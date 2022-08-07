Минобороны Чехии заявило, что хочет купить израильские беспилотники

Министерство обороны Чехии готовится к переговорам с правительством Израиля по закупке трех боевых дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание novinky.cz

"Армия и Министерство обороны Чехии в ближайшие дни начнут переговоры с правительством Израиля о покупке трех боевых беспилотников на сумму 1,5 млрд чешских крон (около 60 млн евро)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны обладают размахом крыльев около 15 метров и могут нести различные виды вооружения, включая ракеты и бомбы.

Чешская армия рассчитывает получить первую машину уже в следующем году. По информации СМИ, поставки всех машин и обучение личного состава должны быть завершены не позднее 2026 года.

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