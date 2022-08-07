В Виннице, Кременчуге, Умани и Кропивницком раздались звуки взрывов
В Виннице в воскресенье вечером слышны звуки взрывов, также подобные сообщения поступают из других регионов.
По данным УП, в Виннице было слышно три взрыва – сначала два, а впоследствии, после сигнала воздушной тревоги, еще один, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, корреспонденты Суспільного также сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов.
Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил, что в Винницкой области "были слышны звуки, похожие на взрывы".
"На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - заверил он, посоветовав ждать официальной информации.
По данным Суспільного, о звуках взрывов также сообщалось в Кропивницком Кировоградской области.
Корреспонденты hromadske сообщают о звуках взрывов в Умани Черкасской области, которые были слышны до объявления воздушной тревоги.
Кроме того, о звуке, похожем на взрыв, сообщил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
"Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы", - отметил он, посоветовав ожидать официальную уточненную информацию.
По состоянию на 20:08 на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на самім ділі , звичайнісінький безпілотник , щось типу Байрактара , тільки з більшим радіусом дії . ППО яка супроводжує Хімарси , з ним без проблем справиться
Кацапня вихваляється що купила їх в Ірану сотні ,, але Іран це не підтверджує це раз , і друге - виявилось що в Ірану їх на озброєнні всього десь півтори-дві сотні .
А по третє вибухи було чути сильні , як від крилатих ракет ,, а ніякий безпілотник сотні кг вибухівки , на собі не понесе .
Информации о вылетах истребителей или запусках ракет с территории Беларуси, на данный момент, нет.
Мабуть, туди гатять?
пишіть вже
ХЛОПКІ
Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі
Творець не вбиває своє творіння. Він нечестивих позбавляє своєї опіки. І тоді за них береться статистика.