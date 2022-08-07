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У Вінниці, Кременчуці, Умані та Кропивницькому пролунали звуки вибухів

вибух,обстріл

У Вінниці у неділю ввечері було чутно звуки вибухів, також подібні повідомлення надходять з інших регіонів.

За даними УП, у Вінниці було чутно три вибухи - спершу два, а згодом, після сигналу повітряної тривоги, ще один, передає Цензор.НЕТ.

Разом з тим, кореспонденти Суспільного також повідомляють, що на Вінниччині було чутно звуки вибухів.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтвердив, що на Вінниччині "було чутно звуки, схожі на вибухи".

"На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - запевнив він, порадивши чекати на офіційну інформацію.

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За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому Кіровоградської області.

Кореспонденти hromadske повідомляють про звуки вибухів в Умані Черкаської області, які було чутно до оголошення повітряної тривоги.

Крім того, про звук, схожий на вибух, повідомив і мер Кременчука Віталій Малецький.

"Було чутно звук, схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - зазначив він, порадивши очікувати на офіційну уточнену інформацію.

Станом на 20:08 на більшості території України оголошено повітряну тривогу.

Автор: 

вибух (4507) Вінниця (626) Кропивницький (349) Кременчук (297) обстріл (28993) Умань (243)


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Топ коментарі
+14
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.08.2022 21:14
+9
Хочу чути про вибухи у **********. Шмарклю геть!
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07.08.2022 21:48
+6
Первая мысль не иранское ли это дерьмо!
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07.08.2022 20:51
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Первая мысль не иранское ли это дерьмо!
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07.08.2022 20:51 Відповісти
Беспилотник так далеко не залетит, его собьют.
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07.08.2022 20:52 Відповісти
Дай Бог,ну пишут что 1700км дальность этих Шахедов129.
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07.08.2022 20:54 Відповісти
Дальность то да, но он большой, просто так не пролетит всю ПВО, ну ждем новостей.
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07.08.2022 20:57 Відповісти
Ждём!!!
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07.08.2022 20:58 Відповісти
чего ты ждешь мудило кацапское? ноги в руки и пестуй в ростов пока собаки не сьели
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07.08.2022 23:16 Відповісти
пишут что ***** косточкой от вишни удавилось полчаса назад...И где вы такой бред берете максимальная дальность 200 км.
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07.08.2022 21:00 Відповісти
угу..расєйське ноухау - цистерну пального причепили..чи акумулятор від бєлазу))
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07.08.2022 21:03 Відповісти
Википедия, больше данных не особо
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07.08.2022 21:04 Відповісти
хз шо там чули в Кропі. Був прямо в центрі з відкритими вікнами і їхав через все місто. Ніякої бавовни не чув
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07.08.2022 22:30 Відповісти
звуков прилета не было слышно абсолютно..
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07.08.2022 22:00 Відповісти
похоже, что оно
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07.08.2022 20:53 Відповісти
дятел что оно? петух из говна у тебя во дворе - вот это оно
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07.08.2022 23:14 Відповісти
вот интересно, сколько ещё месяцев будут носить в украинском информпространстве эту ипсошную херню про иранские дроны?
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07.08.2022 21:07 Відповісти
как погода в Тамбове?
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07.08.2022 22:37 Відповісти
вас кацапов убивают праведники а не дроны
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07.08.2022 23:11 Відповісти
так боты набрасывают - видно же что запоребрик тему толкает типа под дурака косит
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07.08.2022 23:12 Відповісти
Саме так - іранське лайно .. Тільки - розпіарене навіщось - нашими ж змі . Такий собі - іранський аналоговнєт . .
А на самім ділі , звичайнісінький безпілотник , щось типу Байрактара , тільки з більшим радіусом дії . ППО яка супроводжує Хімарси , з ним без проблем справиться
Кацапня вихваляється що купила їх в Ірану сотні ,, але Іран це не підтверджує це раз , і друге - виявилось що в Ірану їх на озброєнні всього десь півтори-дві сотні .
А по третє вибухи було чути сильні , як від крилатих ракет ,, а ніякий безпілотник сотні кг вибухівки , на собі не понесе .
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07.08.2022 21:29 Відповісти
не трынди кацап
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07.08.2022 23:10 Відповісти
И в Одессе был взрыв
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07.08.2022 20:52 Відповісти
нет информации..
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07.08.2022 20:57 Відповісти
о ***** про Одессу понеслось тишина не пишите ху...ню состоянием на сейчас...
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07.08.2022 21:02 Відповісти
ты о чем..
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07.08.2022 21:02 Відповісти
прилетело, да. и минуты через три - сирена. возможно ПРО. новостей нет пока.
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07.08.2022 20:53 Відповісти
Под Запорожьем тоже слышу штуки четыре баха.
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07.08.2022 20:53 Відповісти
Гаюн. Видим воздушную тревогу в приграничных областях Украины с Беларусью.

