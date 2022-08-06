Ограничение на поставку Украине дальнобойных снарядов - бессмысленно, его следует пересмотреть, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер считает, что ограничение на предоставление Украине дальнобойных снарядов дальностью 300 км неоправданно и должно быть пересмотрено.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат подчеркнул, что считает "бессмысленным" ограничение на предоставление Украине снарядов с дальнобойностью 300 км, при этом передавая снаряды дальностью всего 80 км.

"Почему должно быть это разграничение? Потому что часто используемый аргумент: "Ох, вы знаете, мы думаем, Украине не следует бить по российской территории". Во-первых, в этом нет смысла, потому что Россия бьет по Украине с российской территории, и, чтобы защитить себя, нужно иметь возможность бороться с теми, кто борется против тебя. Речь не о захвате каких-либо территорий в России, а о самозащите. Поэтому этот аргумент - чушь", - заявил Волкер.

Кроме того, по его словам, много где, особенно в районе Харькова, российская территория ближе, чем 80 км.

Читайте также: Украина не нарушает договоренности, все оружие от США идет на фронт, - советник Залужного Райс

"Что важнее, есть территория Украины, удаленная более чем на 80 км от украинских сил, которую оккупировала Россия и за которую она борется, например в Крыму и на Донбассе. Так почему бы нам не предоставлять Украине вооруженные системы, которые позволили бы ей бороться на своей территории? Это вообще нелогичное условие. Это пример обусловленности, который, на мой взгляд, должен быть пересмотрен", - подчеркнул американский дипломат.