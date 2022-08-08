Китай завершив військові навчання біля Тайваню

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на рідкісний візит на острів американського високопосадовця Ненсі Пелосі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на китайське державне телебачення.

Зазначається, що китайські військові тепер проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.

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