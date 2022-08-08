Китай завершил военные учения у Тайваня

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на редкий визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайское государственное телевидение.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.

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