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Держава не має коштів на фінансування українського кіно, - Ткаченко

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що держава не має коштів на фінансування українського кіно.

"Коштів немає. Те, до чого ми закликаємо сьогодні всіх художників у різних сферах, – до колаборації з нашими західними партнерами", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю вдень, відповідаючи на запитання, чи має держава кошти на фінансування кіно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За словами міністра, така співпраця допоможе, серед іншого, залучити кошти не з українського бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла". ВIДЕО

Автор: 

кіно (964) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+42
На русскоязычний телемарафон гроши е...
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07.08.2022 18:22
+39
Да ладно... И даже фильм для тупого быдла "Сваты" не будут снимать? А Слуга урода?
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07.08.2022 18:23
+28
А НА ФІНАНСУВАННЯ ФОТОСЕСІЇ БЛЕДІ - РОЗЧЕПІРКИ " 2 МЛН, БАКСІВ Є ,,,
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07.08.2022 18:39
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07.08.2022 18:22 Відповісти
Нам снарядів не треба!
Кіно подавай !

і як в цієї скотиняки повернувся язик скаржитись?👿
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07.08.2022 19:09 Відповісти
На русскоязычний телемарафон гроши е...
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07.08.2022 18:22 Відповісти
А НА ФІНАНСУВАННЯ ФОТОСЕСІЇ БЛЕДІ - РОЗЧЕПІРКИ " 2 МЛН, БАКСІВ Є ,,,
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07.08.2022 18:39 Відповісти
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07.08.2022 18:41 Відповісти
Зефілітіки , 2 млн баксів з бюджету України !!! Ржіть , суки на кутні !!!!
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07.08.2022 18:42 Відповісти
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07.08.2022 18:47 Відповісти
Ленки - пьяные коленки
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07.08.2022 19:11 Відповісти
Яке ***** кіно, заводи закриваються, люди зп місяцями не бачать, а вам кіно ...
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07.08.2022 18:22 Відповісти
Держава не мае коштів ,щоб у кожного підрозділу був коптер,,,, насмішив бовдур під час війни
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07.08.2022 18:22 Відповісти
Війна триває дев'ятий рік.

"У Х'юстоні (США) на Міжнародному кінофестивалі, документальний короткометражний фільм про кримських татар «Кирим» українського режисера Ксенії Жорноклей отримав почесне третє місце та став володарем бронзової статуетки «Приз Ремі».
"Українська стрічка отримала приз Венеційського кінофестивалю-2019"
«Школа №3» завоювала приз на Берлінале!"
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07.08.2022 19:03 Відповісти
Не згадуй за коптери - відберуть у ЗСУ для зйомок кіна 😕
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07.08.2022 19:13 Відповісти
Да ладно... И даже фильм для тупого быдла "Сваты" не будут снимать? А Слуга урода?
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07.08.2022 18:23 Відповісти
Ви на святе не протягуйте руки.
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07.08.2022 18:37 Відповісти
Сумел посмотреть только 1ю серию Слуг народа. Дальше не смог.
Какая низкопробная блевотина.
На кого это было расчитано?
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07.08.2022 18:46 Відповісти
чисто на поржати..а роздули в пропаганду - капець..людина при здоровому глузді таке тільки як стьоб може приймати
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07.08.2022 18:50 Відповісти
Маринка , ти дно ...
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07.08.2022 18:55 Відповісти
Тетяно, ну до вашого пробоїща ще спускатись і спускатись..аби крякнути щось
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07.08.2022 19:06 Відповісти
Наржались?
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07.08.2022 19:04 Відповісти
треба бути дебілом, щоб країну по фільму будувати, або думати, що ти одне таке все очуєнне, а інші тупаки..

при таких розкладах 75% комедій треба видалити.
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07.08.2022 19:08 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=2033948990245781 перегляньте, якщо маєте бажання
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07.08.2022 20:40 Відповісти
Там друга справа - там можна.

