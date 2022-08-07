Держава не має коштів на фінансування українського кіно, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що держава не має коштів на фінансування українського кіно.

"Коштів немає. Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, відповідаючи на запитання, чи має держава кошти на фінансування кіно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, така співпраця допоможе, серед іншого, залучити кошти не з українського бюджету.

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