Информации о вылетах истребителей или запусках ракет с территории Беларуси, на данный момент, нет.
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07.08.2022 20:54 Відповісти
У всих названих містах є аеродроми.
Мабуть, туди гатять?
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07.08.2022 20:56 Відповісти
похоже на таке.. 2поздоровляють"
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07.08.2022 22:02 Відповісти
Во кацапів копіюють...
пишіть вже

ХЛОПКІ
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07.08.2022 20:57 Відповісти
Саме в цих містах офіційного підтвердження про вибухи немає. Знову кібертерор?
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07.08.2022 20:58 Відповісти
Одеська , було чути ніби летів літак але звук тихіше ...( ???
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07.08.2022 21:05 Відповісти
це привід..
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07.08.2022 21:06 Відповісти
Кременчук вроді двічі бахнуло ...
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07.08.2022 21:06 Відповісти
https://youtu.be/Vl0huGlVoek https://youtu.be/Vl0huGlVoek


Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі
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07.08.2022 21:09 Відповісти
импичмент
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07.08.2022 21:16 Відповісти
Це інфа стара як борода
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07.08.2022 21:17 Відповісти
Інфа стара, пожиттєве було б саме те.
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07.08.2022 21:25 Відповісти
друзі, ну що там? ви живі?
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07.08.2022 21:11 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.08.2022 21:14 Відповісти
Шановна/шановний Чайка Київ, а можна щось неєврейське у наступному повідомленні?
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07.08.2022 21:41 Відповісти
Вона більше нічого окрім старого завіту не читає...
Творець не вбиває своє творіння. Він нечестивих позбавляє своєї опіки. І тоді за них береться статистика.
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Бахнуло під Вінницею.Було чутно третій вибух.
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07.08.2022 21:18 Відповісти
Хочу чути про вибухи у **********. Шмарклю геть!
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07.08.2022 21:48 Відповісти
Ракета вже летить в твоїх дітей, чекай, виродок
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07.08.2022 22:16 Відповісти
як тебе шакал-дикий сюди занесло ! ***** в тебе сцикопіхота -доберемся і до тебе поки гний тихенько міль ніжчєбродна
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07.08.2022 23:12 Відповісти
О, живий катсап, сірожа...
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07.08.2022 23:17 Відповісти
***** кацапский - вы уже отсосали в Киеве за три дня - тоже будет и в Херсоне
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07.08.2022 23:20 Відповісти
Ми вас будем вбивать скільки буде потрібно-а шо ти мразь ховаєшся в іншій країні ? Сциш ******* гнилий-приїдь сюда орк ****** ми і тебе на фарш пустим а потім собакам згодуєм- ми вас кацапських виродків всіх виріже к **** а ти мразь живи і знай що в твоїх отприсків майбутнього не має бо ми вас перебєм і спалим московію до ТЛА -а далі у вас вічні муки в пеклі -тож ******** всі ви болотяні лапті в сраку а ще краще зробіть масово-глобальний суїцид а то весь світ втомився від вашого червоного комунізму і весь світ вам бажає ЗДОХНУТИ В МУКАХ
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07.08.2022 23:21 Відповісти
Взрыв в Кременчуге был по силе как последний прилет,я за 80 км живу,но никто ничего не знает пока,надеюсь в поле рванула ракета и тревога началась только через час.
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08.08.2022 09:04 Відповісти
 
 