На початку 2019 року «Схеми» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29715747.html компанії у Росії , попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95». ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але https://www.radiosvoboda.org/a/schemes-news-zelenskyi-vyznav-biznes-v-rosiyi/29719542.html потім визнав і
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07.08.2022 20:15 Відповісти
да ладно, каждый вечер "кино" от шашлычного )))
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07.08.2022 18:23 Відповісти
Як же немає грошей? А гімнотелемарафон з медведчуківськими пропагандонами у ролі ведучих невже безкоштовно транслюють?
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07.08.2022 18:24 Відповісти
Кіна вистачає у верховній зраді та у деяких урядових установах...
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07.08.2022 18:24 Відповісти
Ткаченко, це той шо придумав "Порошенко вбив свого брата", Якщо так, то йди на ***. Ска хоче теж грошенят вкрасти.
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07.08.2022 18:24 Відповісти
Здеріть з єрмака шкуру, і продайте на аукціоні, який залюбки організує Спартц. Будуть вам гроші на українське кіно.
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07.08.2022 18:24 Відповісти
И с зелёного шкурку!ах да у жида обрезание!пля ну тогда коки!
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07.08.2022 18:38 Відповісти
Такого не було в СССР, навіть в 1942 році пд час війни.
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07.08.2022 18:25 Відповісти
хех..тутачки Ви помиляєтесь..

Кащей бессмертный 1944
Пятнадцатилетний капитан 1945
Конек горбунок 1941
Клятва Тимура 1942
Принц и нищий 1942
Жди меня 1943
Иван Грозный 1944
Свинарка и пастух 1941
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07.08.2022 18:40 Відповісти
Богдан Хмельницкий 1941
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07.08.2022 19:02 Відповісти
Такого не було, щоб не було фільмів.
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07.08.2022 19:35 Відповісти
шо навіть і про асвальт кіна не буде ((
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07.08.2022 18:26 Відповісти
А можна розпустити міністерство і на ці кошти зняти фільми про героїв війни,але таке буває тільки у казці про "Голобородько"
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07.08.2022 18:26 Відповісти
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07.08.2022 18:28 Відповісти
Но зато есть кошти на министерство Культуры и на кучу других министерств. Кино сейчас неплохое на передовой снимают, жизненное так сказать, увольтесь и туда купите дроны с камерами.

Почему в Америке никому не прийдёт в голову снимать кино за государственный счёт? Честно даже дико и представить
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07.08.2022 18:27 Відповісти
Вы же уже дороги намылились восстанавливать. Деньги есть. Ну на крайняк можете попросить баума борьку. У него есть деньги, заработал. Правда его еще надо найти, потому как с первыми выстрелами он дал ноги в неизвестно куда. Но это уже совсем другая история.
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07.08.2022 18:27 Відповісти
Хай звільняється.
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07.08.2022 18:27 Відповісти
Трястя його матері! Тільки відосики, книжка та фотосесія?!!! Кіна не буде?!! Йой..
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07.08.2022 18:28 Відповісти
Зато яка фотосесія,головна фігура,цу Ленкароздвиньколенки
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07.08.2022 18:40 Відповісти
А ты попроси у лишенца гражданства Коломойского,он еще не выбыл с Украины.
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07.08.2022 18:29 Відповісти
типу на хліб є, а дє зрєліщща??

ні..ну капець..вали на фронт головою агітбригади..
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07.08.2022 18:30 Відповісти
ви знаєте, пане зелений ушльопку, у вашої зеленої держави якось одразу не вистачило грошей на українське кіно
буквально одразу
так шо, ви нам зараз повідомили таку новину, шо ой-ой-ой!
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07.08.2022 18:30 Відповісти
Є такий жанр і навіть кінофестиваль фільмів, знятих на телефон.
(Ну, це на час війни)
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07.08.2022 18:31 Відповісти
У СРСР під час війни у 1941-45 знімало фільми, і це було правильно.
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07.08.2022 18:32 Відповісти
фільми бувають різні !!!
документальні про нашу війну знімають і зараз...
а художні...мають прохи зачекати... можно поки сценарії писати...щоби не абишо було...
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07.08.2022 19:00 Відповісти
На телемарафон є, на телеканал Дом є, на гундосі відосікі є, на подоляковські ботоферми є, на книжки ZEлупи є, на фотосесію ZEлупи зі Ленкою-скумбрією є, а на Українське кіно немає...
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07.08.2022 18:35 Відповісти
А на відосіки з розкаряченими бабами гроші є ?
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07.08.2022 18:36 Відповісти
А як хотів зняти кіно як порох вбиває свого брата))) Такий талант загубила скрута. Що, паскуда, все пішло на сватів-9?
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07.08.2022 18:36 Відповісти
єтот гавнюк явно не на своем месте
потому что кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
и он делает все чтоби тормозить и не развивать украинскую культуру
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07.08.2022 18:39 Відповісти
А как начинали помните, зебилята? Пенсионерам икры не хватит
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07.08.2022 18:39 Відповісти
голосніше всіх - "Тримайте крадіяяяяяяяяяяя!!!" оре сам крадій..

