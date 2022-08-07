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Минобороны Чехии заявило, что хочет купить израильские беспилотники

чехія

Министерство обороны Чехии готовится к переговорам с правительством Израиля по закупке трех боевых дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет чешское издание novinky.cz

"Армия и Министерство обороны Чехии в ближайшие дни начнут переговоры с правительством Израиля о покупке трех боевых беспилотников на сумму 1,5 млрд чешских крон (около 60 млн евро)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны обладают размахом крыльев около 15 метров и могут нести различные виды вооружения, включая ракеты и бомбы.

Чешская армия рассчитывает получить первую машину уже в следующем году. По информации СМИ, поставки всех машин и обучение личного состава должны быть завершены не позднее 2026 года.

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Автор: 

беспилотник (3727) Израиль (1936) Чехия (1736)


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Топ комментарии
+1
Возможно, вы помните видео "коврового бомбометания с беспилотника" несколько дней назад. Вот как это делается украинской армией и связанными с ней добровольческими подразделениями - большой беспилотник, приспособленный для переноски большого количества модифицированных гранат образца RKG-3.

https://twitter.com/i/status/1556347364146806785

https://twitter.com/i/status/1555657070245986309
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07.08.2022 22:04
+1
вот еще одно https://www.youtube.com/watch?v=krbNR0cs3L0 😍👊ЗСУ відправили орка у вічний сон - YouTube
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07.08.2022 22:15
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може и нам шось перепаде
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07.08.2022 21:04 Ответить
кіздюлі...
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07.08.2022 21:18 Ответить
ВІд них як "перепаде" то й у "три шкури" не розплатимось! Вони самі ,як стерв'ятники,вичікують-чим закінчиться й що "перепаде"!
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07.08.2022 23:09 Ответить
Ну, а в Украине пока вот такие дроны кошмарят кацапов:
https://www.youtube.com/watch?v=xcmD6iW_Ymo
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07.08.2022 21:35 Ответить
А вот ещё:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS7CLkmdFHE

Мне показалось, или у одного кацапа реально башка отвалилась?
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07.08.2022 21:40 Ответить
ага, башку оторвало с каской!
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07.08.2022 21:51 Ответить
у того что на 6 часов сидел башку оторвало
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07.08.2022 21:53 Ответить
Значит не показалось! Ну и славненько! Крепкого здоровья демелитаризованному!
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07.08.2022 22:08 Ответить
вот еще одно https://www.youtube.com/watch?v=krbNR0cs3L0 😍👊ЗСУ відправили орка у вічний сон - YouTube
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07.08.2022 22:15 Ответить
Супер-массаж всей спины. Главное вечный и бесплатный. На концерт к Кабыздону, как новенький предстанет.
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07.08.2022 22:28 Ответить
Возможно, вы помните видео "коврового бомбометания с беспилотника" несколько дней назад. Вот как это делается украинской армией и связанными с ней добровольческими подразделениями - большой беспилотник, приспособленный для переноски большого количества модифицированных гранат образца RKG-3.

https://twitter.com/i/status/1556347364146806785

https://twitter.com/i/status/1555657070245986309
показать весь комментарий
07.08.2022 22:04 Ответить
 
 