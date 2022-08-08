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Китай завершил военные учения у Тайваня

китай,навчання

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на редкий визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайское государственное телевидение.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.

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Китай (3026) Тайвань (114) военные учения (3460)


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Топ комментарии
+18
Все думали, что он сейчас встанет и громко крикнет, а он лег и тихо пукнул
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08.08.2022 07:12
+11
ФССССЁЁЁЁЁЁЁ!
Лука, бери пример с китайца. Хотя для тебя уже поздно. Верёвка ждёт. И твоих выкидышей так же.
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08.08.2022 07:12
+8
Покипешували і спатаньки. Ось так і має бути. Це тільки аквафрешна похибка історії до сусідів з кулаками лізе.
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08.08.2022 07:14
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Все думали, что он сейчас встанет и громко крикнет, а он лег и тихо пукнул
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08.08.2022 07:12 Ответить
ФССССЁЁЁЁЁЁЁ!
Лука, бери пример с китайца. Хотя для тебя уже поздно. Верёвка ждёт. И твоих выкидышей так же.
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08.08.2022 07:12 Ответить
Покипешували і спатаньки. Ось так і має бути. Це тільки аквафрешна похибка історії до сусідів з кулаками лізе.
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08.08.2022 07:14 Ответить
Гавно бовкнуло и успокоилось
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08.08.2022 07:23 Ответить
"Всем ядерным державам следует по примеру Китая придерживаться политики неприменения (ядерного оружия) первыми, заключить многосторонний договор .."(с) - мне кажется это заявление Китая более ценным и важным, чем его учения и дутый "милитаризм".
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08.08.2022 07:32 Ответить
Будь-яким заявам китаю така ж віра, як і заявам *****.
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08.08.2022 08:12 Ответить
При цьому Китай збільшує кількість боеголовок в 3-4 рази. Хитрожопі))
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08.08.2022 10:08 Ответить
Кількість боєголовок ніяк не захищає тебе від перетворення на скляну парковку ударом у відповідь.
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08.08.2022 10:53 Ответить
Китай Япония имела во все места и совок натыкал позже.Китайцы те еще вояки .Поэтому есть,как есть
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08.08.2022 07:48 Ответить
Китайцам некогда затягивать учения - надо штамповать товары на экспорт.
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08.08.2022 07:57 Ответить
уже китайці пішли тією дорогою : учєнія ,іхтамнєт ,а потім динацифікація Тайваню
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08.08.2022 08:15 Ответить
Китайцы не настолько дебилы

В отличие от кацапов
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08.08.2022 08:24 Ответить
Китай сделал, как вожак стада горилл: побарабанил себя по грудной клетке и убежал.
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08.08.2022 09:29 Ответить
А как же Третья Мировая? Как же не злить красного дракона?
Любой режим, который держится на концлагерях, репрессиях, убийствах - это трусливый ублюдочный и никчемный режим. Он может принести страшное горе только слабым. Против сильных этот скам даже не рыпнется. Не зря говорят, что садизм это смелость трусов.
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08.08.2022 11:33 Ответить
 
 