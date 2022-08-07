Телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до победы, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что общенациональный телемарафон "Единые новости" будет продолжаться до победы Украины в войне.

По словам Ткаченко, опыт проведения марафона в течение последних нескольких месяцев показал, что решение о его запуске было верным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Общенациональный информационный телемарафон "Единые новости" был запущен 24 февраля в день начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Для участия в марафоне в феврале объединились ведущие медиагруппы и телеканалы: "Суспільне", "1+1", ТРК "Украина" (Украина 24), ICTV/СТБ, "Рада" и "Интер".

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Не вошли в общенациональный телемарафон "5 канал", "Прямой" и телеканал "Эспресо". ООО "Свободные медиа", к которому относятся "5 канал" и "Прямой", неоднократно обращалось в Нацсовет, СНБО и Минкультуры и информполитики с просьбой предоставить этим каналам часть эфирного времени в национальном марафоне и ввести их в состав редакционной группы.

Однако в ночь на 4 апреля каналы исключили из цифрового вещания. Как сообщал "Детектор медиа" со ссылкой на заявление компании, никто "до сих пор не взял на себя ответственность за отключение телеканалов из цифрового эфира и не объяснил, на каких законных основаниях это произошло".

11 июля 2022 года Ринат Ахметов заявил, что Медиа Группа Украина отказывается в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензий своих печатных медиа в Украине. По его словам, решение продиктовано законом об олигархах.

21 июля Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии 14 компаний, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

По данным "Детектора медиа", слот Медиа Группы Украины в национальном марафоне получат "1+1" или "Рада". В то же время, "Прямой" и "5 канал" не получал предложений присоединиться к национальному марафону.