Китай завершил военные учения у Тайваня
Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на редкий визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайское государственное телевидение.
Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.
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+18 Yaroslav Vinnitsa
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+11 Старый зольдат
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Лука, бери пример с китайца. Хотя для тебя уже поздно. Верёвка ждёт. И твоих выкидышей так же.
В отличие от кацапов
Любой режим, который держится на концлагерях, репрессиях, убийствах - это трусливый ублюдочный и никчемный режим. Он может принести страшное горе только слабым. Против сильных этот скам даже не рыпнется. Не зря говорят, что садизм это смелость трусов.