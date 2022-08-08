Китай завершив військові навчання біля Тайваню
Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на рідкісний візит на острів американського високопосадовця Ненсі Пелосі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на китайське державне телебачення.
Зазначається, що китайські військові тепер проводитимуть "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізовано.
Топ коментарі
+18 Yaroslav Vinnitsa
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+11 Старый зольдат
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+8 Ivan Livliv
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Лука, бери пример с китайца. Хотя для тебя уже поздно. Верёвка ждёт. И твоих выкидышей так же.
В отличие от кацапов
Любой режим, который держится на концлагерях, репрессиях, убийствах - это трусливый ублюдочный и никчемный режим. Он может принести страшное горе только слабым. Против сильных этот скам даже не рыпнется. Не зря говорят, что садизм это смелость трусов.