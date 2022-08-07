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Новости Война
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В Виннице, Кременчуге, Умани и Кропивницком раздались звуки взрывов

вибух,обстріл

В Виннице в воскресенье вечером слышны звуки взрывов, также подобные сообщения поступают из других регионов.

По данным УП, в Виннице было слышно три взрыва – сначала два, а впоследствии, после сигнала воздушной тревоги, еще один, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, корреспонденты Суспільного также сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил, что в Винницкой области "были слышны звуки, похожие на взрывы".

"На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - заверил он, посоветовав ждать официальной информации.

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По данным Суспільного, о звуках взрывов также сообщалось в Кропивницком Кировоградской области.

Корреспонденты hromadske сообщают о звуках взрывов в Умани Черкасской области, которые были слышны до объявления воздушной тревоги.

Кроме того, о звуке, похожем на взрыв, сообщил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы", - отметил он, посоветовав ожидать официальную уточненную информацию.

По состоянию на 20:08 на большинстве территории Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Автор: 

взрыв (6795) Винница (729) Кропивницький (546) Кременчуг (354) обстрел (27672) Умань (363)


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Топ комментарии
+14
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.08.2022 21:14
+9
Хочу чути про вибухи у **********. Шмарклю геть!
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07.08.2022 21:48
+6
Первая мысль не иранское ли это дерьмо!
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07.08.2022 20:51
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Первая мысль не иранское ли это дерьмо!
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07.08.2022 20:51 Ответить
Беспилотник так далеко не залетит, его собьют.
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07.08.2022 20:52 Ответить
Дай Бог,ну пишут что 1700км дальность этих Шахедов129.
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07.08.2022 20:54 Ответить
Дальность то да, но он большой, просто так не пролетит всю ПВО, ну ждем новостей.
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07.08.2022 20:57 Ответить
Ждём!!!
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07.08.2022 20:58 Ответить
чего ты ждешь мудило кацапское? ноги в руки и пестуй в ростов пока собаки не сьели
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07.08.2022 23:16 Ответить
пишут что ***** косточкой от вишни удавилось полчаса назад...И где вы такой бред берете максимальная дальность 200 км.
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07.08.2022 21:00 Ответить
угу..расєйське ноухау - цистерну пального причепили..чи акумулятор від бєлазу))
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07.08.2022 21:03 Ответить
Википедия, больше данных не особо
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07.08.2022 21:04 Ответить
хз шо там чули в Кропі. Був прямо в центрі з відкритими вікнами і їхав через все місто. Ніякої бавовни не чув
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07.08.2022 22:30 Ответить
звуков прилета не было слышно абсолютно..
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07.08.2022 22:00 Ответить
похоже, что оно
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07.08.2022 20:53 Ответить
дятел что оно? петух из говна у тебя во дворе - вот это оно
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07.08.2022 23:14 Ответить
вот интересно, сколько ещё месяцев будут носить в украинском информпространстве эту ипсошную херню про иранские дроны?
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07.08.2022 21:07 Ответить
как погода в Тамбове?
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07.08.2022 22:37 Ответить
вас кацапов убивают праведники а не дроны
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07.08.2022 23:11 Ответить
так боты набрасывают - видно же что запоребрик тему толкает типа под дурака косит
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07.08.2022 23:12 Ответить
Саме так - іранське лайно .. Тільки - розпіарене навіщось - нашими ж змі . Такий собі - іранський аналоговнєт . .
А на самім ділі , звичайнісінький безпілотник , щось типу Байрактара , тільки з більшим радіусом дії . ППО яка супроводжує Хімарси , з ним без проблем справиться
Кацапня вихваляється що купила їх в Ірану сотні ,, але Іран це не підтверджує це раз , і друге - виявилось що в Ірану їх на озброєнні всього десь півтори-дві сотні .
А по третє вибухи було чути сильні , як від крилатих ракет ,, а ніякий безпілотник сотні кг вибухівки , на собі не понесе .
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07.08.2022 21:29 Ответить
не трынди кацап
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07.08.2022 23:10 Ответить
И в Одессе был взрыв
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07.08.2022 20:52 Ответить
нет информации..
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07.08.2022 20:57 Ответить
о ***** про Одессу понеслось тишина не пишите ху...ню состоянием на сейчас...
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07.08.2022 21:02 Ответить
ты о чем..
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07.08.2022 21:02 Ответить
прилетело, да. и минуты через три - сирена. возможно ПРО. новостей нет пока.
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07.08.2022 20:53 Ответить
Под Запорожьем тоже слышу штуки четыре баха.
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07.08.2022 20:53 Ответить
Гаюн. Видим воздушную тревогу в приграничных областях Украины с Беларусью.

