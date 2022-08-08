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Китай завершив військові навчання біля Тайваню

китай,навчання

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на рідкісний візит на острів американського високопосадовця Ненсі Пелосі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на китайське державне телебачення.

Зазначається, що китайські військові тепер проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай запровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Автор: 

Китай (4676) Тайвань (182) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+18
Все думали, что он сейчас встанет и громко крикнет, а он лег и тихо пукнул
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08.08.2022 07:12
+11
ФССССЁЁЁЁЁЁЁ!
Лука, бери пример с китайца. Хотя для тебя уже поздно. Верёвка ждёт. И твоих выкидышей так же.
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08.08.2022 07:12
+8
Покипешували і спатаньки. Ось так і має бути. Це тільки аквафрешна похибка історії до сусідів з кулаками лізе.
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08.08.2022 07:14
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Все думали, что он сейчас встанет и громко крикнет, а он лег и тихо пукнул
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08.08.2022 07:12 Відповісти
ФССССЁЁЁЁЁЁЁ!
Лука, бери пример с китайца. Хотя для тебя уже поздно. Верёвка ждёт. И твоих выкидышей так же.
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08.08.2022 07:12 Відповісти
Покипешували і спатаньки. Ось так і має бути. Це тільки аквафрешна похибка історії до сусідів з кулаками лізе.
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08.08.2022 07:14 Відповісти
Гавно бовкнуло и успокоилось
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08.08.2022 07:23 Відповісти
"Всем ядерным державам следует по примеру Китая придерживаться политики неприменения (ядерного оружия) первыми, заключить многосторонний договор .."(с) - мне кажется это заявление Китая более ценным и важным, чем его учения и дутый "милитаризм".
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08.08.2022 07:32 Відповісти
Будь-яким заявам китаю така ж віра, як і заявам *****.
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08.08.2022 08:12 Відповісти
При цьому Китай збільшує кількість боеголовок в 3-4 рази. Хитрожопі))
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08.08.2022 10:08 Відповісти
Кількість боєголовок ніяк не захищає тебе від перетворення на скляну парковку ударом у відповідь.
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08.08.2022 10:53 Відповісти
Китай Япония имела во все места и совок натыкал позже.Китайцы те еще вояки .Поэтому есть,как есть
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08.08.2022 07:48 Відповісти
Китайцам некогда затягивать учения - надо штамповать товары на экспорт.
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08.08.2022 07:57 Відповісти
уже китайці пішли тією дорогою : учєнія ,іхтамнєт ,а потім динацифікація Тайваню
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08.08.2022 08:15 Відповісти
Китайцы не настолько дебилы

В отличие от кацапов
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08.08.2022 08:24 Відповісти
Китай сделал, как вожак стада горилл: побарабанил себя по грудной клетке и убежал.
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08.08.2022 09:29 Відповісти
А как же Третья Мировая? Как же не злить красного дракона?
Любой режим, который держится на концлагерях, репрессиях, убийствах - это трусливый ублюдочный и никчемный режим. Он может принести страшное горе только слабым. Против сильных этот скам даже не рыпнется. Не зря говорят, что садизм это смелость трусов.
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08.08.2022 11:33 Відповісти
 
 