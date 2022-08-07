Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиметься до перемоги, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" буде продовжуватися до перемоги України у війні.
За словами Ткаченка, досвід проведення марафону протягом останніх декількох місяців показав, що рішення про його запуск було вірним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Загальнонаціональний інформаційний телемарафон "Єдині новини" був запущений 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Для участі у марафоні у лютому об'єдналися провідні медіагрупи та телеканали: Суспільне, 1+1, ТРК Україна (Україна 24), ICTV/СТБ, Рада та Інтер.
Не увійшли до загальнонаціонального телемарафону 5 канал, Прямий та телеканал "Еспрессо". ТОВ "Вільні медіа", до якого належать "5 канал" та "Прямий" неодноразово зверталося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати цим частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи.
Однак в ніч на 4 квітня канали виключили з цифрового мовлення. Як повідомляв "Детектор медіа" із посиланням на заяву компанії, ніхто "досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося".
11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що Медіа Група Україна відмовляється на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій своїх друкованих медіа в Україні. За його словами, рішення продиктовано законом про олігархів.
21 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії 14 компаній, які належать бізнесмену Рінату Ахметову.
За даними "Детектора медіа", слот Медіа Групи Україна у національному марафоні отримають "1+1" або "Рада". Водночас Прямий та 5 канали не отримував пропозицій долучитись до національного марафону.
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одним словом - гівно.
Не дивлюсь, виходить, місяці три-чотири.
Извинись перед Порошенком за то время , когда ты вёдрами лил на него дерьмо , которое заказывал Беня !!
Головань і Новіков подають скаргу до апеляційного суду. Буде визнано наклепом.
Подивися сьогоднішні новини, наприклад, 5-го. Там є новиний сюжет, де розказується лише про кількох воюючих. Але, наприклад, не говорять, де воює
Втім, нічого дивного, вони ж зрозуміли, що наш мудрий і простий нарід під телевізор танцює, коли впарили цьому народу лакея Бені президентом.
@nevedimka123
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https://twitter.com/nevedimka123/status/1556322814096973825 2 ч
Вітання окупантам від дрона 80-ї ДШБ
https://twitter.com/i/status/1556322814096973825
"Будуть бити і, можливо, ногами".
іпал я тележуйку зелену дивитися. воно зроблено бидлом для бидла
на щастя в більшості телевізорів є можливість під'єднати мережу та дивитися ютуб. а там де нема - є андроід-приставка ціною 800 грн яка це дозволяє.
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗСУ без потрібної зброї .
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих...
Аи ж бешенні гроші получаєте за ці віщання,а переселенці втрачають все,гинуть воїни на війні і їм не виплачують гроші!
Зате вам інфошлюхам все вчасно,бо віщаете про недогегералісімуса!
"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.
І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.
P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"