У Вінниці, Кременчуці, Умані та Кропивницькому пролунали звуки вибухів
У Вінниці у неділю ввечері було чутно звуки вибухів, також подібні повідомлення надходять з інших регіонів.
За даними УП, у Вінниці було чутно три вибухи - спершу два, а згодом, після сигналу повітряної тривоги, ще один, передає Цензор.НЕТ.
Разом з тим, кореспонденти Суспільного також повідомляють, що на Вінниччині було чутно звуки вибухів.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив, що на Вінниччині "було чутно звуки, схожі на вибухи".
"На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - запевнив він, порадивши чекати на офіційну інформацію.
За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому Кіровоградської області.
Кореспонденти hromadske повідомляють про звуки вибухів в Умані Черкаської області, які було чутно до оголошення повітряної тривоги.
Крім того, про звук, схожий на вибух, повідомив і мер Кременчука Віталій Малецький.
"Було чутно звук, схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - зазначив він, порадивши очікувати на офіційну уточнену інформацію.
Станом на 20:08 на більшості території України оголошено повітряну тривогу.
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А на самім ділі , звичайнісінький безпілотник , щось типу Байрактара , тільки з більшим радіусом дії . ППО яка супроводжує Хімарси , з ним без проблем справиться
Кацапня вихваляється що купила їх в Ірану сотні ,, але Іран це не підтверджує це раз , і друге - виявилось що в Ірану їх на озброєнні всього десь півтори-дві сотні .
А по третє вибухи було чути сильні , як від крилатих ракет ,, а ніякий безпілотник сотні кг вибухівки , на собі не понесе .
Информации о вылетах истребителей или запусках ракет с территории Беларуси, на данный момент, нет.
Мабуть, туди гатять?
пишіть вже
ХЛОПКІ
Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі
Творець не вбиває своє творіння. Він нечестивих позбавляє своєї опіки. І тоді за них береться статистика.