УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9154 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
8 070 48

Обмеження на постачання Україні далекобійних снарядів - безглузде, його слід переглянути, - Волкер

волкер

Колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер вважає, що обмеження на надання Україні далекобійних снарядів дальністю 300 км є невиправданим і має бути переглянуте.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат наголосив, що вважає "безглуздим" обмеження на надання Україні снарядів з далекобійністю 300 км, при цьому передаючи снаряди дальністю лише 80 км.

"Чому має бути це розмежування? Тому що аргумент, який часто використовують: "Ох, ви знаєте, ми думаємо, Україні не слід бити по російській території". По-перше, у цьому не має сенсу, тому що Росія бʼє по Україні з російської території, тож аби захистити себе, потрібно мати змогу боротися з тими, хто бореться проти тебе. Мова не про захоплення якихось територій в Росії, а про самозахист. Тож цей аргумент - нісенітниця", - заявив Волкер.

Крім того, за його словами, багато де, особливо в районі Харкова, російська територія ближче, ніж за 80 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не порушує домовленості, вся зброя від США йде на фронт, - радник Залужного Райс

"Що важливіше, є територія України, віддалена більш ніж на 80 км від українських сил, яку окупувала Росія і за які вона бореться, наприклад у Криму і на Донбасі. Тож чому б нам не надавати Україні збройні системи, які б дозволили їй боротися на своїй території? Це взагалі нелогічна умова. Це приклад обумовленості, що, на мою думку, має бути переглянуто", - наголосив американський дипломат.

Автор: 

зброя (7700) США (24146) Волкер Курт (619)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Олександр Бригинець

Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц.
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму».
Що ж йому такого розказує той Єрмак?
показати весь коментар
06.08.2022 12:45 Відповісти
+11
вчора зарегився цей подляковий бот, тай ще й під VРN (ніби з США; видать, його український ІР заьанений на цензорі), і одразу затопив за дермака.
Короче: таких ботів кидаємо в спам!
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
+9
Старик Байден боится что мы разобьем росийских террористов и ему нескем будет дагавариваться про разделение мира между смехдержавами.
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Менше базікати - більше жопа Курську, Воршнежу, Брянську
показати весь коментар
06.08.2022 12:45 Відповісти
Запобіжник використання ракет далекої дії - зелена влада.
показати весь коментар
06.08.2022 12:58 Відповісти
це історично українськи території, окуповані кацапами на початку 20-го століття. Старше покоління там і сьогодні розмовляє українською, нажаль основна частина населення омалоросена та осаветчена, в принципі як і на сході України.
показати весь коментар
06.08.2022 13:24 Відповісти
Олександр Бригинець

Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц.
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму».
Що ж йому такого розказує той Єрмак?
показати весь коментар
06.08.2022 12:45 Відповісти
Ти, перш ніж відкривати свій рот, маєш взнати про реалії в Україні. Твій нікчемний комент нижче про демонстрації проти сина фсбешника та багаторічного помічника рига-бандюка Тадєєва Єрмака демонструє що ти звалився сюди або паРаши, або з ботоферми Подоляка.
В Україні воєнний стан.
Демонстрації та мітинги заборонені.
показати весь коментар
06.08.2022 13:04 Відповісти
Нулячий, ти тут ніхто. Тому не бикуй, бо можеш вилетіти звідси, як пробка.
Твої поради дебільні, вони не відповідають реальності.
показати весь коментар
06.08.2022 13:15 Відповісти
Ти вже на ньому.
А звідси вилетиш.
показати весь коментар
06.08.2022 13:41 Відповісти
Уявіть що під час Другої Світової з'явилася така собі Спартц і почала говорити правильні речі стосовно керівництва совітів, ставлячи під загрозу всю допомогу яка тоді йшла від союзників.
А ще чомусь дивно що ця панянка з'явилась і почала "качати" внутрішньо політичні питання коли в москалів почалась істерія після застосувань HIMARS.
показати весь коментар
06.08.2022 13:43 Відповісти
Яке б злочинне проти своїх народів не було керівництво срср, у США тоді були сумніви стосовно того, як і проти кого буде використаний ленд-ліз?
показати весь коментар
06.08.2022 13:52 Відповісти
З чого ти взяв що вона ставить під загрозу допомогу не треба нічого вигадувати, вона конкретно говорить якщо буде контроль, то допомоги буде більше і кращої якості, так що не вигадуй, чи ти подоляковський троль?
,
показати весь коментар
06.08.2022 19:34 Відповісти
От навіщо так багато писати якщо є кнопка "спам " ? (( Така кількість тексту у відповідь боту , яку він навіть не переглядатиме , а натиснути один раз клавішу сили не вистачило ?
показати весь коментар
06.08.2022 13:13 Відповісти
Одиночні пікети не заборонені. Ніхто не сказав що він не може бути багатотисячним. Похер*те Україну знову підтримкою чергового пройдисвіта ось і все.
показати весь коментар
06.08.2022 13:14 Відповісти
Поздно, Клава, пить Боржом...
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
300 км- это до Воронежа, а 500 км- до Москвы. Пусть Штаты не мелочатся и дадут 500.
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
Старик Байден боится что мы разобьем росийских террористов и ему нескем будет дагавариваться про разделение мира между смехдержавами.
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
а з кварталом 95-...та іншими "слугами Урода"... він(Байден) якось домовлятися НЕ хоче....
показати весь коментар
06.08.2022 13:01 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
дай Бог, если так. Я думаю, нам и ЯО дадут, когда уже совсем край будет...
показати весь коментар
06.08.2022 14:55 Відповісти
вчора зарегився цей подляковий бот, тай ще й під VРN (ніби з США; видать, його український ІР заьанений на цензорі), і одразу затопив за дермака.
Короче: таких ботів кидаємо в спам!
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
Смерть ботам подоляцким, *********.
показати весь коментар
06.08.2022 13:04 Відповісти
о, бот приліз
показати весь коментар
06.08.2022 12:55 Відповісти
триденний ))
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
що цікаво - хоче салівановських прихвостнів нам в авторитетні експерти всунути...
показати весь коментар
06.08.2022 13:02 Відповісти
Мне кажется в этом вопросе замешаны *зерновые договорняки*. Негласно, Украина даже перестала наступать на Херсон как только начались переговоры по зерну. Типо мы копим вооружение для наступления... А рашисты прям сидят и нихрена не делают для обороны Херсона, да?
показати весь коментар
06.08.2022 12:51 Відповісти
Cпокійно,для чого йти на рожон треба планово вибивати тили москалів чим і займається ЗСУ там два склади там три склади там ешелон взлетів в повітря десь с300 зачистили 4 шт а сьогодні знову 4.Для нас піоритет військові,ми не путінососи де тупо мясом закидати передок,в нас інтелектуальна армія тому треба її берегти,і максимально ефективно використовувати,а не сказати урааа і всі погнали вперед!
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
Я тобі можу організувати тур на нуль,на південь,подивишся яка в нас інтелектуальна армія,яка сидить під обстрілами в укриттях,бо нічим відповідати,та розрахунки прильотів роблять на шматку картону блд.,бо немає ***** більше,сиди мовчки ЗЕдебіл!
показати весь коментар
06.08.2022 13:35 Відповісти
так це діяльність Саллівана якраз. це він переконує Байдена не давати Україні далекобійні ракети.
при цьому Салліван якраз і відомий тим, що нерівно дише до путіна.
показати весь коментар
06.08.2022 12:54 Відповісти
Вони взагалі готують контрнаступ плануючи захопити Миколаїв та Кривий Ріг
показати весь коментар
06.08.2022 13:00 Відповісти
если они рыпнуться на такой укрепайон особено на кривой то тех 25к убогого мяса перемолотят на раз 2,если это убожество с наскоку не смогло в незащищеный николаев даже зайти то сейчас им там полная жопа будет,их рельный удел сейчас нп на домбабве штурмовать.
показати весь коментар
06.08.2022 13:58 Відповісти
Невже в США не розуміють, що для успішного контрнаступу ЗСУ на Півдні України напочатку потрібно до мінімуму знизити активність рашистської авіації? А таке зниження можливе лише за умови проведення масованих ударів по аеродромах ворога на окупованих і анексованих територіях і не тільки. І додатково по максимуму познищувати елементи системи ППО на напрямку голвного удару.
Для цього і потрібні АТАКМСи, а не тупо ціляти по житлових кіарталах міст, як це роблять рашисти своїми ракетами.
показати весь коментар
06.08.2022 12:59 Відповісти
Шо за мова -- снарядів нам треба різних і багато -- до безкінечності бо в нас сусід вирвався з псіхушки--- треба заганяти
показати весь коментар
06.08.2022 13:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qhrITtXyimA&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl&index=47 Ukraine
показати весь коментар
06.08.2022 13:08 Відповісти
Нельзя! Путлер очень обидится! Байден боится путлера, ракету атомную запустит...
показати весь коментар
06.08.2022 13:38 Відповісти
молодець,
хоч хтось на заході правду в очі скаже
показати весь коментар
06.08.2022 14:16 Відповісти
Або Єрмак, - або 300км-ракети - третього не дано
показати весь коментар
06.08.2022 14:46 Відповісти
По **************** ботам вогонь *****.
показати весь коментар
06.08.2022 16:18 Відповісти
 
 