Допомога Тайваню не відволікатиме США від підтримки України, - Волкер

Колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер вважає хибною думку, що захист Тайваню відволікатиме Вашингтон від підтримки України.

Про це він заявив журналістам у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо підтримки США, то США ніяк суттєво не залучені разом зі своїми збройними силами у допомогу Україні з її захистом. Ми надаємо зброю, але ми не воюємо, тож це не відволікатиме збройні сили США, необхідні для захисту Тайваню", - сказав він.

Волкер вказав і на відмінність збройних систем для підтримки України і Тайваню: "Мова йде про морські збройні сили у Східній Азії, якщо до цього дійде. Вони зовсім інші, ніж те, що ми бачимо, ніж ті ж HIMARS, які надаються Україні зараз".

Підсумовуючи, колишній спецпредставник висловив переконання, що відчуття змагання між тим, що відбувається в Тайвані і Україні, є загалом занадто спрощеним і хибним і насправді, за словами Волкера, потрібно правильно діяти в Україні, аби правильно діяти в Тайвані.

