Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиметься до перемоги, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" буде продовжуватися до перемоги України у війні.

За словами Ткаченка, досвід проведення марафону протягом останніх декількох місяців показав, що рішення про його запуск було вірним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Загальнонаціональний інформаційний телемарафон "Єдині новини" був запущений 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Для участі у марафоні у лютому об'єдналися провідні медіагрупи та телеканали: Суспільне, 1+1, ТРК Україна (Україна 24), ICTV/СТБ, Рада та Інтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

Не увійшли до загальнонаціонального телемарафону 5 канал, Прямий та телеканал "Еспрессо". ТОВ "Вільні медіа", до якого належать "5 канал" та "Прямий" неодноразово зверталося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати цим частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи.

Однак в ніч на 4 квітня канали виключили з цифрового мовлення. Як повідомляв "Детектор медіа" із посиланням на заяву компанії, ніхто "досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося".

11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що Медіа Група Україна відмовляється на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій своїх друкованих медіа в Україні. За його словами, рішення продиктовано законом про олігархів.

21 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії 14 компаній, які належать бізнесмену Рінату Ахметову.

За даними "Детектора медіа", слот Медіа Групи Україна у національному марафоні отримають "1+1" або "Рада". Водночас Прямий та 5 канали не отримував пропозицій долучитись до національного марафону.