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Адская ночь оккупантов на Херсонщине: попадание в районе Антоновского моста, взрывы в Новой Каховке и Чернобаевке

міст,антонівський

ВСУ снова попали в район Антоновского моста в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот так ночка для оккупантов на Херсонщине! Попадание в районе Антоновского моста. Слышны взрывы в Новой Каховке, традиционно в Чернобаевке. Также есть информация о Скадовске и Дарьевке. Похоже, День Воздушных сил Украины для орков закончился знатным фейерверком. Горят, взрываются. Слава Украине, слава нашим ВСУ!", - отмечает Хлань.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ попали в Антоновский мост в Херсоне. Возник пожар, - соцсети. ФОТО

взрыв (6792) мост (1030) Херсон (2872) Чернобаевка (69) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+25
Незручна Правда
@LAvCwgnv8wd97r8
·
11 год
М@sk@лb не може сказати на своїй мові: "Я переможу".У нього виходить ісконноє: "я побежу".Біжи, гнидо, біжи з України.Слава Нації!
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08.08.2022 08:29
+24
Смерть ворогам!
Смерть кацапським окупантам!
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08.08.2022 08:23
+12
Ласкаво поросимо москитних окупантів відвідати концерт кобзона! Відбудеться на Антонівському мосту. Вхід безкоштовний. Фома одягу - полієтиленова.
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08.08.2022 08:38
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А кто это сделал?
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08.08.2022 08:22 Ответить
Не там покурили
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08.08.2022 08:26 Ответить
Арта https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM
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08.08.2022 09:31 Ответить
Смерть ворогам!
Смерть кацапським окупантам!
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08.08.2022 08:23 Ответить
Незручна Правда
@LAvCwgnv8wd97r8
·
11 год
М@sk@лb не може сказати на своїй мові: "Я переможу".У нього виходить ісконноє: "я побежу".Біжи, гнидо, біжи з України.Слава Нації!
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08.08.2022 08:29 Ответить
https://youtu.be/ZXK6JrTNyzI
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08.08.2022 08:30 Ответить
Сєлітра з бавовною знов павєсєлілісь...
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08.08.2022 08:31 Ответить
Знову хтось *********
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08.08.2022 08:32 Ответить
Ласкаво поросимо москитних окупантів відвідати концерт кобзона! Відбудеться на Антонівському мосту. Вхід безкоштовний. Фома одягу - полієтиленова.
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08.08.2022 08:38 Ответить
Колеги, не жлобимся, поддержим Цензор.
Я свой донат сделал и горжусь.

Никого так не люблю, как Цензор, ну и пес Патрон вне конкуренции. Ему я готов последнее отдать. Что и сделал недавно. Перевел на миску корма просто дохрена.

Хай кушает, мой любимый сапер.

Цензор.

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08.08.2022 08:43 Ответить
Метеоритный дождь однако.Пусть Гундяева вызовут мосты освятить.
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08.08.2022 08:59 Ответить
Та то просто невеличкі "хлапки"
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08.08.2022 09:12 Ответить
Кафиры это атеисты и немусульмане.)
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08.08.2022 09:18 Ответить
 
 