В Виннице, Кременчуге, Умани и Кропивницком раздались звуки взрывов

В Виннице в воскресенье вечером слышны звуки взрывов, также подобные сообщения поступают из других регионов.

По данным УП, в Виннице было слышно три взрыва – сначала два, а впоследствии, после сигнала воздушной тревоги, еще один, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, корреспонденты Суспільного также сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил, что в Винницкой области "были слышны звуки, похожие на взрывы".

"На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - заверил он, посоветовав ждать официальной информации.

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По данным Суспільного, о звуках взрывов также сообщалось в Кропивницком Кировоградской области.

Корреспонденты hromadske сообщают о звуках взрывов в Умани Черкасской области, которые были слышны до объявления воздушной тревоги.

Кроме того, о звуке, похожем на взрыв, сообщил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы", - отметил он, посоветовав ожидать официальную уточненную информацию.

По состоянию на 20:08 на большинстве территории Украины объявлена ​​воздушная тревога.