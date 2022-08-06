Обмеження на постачання Україні далекобійних снарядів - безглузде, його слід переглянути, - Волкер
Колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер вважає, що обмеження на надання Україні далекобійних снарядів дальністю 300 км є невиправданим і має бути переглянуте.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дипломат наголосив, що вважає "безглуздим" обмеження на надання Україні снарядів з далекобійністю 300 км, при цьому передаючи снаряди дальністю лише 80 км.
"Чому має бути це розмежування? Тому що аргумент, який часто використовують: "Ох, ви знаєте, ми думаємо, Україні не слід бити по російській території". По-перше, у цьому не має сенсу, тому що Росія бʼє по Україні з російської території, тож аби захистити себе, потрібно мати змогу боротися з тими, хто бореться проти тебе. Мова не про захоплення якихось територій в Росії, а про самозахист. Тож цей аргумент - нісенітниця", - заявив Волкер.
Крім того, за його словами, багато де, особливо в районі Харкова, російська територія ближче, ніж за 80 км.
"Що важливіше, є територія України, віддалена більш ніж на 80 км від українських сил, яку окупувала Росія і за які вона бореться, наприклад у Криму і на Донбасі. Тож чому б нам не надавати Україні збройні системи, які б дозволили їй боротися на своїй території? Це взагалі нелогічна умова. Це приклад обумовленості, що, на мою думку, має бути переглянуто", - наголосив американський дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц.
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму».
Що ж йому такого розказує той Єрмак?
В Україні воєнний стан.
Демонстрації та мітинги заборонені.
Твої поради дебільні, вони не відповідають реальності.
А звідси вилетиш.
А ще чомусь дивно що ця панянка з'явилась і почала "качати" внутрішньо політичні питання коли в москалів почалась істерія після застосувань HIMARS.
,
Короче: таких ботів кидаємо в спам!
при цьому Салліван якраз і відомий тим, що нерівно дише до путіна.
Для цього і потрібні АТАКМСи, а не тупо ціляти по житлових кіарталах міст, як це роблять рашисти своїми ракетами.
хоч хтось на заході правду в очі скаже