Информации о вылетах истребителей или запусках ракет с территории Беларуси, на данный момент, нет.
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07.08.2022 20:54 Ответить
У всих названих містах є аеродроми.
Мабуть, туди гатять?
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07.08.2022 20:56 Ответить
похоже на таке.. 2поздоровляють"
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07.08.2022 22:02 Ответить
Во кацапів копіюють...
пишіть вже

ХЛОПКІ
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07.08.2022 20:57 Ответить
Саме в цих містах офіційного підтвердження про вибухи немає. Знову кібертерор?
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07.08.2022 20:58 Ответить
Одеська , було чути ніби летів літак але звук тихіше ...( ???
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07.08.2022 21:05 Ответить
це привід..
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07.08.2022 21:06 Ответить
Кременчук вроді двічі бахнуло ...
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07.08.2022 21:06 Ответить
https://youtu.be/Vl0huGlVoek https://youtu.be/Vl0huGlVoek


Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі
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07.08.2022 21:09 Ответить
импичмент
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07.08.2022 21:16 Ответить
Це інфа стара як борода
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07.08.2022 21:17 Ответить
Інфа стара, пожиттєве було б саме те.
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07.08.2022 21:25 Ответить
друзі, ну що там? ви живі?
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07.08.2022 21:11 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.08.2022 21:14 Ответить
Шановна/шановний Чайка Київ, а можна щось неєврейське у наступному повідомленні?
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07.08.2022 21:41 Ответить
Вона більше нічого окрім старого завіту не читає...
Творець не вбиває своє творіння. Він нечестивих позбавляє своєї опіки. І тоді за них береться статистика.
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07.08.2022 22:28 Ответить
Бахнуло під Вінницею.Було чутно третій вибух.
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07.08.2022 21:18 Ответить
Хочу чути про вибухи у **********. Шмарклю геть!
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07.08.2022 21:48 Ответить
Ракета вже летить в твоїх дітей, чекай, виродок
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07.08.2022 22:16 Ответить
як тебе шакал-дикий сюди занесло ! ***** в тебе сцикопіхота -доберемся і до тебе поки гний тихенько міль ніжчєбродна
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07.08.2022 23:12 Ответить
О, живий катсап, сірожа...
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07.08.2022 23:17 Ответить
***** кацапский - вы уже отсосали в Киеве за три дня - тоже будет и в Херсоне
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07.08.2022 23:20 Ответить
Ми вас будем вбивать скільки буде потрібно-а шо ти мразь ховаєшся в іншій країні ? Сциш ******* гнилий-приїдь сюда орк ****** ми і тебе на фарш пустим а потім собакам згодуєм- ми вас кацапських виродків всіх виріже к **** а ти мразь живи і знай що в твоїх отприсків майбутнього не має бо ми вас перебєм і спалим московію до ТЛА -а далі у вас вічні муки в пеклі -тож ******** всі ви болотяні лапті в сраку а ще краще зробіть масово-глобальний суїцид а то весь світ втомився від вашого червоного комунізму і весь світ вам бажає ЗДОХНУТИ В МУКАХ
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07.08.2022 23:21 Ответить
Взрыв в Кременчуге был по силе как последний прилет,я за 80 км живу,но никто ничего не знает пока,надеюсь в поле рванула ракета и тревога началась только через час.
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08.08.2022 09:04 Ответить
 
 