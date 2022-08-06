Обмеження на постачання Україні далекобійних снарядів - безглузде, його слід переглянути, - Волкер

Колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер вважає, що обмеження на надання Україні далекобійних снарядів дальністю 300 км є невиправданим і має бути переглянуте.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат наголосив, що вважає "безглуздим" обмеження на надання Україні снарядів з далекобійністю 300 км, при цьому передаючи снаряди дальністю лише 80 км.

"Чому має бути це розмежування? Тому що аргумент, який часто використовують: "Ох, ви знаєте, ми думаємо, Україні не слід бити по російській території". По-перше, у цьому не має сенсу, тому що Росія бʼє по Україні з російської території, тож аби захистити себе, потрібно мати змогу боротися з тими, хто бореться проти тебе. Мова не про захоплення якихось територій в Росії, а про самозахист. Тож цей аргумент - нісенітниця", - заявив Волкер.

Крім того, за його словами, багато де, особливо в районі Харкова, російська територія ближче, ніж за 80 км.

"Що важливіше, є територія України, віддалена більш ніж на 80 км від українських сил, яку окупувала Росія і за які вона бореться, наприклад у Криму і на Донбасі. Тож чому б нам не надавати Україні збройні системи, які б дозволили їй боротися на своїй території? Це взагалі нелогічна умова. Це приклад обумовленості, що, на мою думку, має бути переглянуто", - наголосив американський дипломат.