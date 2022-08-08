Адская ночь оккупантов на Херсонщине: попадание в районе Антоновского моста, взрывы в Новой Каховке и Чернобаевке
ВСУ снова попали в район Антоновского моста в оккупированном Херсоне.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот так ночка для оккупантов на Херсонщине! Попадание в районе Антоновского моста. Слышны взрывы в Новой Каховке, традиционно в Чернобаевке. Также есть информация о Скадовске и Дарьевке. Похоже, День Воздушных сил Украины для орков закончился знатным фейерверком. Горят, взрываются. Слава Украине, слава нашим ВСУ!", - отмечает Хлань.
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+25 Ksenia VB
показать весь комментарий08.08.2022 08:29 Ссылка
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показать весь комментарий08.08.2022 08:38 Ссылка
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Смерть кацапським окупантам!
@LAvCwgnv8wd97r8
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11 год
М@sk@лb не може сказати на своїй мові: "Я переможу".У нього виходить ісконноє: "я побежу".Біжи, гнидо, біжи з України.Слава Нації!
Я свой донат сделал и горжусь.
Никого так не люблю, как Цензор, ну и пес Патрон вне конкуренции. Ему я готов последнее отдать. Что и сделал недавно. Перевел на миску корма просто дохрена.
Хай кушает, мой любимый сапер.
Цензор.
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