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Новини Війна
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Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиметься до перемоги, - Ткаченко

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" буде продовжуватися до перемоги України у війні.

За словами Ткаченка, досвід проведення марафону протягом останніх декількох місяців показав, що рішення про його запуск було вірним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Загальнонаціональний інформаційний телемарафон "Єдині новини" був запущений 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Для участі у марафоні у лютому об'єдналися провідні медіагрупи та телеканали: Суспільне, 1+1, ТРК Україна (Україна 24), ICTV/СТБ, Рада та Інтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

Не увійшли до загальнонаціонального телемарафону 5 канал, Прямий та телеканал "Еспрессо". ТОВ "Вільні медіа", до якого належать "5 канал" та "Прямий" неодноразово зверталося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати цим частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи.

Однак в ніч на 4 квітня канали виключили з цифрового мовлення. Як повідомляв "Детектор медіа" із посиланням на заяву компанії, ніхто "досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося".

11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що Медіа Група Україна відмовляється на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій своїх друкованих медіа в Україні. За його словами, рішення продиктовано законом про олігархів.

21 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії 14 компаній, які належать бізнесмену Рінату Ахметову.

За даними "Детектора медіа", слот Медіа Групи Україна у національному марафоні отримають "1+1" або "Рада". Водночас Прямий та 5 канали не отримував пропозицій долучитись до національного марафону.

Автор: 

ЗМІ (1364) Ткаченко Олександр (509) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+59
Як вже набрид цей сраний телетріпачфон, брехлива показуха в стилі януковича.
одним словом - гівно.
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07.08.2022 21:49
+54
Это кумиры для быдла. Обыдлячивание населения идет полным ходом под видом единой информполитики

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07.08.2022 21:51
+44
А чого в марафоні ведучі з 112 каналу і з інших сепарських каналів?
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07.08.2022 21:49
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Приберіть дві жирні пики з їх Байрактаром ньюс. Смердить
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07.08.2022 21:48 Відповісти
Это кумиры для быдла. Обыдлячивание населения идет полным ходом под видом единой информполитики

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07.08.2022 21:51 Відповісти
та цілий цей 95-й квартал завжди був антикультурою, як в рф.
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07.08.2022 21:55 Відповісти
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07.08.2022 21:55 Відповісти
не підхопили, бо розсувати ноги їм ближче і легше, продемонстрували свою вульгарність і відсутність засад виховання на цілий Світ.
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07.08.2022 22:48 Відповісти
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07.08.2022 22:34 Відповісти
приберіть тих пейсатих з України, а то смердить. "єдиная рассея" - нічого не нагадує?
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08.08.2022 08:57 Відповісти
Як вже набрид цей сраний телетріпачфон, брехлива показуха в стилі януковича.
одним словом - гівно.
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07.08.2022 21:49 Відповісти
Обижаете. А кто же будет зад "величайшему" вылизывать для блеска?
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07.08.2022 21:53 Відповісти
Дивився його перший місяць. Потім там вилізла Мосійчук і я зрозумів, що таке анулингус...

