Держава не має коштів на фінансування українського кіно, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що держава не має коштів на фінансування українського кіно.
"Коштів немає. Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, відповідаючи на запитання, чи має держава кошти на фінансування кіно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, така співпраця допоможе, серед іншого, залучити кошти не з українського бюджету.
Топ коментарі
+42 Maxim Ak-Murza
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+39 Alex Tiger
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+28 Татьяна Ежова
показати весь коментар07.08.2022 18:39 Посилання
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Кіно подавай !
і як в цієї скотиняки повернувся язик скаржитись?👿
"У Х'юстоні (США) на Міжнародному кінофестивалі, документальний короткометражний фільм про кримських татар «Кирим» українського режисера Ксенії Жорноклей отримав почесне третє місце та став володарем бронзової статуетки «Приз Ремі».
"Українська стрічка отримала приз Венеційського кінофестивалю-2019"
«Школа №3» завоювала приз на Берлінале!"
Какая низкопробная блевотина.
На кого это было расчитано?
при таких розкладах 75% комедій треба видалити.
На початку 2019 року «Схеми» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29715747.html компанії у Росії , попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але https://www.radiosvoboda.org/a/schemes-news-zelenskyi-vyznav-biznes-v-rosiyi/29719542.html потім визнав і
Кащей бессмертный 1944
Пятнадцатилетний капитан 1945
Конек горбунок 1941
Клятва Тимура 1942
Принц и нищий 1942
Жди меня 1943
Иван Грозный 1944
Свинарка и пастух 1941
Почему в Америке никому не прийдёт в голову снимать кино за государственный счёт? Честно даже дико и представить
ні..ну капець..вали на фронт головою агітбригади..
буквально одразу
так шо, ви нам зараз повідомили таку новину, шо ой-ой-ой!
(Ну, це на час війни)
документальні про нашу війну знімають і зараз...
а художні...мають прохи зачекати... можно поки сценарії писати...щоби не абишо було...
потому что кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
и он делает все чтоби тормозить и не развивать украинскую культуру
так що думайте...
А пиzzдить бюджетные деньги - ХВАТИТ, суки.
Тупий люмпен на високих посадах вже задовбав.
Увеличили во время войны! За что? Они что, в Песках держат оборону? Или в Северодонецку вовевали в составе депутатского батальона?
А если вспомнить, как они накануне 24 февраля дружно здрыснули в Европу с семьями и любовницами, то их надо мандата лишать, а не зарплату повышать.
Причем ломанули из Украины так, что их еле-еле потом смогли собрать на очередное заседание.
И то, не всех....
Ткаченко власник..
Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але https://www.radiosvoboda.org/a/schemes-news-zelenskyi-vyznav-biznes-v-rosiyi/29719542.html потім визнав.
А НА ЭТИХ УТЫРКОВ БАБКИ У ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ! ДА, САШКА?
маєте що маєте.