так що думайте...
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07.08.2022 18:43 Відповісти
Что тут думать, Мариночка. Понятно, что в сокращении армии, полном провале оборонозаказа и покупке за 3 цены срусского битума виноват конечно Порошенко )))
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07.08.2022 19:08 Відповісти
ото я не доганяю вашої логіки, Сєржік..що за ненормальна звичка навішувати ярлики?? то зелені, то пороха..ви там скломий бухати закінчуйте..бо відверту хєрню несете
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07.08.2022 19:29 Відповісти
Какие ярлыки? Вы сами себя облейбили, так сказать. А говорю я очевидные факты. Сливали вместе с зелеными страну 2,5 года, вот и результат. Или сокращение 40 тысяч военных это не диверсия? Или срусский битум это друхое? Так что херню вы выбрали, а я говорю исключительно ФАКТЫ
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07.08.2022 20:38 Відповісти
Але не сватів
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07.08.2022 18:44 Відповісти
бо свати це не культура, а гівно. а витрачати гроші на гівно це улюблена справа українських політичних шльондр 😁
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07.08.2022 18:56 Відповісти
Сделайте такую налоговую ситуацию, чтобы бизнесу было выгодно вкладываться в кино. Вот и все дела. И будет качество.
А пиzzдить бюджетные деньги - ХВАТИТ, суки.
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07.08.2022 18:46 Відповісти
Что за совок? Кино должно финансироваться зрителем.
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07.08.2022 18:47 Відповісти
Тільки у кончених відсталих совкових країнах є міністерство культури з якимсь там міністром. Нормальним країнам цей рарітетний та рафінований дебілізм ніколи потрвбен не був.
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07.08.2022 18:54 Відповісти
гыгы нухой интересуетесь ? могу снять малобюджетку )))
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07.08.2022 18:54 Відповісти
привыкли как Уве Болл фильмы снимать под отмывку денег )
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07.08.2022 18:55 Відповісти
А на російське має?
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07.08.2022 19:00 Відповісти
Тупі совки з свєцькими міністерствами. Кіно як мистецтво самоокупний та прибутковий бізнес. Митці самі шукають інвесторів, знімають кіно, продають його, заробляють та сплачують податки. Про Голлівуд чули в міністерстві? А в Голлівуді про міністерство не чули. Кінець кіна - шукайте двері...
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07.08.2022 19:06 Відповісти
" Я пришел на один срок что бы сломать чистему" (с)
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07.08.2022 19:06 Відповісти
Кіна не буде пушо в гідропарку ще не все закінчено. Хазяін, ****.
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07.08.2022 19:07 Відповісти
а на эти головы финансов хвататет
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07.08.2022 19:07 Відповісти
Можна подумати, в США держава фінансує кіно)) чи коли-небудь фінансувала.
Тупий люмпен на високих посадах вже задовбав.
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07.08.2022 19:16 Відповісти
Ага, а на заоблачное увеличение зарплаты нашим "нищим" депутатам-миллионерам деньги нашлись! У которых миллионные счета и бизнес по всей Европе.
Увеличили во время войны! За что? Они что, в Песках держат оборону? Или в Северодонецку вовевали в составе депутатского батальона?
А если вспомнить, как они накануне 24 февраля дружно здрыснули в Европу с семьями и любовницами, то их надо мандата лишать, а не зарплату повышать.
Причем ломанули из Украины так, что их еле-еле потом смогли собрать на очередное заседание.
И то, не всех....
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07.08.2022 19:19 Відповісти
А на міністра є? Може його за русськім корабльом.
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07.08.2022 19:27 Відповісти
А на монополию Виасат где ты директор, а Беня хозяин есть деньги?
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07.08.2022 19:29 Відповісти
ну тож 1+1))

