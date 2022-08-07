РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10548 посетителей онлайн
Новости Война
4 918 81

Телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до победы, - Ткаченко

ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что общенациональный телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до победы Украины в войне.

По словам Ткаченко, опыт проведения марафона в течение последних нескольких месяцев показал, что решение о его запуске было верным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Общенациональный информационный телемарафон "Единые новости" был запущен 24 февраля в день начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Для участия в марафоне в феврале объединились ведущие медиагруппы и телеканалы: "Суспільне", "1+1", ТРК "Украина" (Украина 24), ICTV/СТБ, "Рада" и "Интер".

Читайте также: У государства нет средств на финансирование украинского кино, - Ткаченко

Не вошли в общенациональный телемарафон "5 канал", "Прямой" и телеканал "Эспресо". ООО "Свободные медиа", к которому относятся "5 канал" и "Прямой", неоднократно обращалось в Нацсовет, СНБО и Минкультуры и информполитики с просьбой предоставить этим каналам часть эфирного времени в национальном марафоне и ввести их в состав редакционной группы.

Однако в ночь на 4 апреля каналы исключили из цифрового вещания. Как сообщал "Детектор медиа" со ссылкой на заявление компании, никто "до сих пор не взял на себя ответственность за отключение телеканалов из цифрового эфира и не объяснил, на каких законных основаниях это произошло".

11 июля 2022 года Ринат Ахметов заявил, что Медиа Группа Украина отказывается в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензий своих печатных медиа в Украине. По его словам, решение продиктовано законом об олигархах.

21 июля Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии 14 компаний, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

По данным "Детектора медиа", слот Медиа Группы Украины в национальном марафоне получат "1+1" или "Рада". В то же время, "Прямой" и "5 канал" не получал предложений присоединиться к национальному марафону.

Автор: 

СМИ (3840) Ткаченко Александр (429) телевидение (900)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
Як вже набрид цей сраний телетріпачфон, брехлива показуха в стилі януковича.
одним словом - гівно.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:49
+54
Это кумиры для быдла. Обыдлячивание населения идет полным ходом под видом единой информполитики

показать весь комментарий
07.08.2022 21:51
+44
А чого в марафоні ведучі з 112 каналу і з інших сепарських каналів?
показать весь комментарий
07.08.2022 21:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приберіть дві жирні пики з їх Байрактаром ньюс. Смердить
показать весь комментарий
07.08.2022 21:48 Ответить
Это кумиры для быдла. Обыдлячивание населения идет полным ходом под видом единой информполитики

показать весь комментарий
07.08.2022 21:51 Ответить
та цілий цей 95-й квартал завжди був антикультурою, як в рф.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:55 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2022 21:55 Ответить
не підхопили, бо розсувати ноги їм ближче і легше, продемонстрували свою вульгарність і відсутність засад виховання на цілий Світ.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:48 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2022 22:34 Ответить
приберіть тих пейсатих з України, а то смердить. "єдиная рассея" - нічого не нагадує?
показать весь комментарий
08.08.2022 08:57 Ответить
Як вже набрид цей сраний телетріпачфон, брехлива показуха в стилі януковича.
одним словом - гівно.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:49 Ответить
Обижаете. А кто же будет зад "величайшему" вылизывать для блеска?
показать весь комментарий
07.08.2022 21:53 Ответить
Дивився його перший місяць. Потім там вилізла Мосійчук і я зрозумів, що таке анулингус...

