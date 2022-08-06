Ограничение на поставку Украине дальнобойных снарядов - бессмысленно, его следует пересмотреть, - Волкер
Бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер считает, что ограничение на предоставление Украине дальнобойных снарядов дальностью 300 км неоправданно и должно быть пересмотрено.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дипломат подчеркнул, что считает "бессмысленным" ограничение на предоставление Украине снарядов с дальнобойностью 300 км, при этом передавая снаряды дальностью всего 80 км.
"Почему должно быть это разграничение? Потому что часто используемый аргумент: "Ох, вы знаете, мы думаем, Украине не следует бить по российской территории". Во-первых, в этом нет смысла, потому что Россия бьет по Украине с российской территории, и, чтобы защитить себя, нужно иметь возможность бороться с теми, кто борется против тебя. Речь не о захвате каких-либо территорий в России, а о самозащите. Поэтому этот аргумент - чушь", - заявил Волкер.
Кроме того, по его словам, много где, особенно в районе Харькова, российская территория ближе, чем 80 км.
"Что важнее, есть территория Украины, удаленная более чем на 80 км от украинских сил, которую оккупировала Россия и за которую она борется, например в Крыму и на Донбассе. Так почему бы нам не предоставлять Украине вооруженные системы, которые позволили бы ей бороться на своей территории? Это вообще нелогичное условие. Это пример обусловленности, который, на мой взгляд, должен быть пересмотрен", - подчеркнул американский дипломат.
Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц.
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму».
Що ж йому такого розказує той Єрмак?
В Україні воєнний стан.
Демонстрації та мітинги заборонені.
Твої поради дебільні, вони не відповідають реальності.
А звідси вилетиш.
А ще чомусь дивно що ця панянка з'явилась і почала "качати" внутрішньо політичні питання коли в москалів почалась істерія після застосувань HIMARS.
,
Короче: таких ботів кидаємо в спам!
при цьому Салліван якраз і відомий тим, що нерівно дише до путіна.
Для цього і потрібні АТАКМСи, а не тупо ціляти по житлових кіарталах міст, як це роблять рашисти своїми ракетами.
хоч хтось на заході правду в очі скаже