Ткаченко власник..
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07.08.2022 19:35 Відповісти
Грошей бракує а Коломойші мільярди дарує! Зелена чума вас вхопила б!
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07.08.2022 19:32 Відповісти
Тут або зебіл з Бєнєй або фінансування будь чого в державі.
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07.08.2022 19:49 Відповісти
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07.08.2022 19:50 Відповісти
Во-во - цей головний герой (не пес) говорить з таким московським акцентом, що краще б він гавкав
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07.08.2022 23:16 Відповісти
А фінансіровать марафон маразма має, позорний Дом теж фінансує.
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07.08.2022 20:03 Відповісти
На початку 2019 року «Схеми» з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29715747.html компанії у Росії , попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95». ​

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але https://www.radiosvoboda.org/a/schemes-news-zelenskyi-vyznav-biznes-v-rosiyi/29719542.html потім визнав.
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07.08.2022 20:22 Відповісти
Це добре, бо при цій владі кіно кожного дня в телевізорі.
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07.08.2022 20:32 Відповісти
ДА ТЫ ШООООО!?!?!
А НА ЭТИХ УТЫРКОВ БАБКИ У ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ! ДА, САШКА?
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07.08.2022 20:56 Відповісти
А шо вы хотели? Узнать "украинский" вектор зебилья?
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07.08.2022 21:07 Відповісти
Блдь... Когда уже закончится эта пятилетняя зенесуразица...
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07.08.2022 21:10 Відповісти
А воно і на не на! Парашкинське не пускай. Все рівно гроші козломойському і кварталу віддаєте
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07.08.2022 21:27 Відповісти
Ця істота з українським прізвищем робить УСЕ щоб в Україні не залишилось нічого українського. Більше нічого про нього казати не буду. Скільки існували плюси і ВОНО коло їх керма - з екрану лилась одна гидота і жахи. ВОНО лякало наше суспільство з однією метою - щоб інша істота на прізвище Коломойський могла шарити по ваших карманах і виводити з України мільярди доларів. А щоб усе було законно - скуплено УСІ гілки влади. Якщо знищення українського народу за 30 років і дерибан економіки - то справа олігархів - то справа ЦІЄЇ істоти - розказувати що це все відбувалось законно. А зараз - просто пісня - жахати народ з ЄДИНИХ новин зовсім просто. А чому єдиних?? Бо інших НЕМАЄ. Я бажаю цій істоті щоб 5 поколінь його нащадків дивились ТІЛЬКИ те що ВОНО продукувало в плюсах. Особливо про вбивства ДТП і так далі. ВСЕ що ВОНО виливало на мізки українців за ці роки.
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07.08.2022 21:31 Відповісти
Напряму сказано ** вибрали ЗЕлений презервати от і жуйте як жвачку **словами Кравчука-
маєте що маєте.
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07.08.2022 21:55 Відповісти
А на фінансування кіно від кварталістів про висміювання та приниження українства скільки завгодно.
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07.08.2022 22:27 Відповісти
Пристреліть вже цього квартального підара.
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07.08.2022 23:16 Відповісти
Шо, назнімались псами-сватами? Ну, хоча б україномовний голлівуд зробіть, ідіоти кончені
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07.08.2022 23:19 Відповісти
До нас їздять світові зірки кіно та кіноматографу.... і не змогти домовитись щоб ті зняли про Україну якісне кіно? Мда краще марафон запустити і казки розповідати...
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07.08.2022 23:23 Відповісти
зате на велике садівництво та крадівництво є
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08.08.2022 08:51 Відповісти
 
 