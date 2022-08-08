Адская ночь оккупантов на Херсонщине: попадание в районе Антоновского моста, взрывы в Новой Каховке и Чернобаевке

ВСУ снова попали в район Антоновского моста в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот так ночка для оккупантов на Херсонщине! Попадание в районе Антоновского моста. Слышны взрывы в Новой Каховке, традиционно в Чернобаевке. Также есть информация о Скадовске и Дарьевке. Похоже, День Воздушных сил Украины для орков закончился знатным фейерверком. Горят, взрываются. Слава Украине, слава нашим ВСУ!", - отмечает Хлань.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ попали в Антоновский мост в Херсоне. Возник пожар, - соцсети. ФОТО