Помощь Тайваню не будет отвлекать США от поддержки Украины, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер считает ошибочным мнение, что защита Тайваня будет отвлекать Вашингтон от поддержки Украины.

Об этом он заявил журналистам в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О поддержке США, то США никак существенно не вовлечены вместе со своими вооруженными силами в помощь Украине с ее защитой. Мы предоставляем оружие, но мы не воюем, поэтому это не будет отвлекать вооруженные силы США, необходимые для защиты Тайваня", - сказал он.

Волкер указал и на отличие вооруженных систем для поддержки Украины и Тайваня: "Речь идет о морских вооруженных силах в Восточной Азии, если до этого дойдет. Они совсем другие, чем то, что мы видим, чем те же HIMARS, которые предоставляются Украине сейчас" .

Подытоживая, бывший спецпредставитель выразил убеждение, что ощущение соревнования между происходящим в Тайване и Украине является в общем-то слишком упрощенным и ложным и на самом деле, по словам Волкера, нужно правильно действовать в Украине, чтобы правильно действовать в Тайване.

Читайте: Ограничение на поставку Украине дальнобойных снарядов - бессмысленно, его следует пересмотреть, - Волкер