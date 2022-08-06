РУС
Помощь Тайваню не будет отвлекать США от поддержки Украины, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер считает ошибочным мнение, что защита Тайваня будет отвлекать Вашингтон от поддержки Украины.

Об этом он заявил журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О поддержке США, то США никак существенно не вовлечены вместе со своими вооруженными силами в помощь Украине с ее защитой. Мы предоставляем оружие, но мы не воюем, поэтому это не будет отвлекать вооруженные силы США, необходимые для защиты Тайваня", - сказал он.

Волкер указал и на отличие вооруженных систем для поддержки Украины и Тайваня: "Речь идет о морских вооруженных силах в Восточной Азии, если до этого дойдет. Они совсем другие, чем то, что мы видим, чем те же HIMARS, которые предоставляются Украине сейчас" .

Подытоживая, бывший спецпредставитель выразил убеждение, что ощущение соревнования между происходящим в Тайване и Украине является в общем-то слишком упрощенным и ложным и на самом деле, по словам Волкера, нужно правильно действовать в Украине, чтобы правильно действовать в Тайване.

Читайте: Ограничение на поставку Украине дальнобойных снарядов - бессмысленно, его следует пересмотреть, - Волкер

оружие (10412) США (27784) Тайвань (123) Волкер Курт (637)
весь мир горит. нет что-бы всем миром жахнуть по рашке - любым способом, так нет, надо ещё и до апокалипсиса дОжить.
06.08.2022 13:53 Ответить
ну да.. если из 3000 хаймарсов Украине віделяют до 50, то без особого ущерба можна дать Тайваню еще штук 300... учитівая, что у штатов єто не самое новое и очень нишевое оружие.. с которвм им и возиться наверняка лень... легче истребителей с новіми ракетами отправить
06.08.2022 14:03 Ответить
Поки всі спостерігали за Ненсі, пЕрдоганіще просува свої з рашею інтереси.
Пропонує зустріч керманича з пуйлом, збільшує товарообіг у 3 рази до 100млрд$, просування картки мір. І хто допомагає раші обходити санкції, та невже країна НАТО.
06.08.2022 14:04 Ответить
Тайваню повезет больше, когда комуняки начнут агрессию, то это перерастет в прямую войну между США и Китаем!
06.08.2022 17:36 Ответить
 
 