Минобороны Чехии заявило, что хочет купить израильские беспилотники
Министерство обороны Чехии готовится к переговорам с правительством Израиля по закупке трех боевых дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание novinky.cz
"Армия и Министерство обороны Чехии в ближайшие дни начнут переговоры с правительством Израиля о покупке трех боевых беспилотников на сумму 1,5 млрд чешских крон (около 60 млн евро)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны обладают размахом крыльев около 15 метров и могут нести различные виды вооружения, включая ракеты и бомбы.
Чешская армия рассчитывает получить первую машину уже в следующем году. По информации СМИ, поставки всех машин и обучение личного состава должны быть завершены не позднее 2026 года.
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+1 Eugene Dneprovsky
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Мне показалось, или у одного кацапа реально башка отвалилась?
https://twitter.com/i/status/1556347364146806785
https://twitter.com/i/status/1555657070245986309