываем сегодня всех художников в разных сферах, – к коллаборации с нашими западными партнерами", - сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона в воскресенье днем, отвечая на вопрос, есть ли у государства средства на финансирование кино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, такое сотрудничество поможет среди прочего привлечь средства не из украинского бюджета.

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