Міноборони Чехії заявило, що хоче купити ізраїльські безпілотники

Міністерство оборони Чехії готується до переговорів із урядом Ізраїлю щодо закупівлі трьох бойових дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання novinky.cz

"Армія та Міністерство оборони Чехії найближчими днями розпочнуть переговори з урядом Ізраїлю про купівлю трьох бойових безпілотників на суму 1,5 млрд чеських крон (близько 60 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони мають розмах крил близько 15 метрів і можуть нести різні види озброєння, включаючи ракети і бомби.

Чеська армія розраховує отримати першу машину вже наступного року. За інформацією ЗМІ, постачання всіх машин та навчання особового складу мають бути завершені не пізніше 2026 року.

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