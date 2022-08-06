РУС
Ограничение на поставку Украине дальнобойных снарядов - бессмысленно, его следует пересмотреть, - Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер считает, что ограничение на предоставление Украине дальнобойных снарядов дальностью 300 км неоправданно и должно быть пересмотрено.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат подчеркнул, что считает "бессмысленным" ограничение на предоставление Украине снарядов с дальнобойностью 300 км, при этом передавая снаряды дальностью всего 80 км.

"Почему должно быть это разграничение? Потому что часто используемый аргумент: "Ох, вы знаете, мы думаем, Украине не следует бить по российской территории". Во-первых, в этом нет смысла, потому что Россия бьет по Украине с российской территории, и, чтобы защитить себя, нужно иметь возможность бороться с теми, кто борется против тебя. Речь не о захвате каких-либо территорий в России, а о самозащите. Поэтому этот аргумент - чушь", - заявил Волкер.

Кроме того, по его словам, много где, особенно в районе Харькова, российская территория ближе, чем 80 км.

Читайте также: Украина не нарушает договоренности, все оружие от США идет на фронт, - советник Залужного Райс

"Что важнее, есть территория Украины, удаленная более чем на 80 км от украинских сил, которую оккупировала Россия и за которую она борется, например в Крыму и на Донбассе. Так почему бы нам не предоставлять Украине вооруженные системы, которые позволили бы ей бороться на своей территории? Это вообще нелогичное условие. Это пример обусловленности, который, на мой взгляд, должен быть пересмотрен", - подчеркнул американский дипломат.

Топ комментарии
+20
Олександр Бригинець

Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц.
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму».
Що ж йому такого розказує той Єрмак?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:45 Ответить
+11
вчора зарегився цей подляковий бот, тай ще й під VРN (ніби з США; видать, його український ІР заьанений на цензорі), і одразу затопив за дермака.
Короче: таких ботів кидаємо в спам!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:59 Ответить
+9
Старик Байден боится что мы разобьем росийских террористов и ему нескем будет дагавариваться про разделение мира между смехдержавами.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Менше базікати - більше жопа Курську, Воршнежу, Брянську
показать весь комментарий
06.08.2022 12:45 Ответить
Запобіжник використання ракет далекої дії - зелена влада.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:58 Ответить
це історично українськи території, окуповані кацапами на початку 20-го століття. Старше покоління там і сьогодні розмовляє українською, нажаль основна частина населення омалоросена та осаветчена, в принципі як і на сході України.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:24 Ответить
Олександр Бригинець

Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц.
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму».
Що ж йому такого розказує той Єрмак?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:45 Ответить
Ти, перш ніж відкривати свій рот, маєш взнати про реалії в Україні. Твій нікчемний комент нижче про демонстрації проти сина фсбешника та багаторічного помічника рига-бандюка Тадєєва Єрмака демонструє що ти звалився сюди або паРаши, або з ботоферми Подоляка.
В Україні воєнний стан.
Демонстрації та мітинги заборонені.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:04 Ответить
Нулячий, ти тут ніхто. Тому не бикуй, бо можеш вилетіти звідси, як пробка.
Твої поради дебільні, вони не відповідають реальності.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:15 Ответить
Ти вже на ньому.
А звідси вилетиш.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:41 Ответить
Уявіть що під час Другої Світової з'явилася така собі Спартц і почала говорити правильні речі стосовно керівництва совітів, ставлячи під загрозу всю допомогу яка тоді йшла від союзників.
А ще чомусь дивно що ця панянка з'явилась і почала "качати" внутрішньо політичні питання коли в москалів почалась істерія після застосувань HIMARS.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:43 Ответить
Яке б злочинне проти своїх народів не було керівництво срср, у США тоді були сумніви стосовно того, як і проти кого буде використаний ленд-ліз?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:52 Ответить
З чого ти взяв що вона ставить під загрозу допомогу не треба нічого вигадувати, вона конкретно говорить якщо буде контроль, то допомоги буде більше і кращої якості, так що не вигадуй, чи ти подоляковський троль?
,
показать весь комментарий
06.08.2022 19:34 Ответить
От навіщо так багато писати якщо є кнопка "спам " ? (( Така кількість тексту у відповідь боту , яку він навіть не переглядатиме , а натиснути один раз клавішу сили не вистачило ?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:13 Ответить
Одиночні пікети не заборонені. Ніхто не сказав що він не може бути багатотисячним. Похер*те Україну знову підтримкою чергового пройдисвіта ось і все.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:14 Ответить
Поздно, Клава, пить Боржом...
показать весь комментарий
06.08.2022 12:46 Ответить
300 км- это до Воронежа, а 500 км- до Москвы. Пусть Штаты не мелочатся и дадут 500.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:46 Ответить
Старик Байден боится что мы разобьем росийских террористов и ему нескем будет дагавариваться про разделение мира между смехдержавами.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
а з кварталом 95-...та іншими "слугами Урода"... він(Байден) якось домовлятися НЕ хоче....
показать весь комментарий
06.08.2022 13:01 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
дай Бог, если так. Я думаю, нам и ЯО дадут, когда уже совсем край будет...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:55 Ответить
вчора зарегився цей подляковий бот, тай ще й під VРN (ніби з США; видать, його український ІР заьанений на цензорі), і одразу затопив за дермака.
Короче: таких ботів кидаємо в спам!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:59 Ответить
Смерть ботам подоляцким, *********.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:04 Ответить
о, бот приліз
показать весь комментарий
06.08.2022 12:55 Ответить
триденний ))
показать весь комментарий
06.08.2022 12:59 Ответить
що цікаво - хоче салівановських прихвостнів нам в авторитетні експерти всунути...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:02 Ответить
Мне кажется в этом вопросе замешаны *зерновые договорняки*. Негласно, Украина даже перестала наступать на Херсон как только начались переговоры по зерну. Типо мы копим вооружение для наступления... А рашисты прям сидят и нихрена не делают для обороны Херсона, да?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:51 Ответить
Cпокійно,для чого йти на рожон треба планово вибивати тили москалів чим і займається ЗСУ там два склади там три склади там ешелон взлетів в повітря десь с300 зачистили 4 шт а сьогодні знову 4.Для нас піоритет військові,ми не путінососи де тупо мясом закидати передок,в нас інтелектуальна армія тому треба її берегти,і максимально ефективно використовувати,а не сказати урааа і всі погнали вперед!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:59 Ответить
Я тобі можу організувати тур на нуль,на південь,подивишся яка в нас інтелектуальна армія,яка сидить під обстрілами в укриттях,бо нічим відповідати,та розрахунки прильотів роблять на шматку картону блд.,бо немає ***** більше,сиди мовчки ЗЕдебіл!
показать весь комментарий
06.08.2022 13:35 Ответить
так це діяльність Саллівана якраз. це він переконує Байдена не давати Україні далекобійні ракети.
при цьому Салліван якраз і відомий тим, що нерівно дише до путіна.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:54 Ответить
Вони взагалі готують контрнаступ плануючи захопити Миколаїв та Кривий Ріг
показать весь комментарий
06.08.2022 13:00 Ответить
если они рыпнуться на такой укрепайон особено на кривой то тех 25к убогого мяса перемолотят на раз 2,если это убожество с наскоку не смогло в незащищеный николаев даже зайти то сейчас им там полная жопа будет,их рельный удел сейчас нп на домбабве штурмовать.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:58 Ответить
Невже в США не розуміють, що для успішного контрнаступу ЗСУ на Півдні України напочатку потрібно до мінімуму знизити активність рашистської авіації? А таке зниження можливе лише за умови проведення масованих ударів по аеродромах ворога на окупованих і анексованих територіях і не тільки. І додатково по максимуму познищувати елементи системи ППО на напрямку голвного удару.
Для цього і потрібні АТАКМСи, а не тупо ціляти по житлових кіарталах міст, як це роблять рашисти своїми ракетами.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:59 Ответить
Шо за мова -- снарядів нам треба різних і багато -- до безкінечності бо в нас сусід вирвався з псіхушки--- треба заганяти
показать весь комментарий
06.08.2022 13:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qhrITtXyimA&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl&index=47 Ukraine
показать весь комментарий
06.08.2022 13:08 Ответить
Нельзя! Путлер очень обидится! Байден боится путлера, ракету атомную запустит...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:38 Ответить
молодець,
хоч хтось на заході правду в очі скаже
показать весь комментарий
06.08.2022 14:16 Ответить
Або Єрмак, - або 300км-ракети - третього не дано
показать весь комментарий
06.08.2022 14:46 Ответить
По **************** ботам вогонь *****.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:18 Ответить
 
 