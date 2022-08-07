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Міноборони Чехії заявило, що хоче купити ізраїльські безпілотники

чехія

Міністерство оборони Чехії готується до переговорів із урядом Ізраїлю щодо закупівлі трьох бойових дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання  novinky.cz

"Армія та Міністерство оборони Чехії найближчими днями розпочнуть переговори з урядом Ізраїлю про купівлю трьох бойових безпілотників на суму 1,5 млрд чеських крон (близько 60 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони мають розмах крил близько 15 метрів і можуть нести різні види озброєння, включаючи ракети і бомби.

Чеська армія розраховує отримати першу машину вже наступного року. За інформацією ЗМІ, постачання всіх машин та навчання особового складу мають бути завершені не пізніше 2026 року.

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Автор: 

безпілотник (4293) Ізраїль (1654) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+1
Возможно, вы помните видео "коврового бомбометания с беспилотника" несколько дней назад. Вот как это делается украинской армией и связанными с ней добровольческими подразделениями - большой беспилотник, приспособленный для переноски большого количества модифицированных гранат образца RKG-3.

https://twitter.com/i/status/1556347364146806785

https://twitter.com/i/status/1555657070245986309
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07.08.2022 22:04
+1
вот еще одно https://www.youtube.com/watch?v=krbNR0cs3L0 😍👊ЗСУ відправили орка у вічний сон - YouTube
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07.08.2022 22:15
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може и нам шось перепаде
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07.08.2022 21:04 Відповісти
кіздюлі...
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07.08.2022 21:18 Відповісти
ВІд них як "перепаде" то й у "три шкури" не розплатимось! Вони самі ,як стерв'ятники,вичікують-чим закінчиться й що "перепаде"!
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07.08.2022 23:09 Відповісти
Ну, а в Украине пока вот такие дроны кошмарят кацапов:
https://www.youtube.com/watch?v=xcmD6iW_Ymo
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07.08.2022 21:35 Відповісти
А вот ещё:
https://www.youtube.com/watch?v=ZS7CLkmdFHE

Мне показалось, или у одного кацапа реально башка отвалилась?
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07.08.2022 21:40 Відповісти
ага, башку оторвало с каской!
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07.08.2022 21:51 Відповісти
у того что на 6 часов сидел башку оторвало
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07.08.2022 21:53 Відповісти
Значит не показалось! Ну и славненько! Крепкого здоровья демелитаризованному!
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07.08.2022 22:08 Відповісти
вот еще одно https://www.youtube.com/watch?v=krbNR0cs3L0 😍👊ЗСУ відправили орка у вічний сон - YouTube
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07.08.2022 22:15 Відповісти
Супер-массаж всей спины. Главное вечный и бесплатный. На концерт к Кабыздону, как новенький предстанет.
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Возможно, вы помните видео "коврового бомбометания с беспилотника" несколько дней назад. Вот как это делается украинской армией и связанными с ней добровольческими подразделениями - большой беспилотник, приспособленный для переноски большого количества модифицированных гранат образца RKG-3.

https://twitter.com/i/status/1556347364146806785

https://twitter.com/i/status/1555657070245986309
показати весь коментар
07.08.2022 22:04 Відповісти
 
 