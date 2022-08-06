УКР
Допомога Тайваню не відволікатиме США від підтримки України, - Волкер

волкер

Колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер вважає хибною думку, що захист Тайваню відволікатиме Вашингтон від підтримки України.

Про це він заявив журналістам у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо підтримки США, то США ніяк суттєво не залучені разом зі своїми збройними силами у допомогу Україні з її захистом. Ми надаємо зброю, але ми не воюємо, тож це не відволікатиме збройні сили США, необхідні для захисту Тайваню", - сказав він.

Волкер вказав і на відмінність збройних систем для підтримки України і Тайваню: "Мова йде про морські збройні сили у Східній Азії, якщо до цього дійде. Вони зовсім інші, ніж те, що ми бачимо, ніж ті ж HIMARS, які надаються Україні зараз".

Підсумовуючи, колишній спецпредставник висловив переконання, що відчуття змагання між тим, що відбувається в Тайвані і Україні, є загалом занадто спрощеним і хибним і насправді, за словами Волкера, потрібно правильно діяти в Україні, аби правильно діяти в Тайвані.

весь мир горит. нет что-бы всем миром жахнуть по рашке - любым способом, так нет, надо ещё и до апокалипсиса дОжить.
06.08.2022 13:53 Відповісти
ну да.. если из 3000 хаймарсов Украине віделяют до 50, то без особого ущерба можна дать Тайваню еще штук 300... учитівая, что у штатов єто не самое новое и очень нишевое оружие.. с которвм им и возиться наверняка лень... легче истребителей с новіми ракетами отправить
06.08.2022 14:03 Відповісти
Поки всі спостерігали за Ненсі, пЕрдоганіще просува свої з рашею інтереси.
Пропонує зустріч керманича з пуйлом, збільшує товарообіг у 3 рази до 100млрд$, просування картки мір. І хто допомагає раші обходити санкції, та невже країна НАТО.
06.08.2022 14:04 Відповісти
Тайваню повезет больше, когда комуняки начнут агрессию, то это перерастет в прямую войну между США и Китаем!
06.08.2022 17:36 Відповісти
 
 