Телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до победы, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что общенациональный телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до победы Украины в войне.
По словам Ткаченко, опыт проведения марафона в течение последних нескольких месяцев показал, что решение о его запуске было верным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Общенациональный информационный телемарафон "Единые новости" был запущен 24 февраля в день начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Для участия в марафоне в феврале объединились ведущие медиагруппы и телеканалы: "Суспільне", "1+1", ТРК "Украина" (Украина 24), ICTV/СТБ, "Рада" и "Интер".
Не вошли в общенациональный телемарафон "5 канал", "Прямой" и телеканал "Эспресо". ООО "Свободные медиа", к которому относятся "5 канал" и "Прямой", неоднократно обращалось в Нацсовет, СНБО и Минкультуры и информполитики с просьбой предоставить этим каналам часть эфирного времени в национальном марафоне и ввести их в состав редакционной группы.
Однако в ночь на 4 апреля каналы исключили из цифрового вещания. Как сообщал "Детектор медиа" со ссылкой на заявление компании, никто "до сих пор не взял на себя ответственность за отключение телеканалов из цифрового эфира и не объяснил, на каких законных основаниях это произошло".
11 июля 2022 года Ринат Ахметов заявил, что Медиа Группа Украина отказывается в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензий своих печатных медиа в Украине. По его словам, решение продиктовано законом об олигархах.
21 июля Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии 14 компаний, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.
По данным "Детектора медиа", слот Медиа Группы Украины в национальном марафоне получат "1+1" или "Рада". В то же время, "Прямой" и "5 канал" не получал предложений присоединиться к национальному марафону.
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одним словом - гівно.
Не дивлюсь, виходить, місяці три-чотири.
Извинись перед Порошенком за то время , когда ты вёдрами лил на него дерьмо , которое заказывал Беня !!
Головань і Новіков подають скаргу до апеляційного суду. Буде визнано наклепом.
Подивися сьогоднішні новини, наприклад, 5-го. Там є новиний сюжет, де розказується лише про кількох воюючих. Але, наприклад, не говорять, де воює
Втім, нічого дивного, вони ж зрозуміли, що наш мудрий і простий нарід під телевізор танцює, коли впарили цьому народу лакея Бені президентом.
@nevedimka123
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https://twitter.com/nevedimka123/status/1556322814096973825 2 ч
Вітання окупантам від дрона 80-ї ДШБ
https://twitter.com/i/status/1556322814096973825
"Будуть бити і, можливо, ногами".
іпал я тележуйку зелену дивитися. воно зроблено бидлом для бидла
на щастя в більшості телевізорів є можливість під'єднати мережу та дивитися ютуб. а там де нема - є андроід-приставка ціною 800 грн яка це дозволяє.
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї .
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих...
Аи ж бешенні гроші получаєте за ці віщання,а переселенці втрачають все,гинуть воїни на війні і їм не виплачують гроші!
Зате вам інфошлюхам все вчасно,бо віщаете про недогегералісімуса!
"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.
І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.
P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"