Не дивлюсь, виходить, місяці три-чотири.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:19 Ответить
ого у Вас нерви...мене на 3-4 доби тільки вистачило))
показать весь комментарий
08.08.2022 01:14 Ответить
ееех, пилять їм - не перепилять
показать весь комментарий
07.08.2022 21:49 Ответить
Как вы достали, мудаки...
показать весь комментарий
07.08.2022 21:49 Ответить
А чого в марафоні ведучі з 112 каналу і з інших сепарських каналів?
показать весь комментарий
07.08.2022 21:49 Ответить
Висновок-zеШмарклям перемога зовсем не потрiбна..точнiше- не вигiдна...
показать весь комментарий
07.08.2022 21:55 Ответить
Перемога над ким,чим??? Зелених над Україною?!
показать весь комментарий
08.08.2022 09:06 Ответить
А чому в ОП одні люди Януковича? Мабуть, тому і ведучі такі
показать весь комментарий
07.08.2022 21:58 Ответить
Цінні Зеленському кадри.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:20 Ответить
уго бабла намоють до офшорів...зовсім перестали стидатись, падли..
показать весь комментарий
07.08.2022 21:50 Ответить
Так і запишемо - Ткаченко вбив українське телебачення.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:51 Ответить
Цей пейсатий, ніби ткаченко призначений головним пейсатим з Дніпра, каламойшою. По відношенню до українців вони мало чим відрізняються від кацапів, може навіть гірші
показать весь комментарий
08.08.2022 09:07 Ответить
І не https://frankivskivsktv.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?fbclid=IwAR3P4ROpVgy-Inzo9MUvO4u_hpuw_snM25JkHbgOjsReX4zC8q2IZWOLdrA тільки телебачення ...
показать весь комментарий
08.08.2022 17:23 Ответить
а до яких пір буде продовжуватися позазакона заборона трансляції 5-го, Еспресо та Прямого в мережі Т2?
показать весь комментарий
07.08.2022 21:51 Ответить
А що для цієї влади закон, послухала Швеця,. Стало страшно за країну
показать весь комментарий
08.08.2022 00:51 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2022 21:52 Ответить
Го@дон , как только запахло жаренным , включил заднюю 😠
Извинись перед Порошенком за то время , когда ты вёдрами лил на него дерьмо , которое заказывал Беня !!
показать весь комментарий
07.08.2022 22:51 Ответить
почекай, ще не все.
Головань і Новіков подають скаргу до апеляційного суду. Буде визнано наклепом.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:56 Ответить
Раніше я дивився переважно Прямий, трохи Мега про природу й космос, ну й усе. Фільми й серіали скачував. Зараз узагалі телевізор не хочеться дивитися.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:52 Ответить
У меня Прямой Есть. В цифровом формате. Город Вишневый, Киевской области. Тб от Интернет провайдера Максимума.Нет
показать весь комментарий
07.08.2022 21:54 Ответить
Прямой, 5-й и Эспрессо есть на спутнике - но ночью включают гребанный марафон а по 5-му фильмы крутят польсике
показать весь комментарий
07.08.2022 22:34 Ответить
тому що журналісти цих каналів воюють. Канали працюють неповним штатом.
Подивися сьогоднішні новини, наприклад, 5-го. Там є новиний сюжет, де розказується лише про кількох воюючих. Але, наприклад, не говорять, де воює
показать весь комментарий
07.08.2022 23:01 Ответить
ты гандон кацапский где по 5-му зарада? там хоть кусочки правды пробиваются через ваш зеленый забор дерьма
показать весь комментарий
07.08.2022 22:35 Ответить
телемарофон однієї правди святих ЗеЄрмака

Втім, нічого дивного, вони ж зрозуміли, що наш мудрий і простий нарід під телевізор танцює, коли впарили цьому народу лакея Бені президентом.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:53 Ответить
Я так и говорю все время независимости у нас президент это телевизор, а точнее олигархи, которые им владеют. Пороха не выбрали на второй срок именно поэтому
показать весь комментарий
07.08.2022 22:02 Ответить
не пести кацап- пороха не выбрали потому что тупым мудакам забили головы такие дятлы как ты через каналы мертветчуа и ахметки
показать весь комментарий
07.08.2022 22:36 Ответить
щось мені підказує, що бажання там подекуди ширші - трансформувати в майбутньому "Єдині новини" в "Єдиний канал"...
показать весь комментарий
07.08.2022 21:54 Ответить
а що, так недемократично? ну нічого, а ми легалізуємо одностатеві шлюби і вже тоді ніхто не зможе нас звинуватити в недемократичності, нє?
показать весь комментарий
07.08.2022 21:58 Ответить
Да, это еще до войны прослеживалось. Закон об олигархах как бы на это намекает. Что не оказатся среди олигахов достаточно было просто продать каналы, из всех критериев это самый бехобидный для тех кого признали олигархами. А кто же тогда сможет купить у олигарха каналы? Паравильно приблеженные к власти ребята
показать весь комментарий
07.08.2022 21:58 Ответить
бред кацапаский и по-этому ты мудило проголооавало против Порошенко что-бы сейчас констатировать захват власти зелеными ублюдками
показать весь комментарий
07.08.2022 22:38 Ответить
як в рашке один головний олігарх, під яким ходять всі інші олігархи, вони не дурно тут русскіх олігархів привічають, за їх гроші вони сподіваються оскотинити тут всіх.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:26 Ответить
точніше буде- єдиний анал зеленого.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:38 Ответить
Єдині новини це якась пародія на новини
показать весь комментарий
07.08.2022 21:54 Ответить
Там идут "правильные" и проверенные новости
показать весь комментарий
07.08.2022 21:57 Ответить
Подача дебільна
показать весь комментарий
07.08.2022 22:12 Ответить
ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ.
показать весь комментарий
07.08.2022 21:57 Ответить
Зеленский: ДА - я вам ничего не должен - это же вы лохи поверили мне а я вас под бомбы и оккупацию подставил
показать весь комментарий
07.08.2022 22:40 Ответить
так судя по новостям и риторике этого ,, марафона ,, уже всех победили, контратаки уже в районе уральских гор, зеленский отдает приказы штурмовать Эверест , скоро построим самый большой самолет и будем фсех бамбить, вся Украина уже отстраивается и на каждом перекрестке шаурма и шашлыки , и главный шашлычник страны арахамия дает рекомендации как правильно мариновать мясо......................кто то еще верит этим хрюшам и степашам в телевизоре ? нах их вообще смотреть если есть сотни независимых и прямых новостных ресурсов в интернете ?
показать весь комментарий
07.08.2022 22:05 Ответить
У меня телевизора вообще нет и нормально
показать весь комментарий
07.08.2022 22:09 Ответить
Мне допустим футбол лучше по телеку смотреть, а не по компу или там фильмы всякие
показать весь комментарий
07.08.2022 22:11 Ответить
Мій чоловік якусь приставку купив і тепер у нас не телевізор, а великий планшет на якому канали теж можна дивитися.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:28 Ответить
А что мы хотим, Ткаченко будет ссать против ветра зеленого?Министр культуры и информации тоже имеет свой гешефт на частотах и т.д.Продажность-одна из главных черт зелени.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:14 Ответить
Та *** з тим марахвоном заберіть у шмарка смартфон
показать весь комментарий
07.08.2022 22:17 Ответить
нет кацап - гребанный марафон тупо занимает место в эфире без всякой пользы - такого зомбирования в Украине даже при совке не было
показать весь комментарий
07.08.2022 22:42 Ответить
Сергей Нещадим

