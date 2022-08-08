ВСУ попали в Антоновский мост в Херсоне. Возник пожар, - соцсети. ФОТО

Вечером 7 августа воины ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

"ВСУ в очередной раз попали по Антоновскому мосту. На месте попадания пожар. Детали разрушений выясняются", - пишут пользователи.