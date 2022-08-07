У Вінниці, Кременчуці, Умані та Кропивницькому пролунали звуки вибухів

У Вінниці у неділю ввечері було чутно звуки вибухів, також подібні повідомлення надходять з інших регіонів.

За даними УП, у Вінниці було чутно три вибухи - спершу два, а згодом, після сигналу повітряної тривоги, ще один, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим, кореспонденти Суспільного також повідомляють, що на Вінниччині було чутно звуки вибухів.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив, що на Вінниччині "було чутно звуки, схожі на вибухи".

"На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - запевнив він, порадивши чекати на офіційну інформацію.

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За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому Кіровоградської області.

Кореспонденти hromadske повідомляють про звуки вибухів в Умані Черкаської області, які було чутно до оголошення повітряної тривоги.

Крім того, про звук, схожий на вибух, повідомив і мер Кременчука Віталій Малецький.

"Було чутно звук, схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - зазначив він, порадивши очікувати на офіційну уточнену інформацію.

Станом на 20:08 на більшості території України оголошено повітряну тривогу.