@nevedimka123

·

https://twitter.com/nevedimka123/status/1556322814096973825 2 ч

Вітання окупантам від дрона 80-ї ДШБ

https://twitter.com/i/status/1556322814096973825
показать весь комментарий
07.08.2022 22:18 Ответить
что ты несешь бот?
показать весь комментарий
07.08.2022 22:44 Ответить
Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиметься до повної перемоги Ігоря Валерійовича. І навіть потім!
показать весь комментарий
07.08.2022 22:24 Ответить
Щоб красти гроші телемарафони необхідні !!!!
показать весь комментарий
07.08.2022 22:24 Ответить
виключіть ще з марафону усі інші телеканали, залиште Зеленчук.. І буде все гаразд...
показать весь комментарий
07.08.2022 22:29 Ответить
Взагалі чих чучел не дивлюся. Тільки в перші дні війни дивилась, а потім перейшла на новини з інтернету.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:31 Ответить
З кишенькового клоуна москало-масони намагаються зліпити кишенькового фюрера.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:32 Ответить
Не дивно що це сказав міністр антикультури (сватів ,кварталу та тупих малоросійських мюзиклів) і жодної альтернативи ,жодної іншої думки ,ну що ж ви свого добились ,що майже ніхто не дивится марафон на телебаченні.
показать весь комментарий
07.08.2022 22:51 Ответить
Єдиними новинами ви відучите людей дивитися телевізор. Набрали всякого лайна в програму. Чому не показуєте воїнів, героїв? Нах ваш марафон за руським кораблем.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:00 Ответить
Одна з переконливих ознак того, що Зе формує в Україні диктатуру, шмат за шматком відкусуючи від досягнень Майдану. Злий клован, ПенівайZ...
"Будуть бити і, можливо, ногами".
показать весь комментарий
07.08.2022 23:03 Ответить
звісно ж - а як інакше рятувати зраду зеленого піdора...
показать весь комментарий
07.08.2022 23:14 Ответить
Дивлюся "Прямий" та "Еспресо" на ютубі
іпал я тележуйку зелену дивитися. воно зроблено бидлом для бидла
на щастя в більшості телевізорів є можливість під'єднати мережу та дивитися ютуб. а там де нема - є андроід-приставка ціною 800 грн яка це дозволяє.
показать весь комментарий
07.08.2022 23:15 Ответить
Епоха НЕ МОЖНА.
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
показать весь комментарий
08.08.2022 00:14 Ответить
Лише одна "галочка"...
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї .
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих...
показать весь комментарий
08.08.2022 00:19 Ответить
КоЗеЕр форева!
показать весь комментарий
08.08.2022 00:24 Ответить
Оце саме страшне
показать весь комментарий
08.08.2022 00:30 Ответить
Знову бабло крадете в народа!
Аи ж бешенні гроші получаєте за ці віщання,а переселенці втрачають все,гинуть воїни на війні і їм не виплачують гроші!
Зате вам інфошлюхам все вчасно,бо віщаете про недогегералісімуса!
показать весь комментарий
08.08.2022 01:12 Ответить
Тележуйка для зовсім необдарованих інтелектом. Навіть тупі овуляшки дивляться Арестовича в ютубі.
показать весь комментарий
08.08.2022 01:20 Ответить
а це гівно йде і досі? дивно, чесно кажучи, що там можна показувати? люсю абдрістовича?
показать весь комментарий
08.08.2022 08:47 Ответить
Все по указанням кацапів. Крєпко держуть Боневтіка за геніталії, що їм вигідно те зелені й роблять.
показать весь комментарий
08.08.2022 09:17 Ответить
Ніколи не дивився.
показать весь комментарий
08.08.2022 14:59 Ответить
Якщо дивитися Телемарафон, то вже перемоги не побачити. Останні випуски будуть вже разом із путлером.
показать весь комментарий
08.08.2022 15:03 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/23484 Олексій Гончаренко, до 24/02.22р. опозиція та критик дій влади , сьогодні повідомляє:

"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.

І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.

P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
показать весь комментарий
15.08.2022 14:51 Ответить
А це ще не піар на крові, чи вже?
показать весь комментарий
23.01.2023 05:32 Ответить
 
 