Не дивлюсь, виходить, місяці три-чотири.
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07.08.2022 22:19 Відповісти
ого у Вас нерви...мене на 3-4 доби тільки вистачило))
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08.08.2022 01:14 Відповісти
ееех, пилять їм - не перепилять
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07.08.2022 21:49 Відповісти
Как вы достали, мудаки...
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07.08.2022 21:49 Відповісти
А чого в марафоні ведучі з 112 каналу і з інших сепарських каналів?
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07.08.2022 21:49 Відповісти
Висновок-zеШмарклям перемога зовсем не потрiбна..точнiше- не вигiдна...
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07.08.2022 21:55 Відповісти
Перемога над ким,чим??? Зелених над Україною?!
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08.08.2022 09:06 Відповісти
А чому в ОП одні люди Януковича? Мабуть, тому і ведучі такі
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07.08.2022 21:58 Відповісти
Цінні Зеленському кадри.
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07.08.2022 23:20 Відповісти
уго бабла намоють до офшорів...зовсім перестали стидатись, падли..
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07.08.2022 21:50 Відповісти
Так і запишемо - Ткаченко вбив українське телебачення.
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07.08.2022 21:51 Відповісти
Цей пейсатий, ніби ткаченко призначений головним пейсатим з Дніпра, каламойшою. По відношенню до українців вони мало чим відрізняються від кацапів, може навіть гірші
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08.08.2022 09:07 Відповісти
І не https://frankivskivsktv.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?fbclid=IwAR3P4ROpVgy-Inzo9MUvO4u_hpuw_snM25JkHbgOjsReX4zC8q2IZWOLdrA тільки телебачення ...
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08.08.2022 17:23 Відповісти
а до яких пір буде продовжуватися позазакона заборона трансляції 5-го, Еспресо та Прямого в мережі Т2?
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07.08.2022 21:51 Відповісти
А що для цієї влади закон, послухала Швеця,. Стало страшно за країну
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08.08.2022 00:51 Відповісти
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07.08.2022 21:52 Відповісти
Го@дон , как только запахло жаренным , включил заднюю 😠
Извинись перед Порошенком за то время , когда ты вёдрами лил на него дерьмо , которое заказывал Беня !!
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07.08.2022 22:51 Відповісти
почекай, ще не все.
Головань і Новіков подають скаргу до апеляційного суду. Буде визнано наклепом.
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07.08.2022 22:56 Відповісти
Раніше я дивився переважно Прямий, трохи Мега про природу й космос, ну й усе. Фільми й серіали скачував. Зараз узагалі телевізор не хочеться дивитися.
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07.08.2022 21:52 Відповісти
У меня Прямой Есть. В цифровом формате. Город Вишневый, Киевской области. Тб от Интернет провайдера Максимума.Нет
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07.08.2022 21:54 Відповісти
Прямой, 5-й и Эспрессо есть на спутнике - но ночью включают гребанный марафон а по 5-му фильмы крутят польсике
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07.08.2022 22:34 Відповісти
тому що журналісти цих каналів воюють. Канали працюють неповним штатом.
Подивися сьогоднішні новини, наприклад, 5-го. Там є новиний сюжет, де розказується лише про кількох воюючих. Але, наприклад, не говорять, де воює
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07.08.2022 23:01 Відповісти
ты гандон кацапский где по 5-му зарада? там хоть кусочки правды пробиваются через ваш зеленый забор дерьма
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07.08.2022 22:35 Відповісти
телемарофон однієї правди святих ЗеЄрмака

Втім, нічого дивного, вони ж зрозуміли, що наш мудрий і простий нарід під телевізор танцює, коли впарили цьому народу лакея Бені президентом.
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07.08.2022 21:53 Відповісти
Я так и говорю все время независимости у нас президент это телевизор, а точнее олигархи, которые им владеют. Пороха не выбрали на второй срок именно поэтому
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07.08.2022 22:02 Відповісти
не пести кацап- пороха не выбрали потому что тупым мудакам забили головы такие дятлы как ты через каналы мертветчуа и ахметки
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07.08.2022 22:36 Відповісти
щось мені підказує, що бажання там подекуди ширші - трансформувати в майбутньому "Єдині новини" в "Єдиний канал"...
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07.08.2022 21:54 Відповісти
а що, так недемократично? ну нічого, а ми легалізуємо одностатеві шлюби і вже тоді ніхто не зможе нас звинуватити в недемократичності, нє?
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07.08.2022 21:58 Відповісти
Да, это еще до войны прослеживалось. Закон об олигархах как бы на это намекает. Что не оказатся среди олигахов достаточно было просто продать каналы, из всех критериев это самый бехобидный для тех кого признали олигархами. А кто же тогда сможет купить у олигарха каналы? Паравильно приблеженные к власти ребята
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07.08.2022 21:58 Відповісти
бред кацапаский и по-этому ты мудило проголооавало против Порошенко что-бы сейчас констатировать захват власти зелеными ублюдками
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07.08.2022 22:38 Відповісти
як в рашке один головний олігарх, під яким ходять всі інші олігархи, вони не дурно тут русскіх олігархів привічають, за їх гроші вони сподіваються оскотинити тут всіх.
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07.08.2022 23:26 Відповісти
точніше буде- єдиний анал зеленого.
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07.08.2022 22:38 Відповісти
Єдині новини це якась пародія на новини
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07.08.2022 21:54 Відповісти
Там идут "правильные" и проверенные новости
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07.08.2022 21:57 Відповісти
Подача дебільна
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07.08.2022 22:12 Відповісти
ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ.
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07.08.2022 21:57 Відповісти
Зеленский: ДА - я вам ничего не должен - это же вы лохи поверили мне а я вас под бомбы и оккупацию подставил
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07.08.2022 22:40 Відповісти
так судя по новостям и риторике этого ,, марафона ,, уже всех победили, контратаки уже в районе уральских гор, зеленский отдает приказы штурмовать Эверест , скоро построим самый большой самолет и будем фсех бамбить, вся Украина уже отстраивается и на каждом перекрестке шаурма и шашлыки , и главный шашлычник страны арахамия дает рекомендации как правильно мариновать мясо......................кто то еще верит этим хрюшам и степашам в телевизоре ? нах их вообще смотреть если есть сотни независимых и прямых новостных ресурсов в интернете ?
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07.08.2022 22:05 Відповісти
У меня телевизора вообще нет и нормально
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07.08.2022 22:09 Відповісти
Мне допустим футбол лучше по телеку смотреть, а не по компу или там фильмы всякие
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07.08.2022 22:11 Відповісти
Мій чоловік якусь приставку купив і тепер у нас не телевізор, а великий планшет на якому канали теж можна дивитися.
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07.08.2022 23:28 Відповісти
А что мы хотим, Ткаченко будет ссать против ветра зеленого?Министр культуры и информации тоже имеет свой гешефт на частотах и т.д.Продажность-одна из главных черт зелени.
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07.08.2022 22:14 Відповісти
Та *** з тим марахвоном заберіть у шмарка смартфон
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07.08.2022 22:17 Відповісти
нет кацап - гребанный марафон тупо занимает место в эфире без всякой пользы - такого зомбирования в Украине даже при совке не было
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07.08.2022 22:42 Відповісти
Сергей Нещадим

@nevedimka123

·

https://twitter.com/nevedimka123/status/1556322814096973825 2 ч

Вітання окупантам від дрона 80-ї ДШБ

https://twitter.com/i/status/1556322814096973825
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07.08.2022 22:18 Відповісти
что ты несешь бот?
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07.08.2022 22:44 Відповісти
Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиметься до повної перемоги Ігоря Валерійовича. І навіть потім!
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07.08.2022 22:24 Відповісти
Щоб красти гроші телемарафони необхідні !!!!
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07.08.2022 22:24 Відповісти
виключіть ще з марафону усі інші телеканали, залиште Зеленчук.. І буде все гаразд...
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07.08.2022 22:29 Відповісти
Взагалі чих чучел не дивлюся. Тільки в перші дні війни дивилась, а потім перейшла на новини з інтернету.
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07.08.2022 22:31 Відповісти
З кишенькового клоуна москало-масони намагаються зліпити кишенькового фюрера.
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07.08.2022 22:32 Відповісти
Не дивно що це сказав міністр антикультури (сватів ,кварталу та тупих малоросійських мюзиклів) і жодної альтернативи ,жодної іншої думки ,ну що ж ви свого добились ,що майже ніхто не дивится марафон на телебаченні.
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07.08.2022 22:51 Відповісти
Єдиними новинами ви відучите людей дивитися телевізор. Набрали всякого лайна в програму. Чому не показуєте воїнів, героїв? Нах ваш марафон за руським кораблем.
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07.08.2022 23:00 Відповісти
Одна з переконливих ознак того, що Зе формує в Україні диктатуру, шмат за шматком відкусуючи від досягнень Майдану. Злий клован, ПенівайZ...
"Будуть бити і, можливо, ногами".
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07.08.2022 23:03 Відповісти
звісно ж - а як інакше рятувати зраду зеленого піdора...
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07.08.2022 23:14 Відповісти
Дивлюся "Прямий" та "Еспресо" на ютубі
іпал я тележуйку зелену дивитися. воно зроблено бидлом для бидла
на щастя в більшості телевізорів є можливість під'єднати мережу та дивитися ютуб. а там де нема - є андроід-приставка ціною 800 грн яка це дозволяє.
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07.08.2022 23:15 Відповісти
Епоха НЕ МОЖНА.
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
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08.08.2022 00:14 Відповісти
Лише одна "галочка"...
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї .
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих...
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08.08.2022 00:19 Відповісти
КоЗеЕр форева!
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08.08.2022 00:24 Відповісти
Оце саме страшне
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08.08.2022 00:30 Відповісти
Знову бабло крадете в народа!
Аи ж бешенні гроші получаєте за ці віщання,а переселенці втрачають все,гинуть воїни на війні і їм не виплачують гроші!
Зате вам інфошлюхам все вчасно,бо віщаете про недогегералісімуса!
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08.08.2022 01:12 Відповісти
Тележуйка для зовсім необдарованих інтелектом. Навіть тупі овуляшки дивляться Арестовича в ютубі.
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08.08.2022 01:20 Відповісти
а це гівно йде і досі? дивно, чесно кажучи, що там можна показувати? люсю абдрістовича?
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08.08.2022 08:47 Відповісти
Все по указанням кацапів. Крєпко держуть Боневтіка за геніталії, що їм вигідно те зелені й роблять.
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08.08.2022 09:17 Відповісти
Ніколи не дивився.
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08.08.2022 14:59 Відповісти
Якщо дивитися Телемарафон, то вже перемоги не побачити. Останні випуски будуть вже разом із путлером.
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08.08.2022 15:03 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/23484 Олексій Гончаренко, до 24/02.22р. опозиція та критик дій влади , сьогодні повідомляє:

"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.

І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.

P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
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15.08.2022 14:51 Відповісти
А це ще не піар на крові, чи вже?
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23.01.2023 05:32 Відповісти
 
 