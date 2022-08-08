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Новости Война
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Сегодня утром оккупанты обстреляли окрестности Николаева, - Ким

миколаїв

По информации ОК "Південь", вчера, 7 августа, тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстрелян Корабельный район Николаева. Пострадавших и жертв нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утром, 8 августа, около 4:30 враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

В Николаевском районе утром, 7 августа, в результате обстрелов с. Баловное Константиновской громады в садоводческом обществе разрушено восемь домов. Пострадавших нет.

По данным Кима, в течение 7 августа враг обстреливал с. Галициново Галицыновской громады, в результате чего погиб один человек. Также случилось воспламенение хвойной подстилки и лесных насаждений в лесном урочище.

Кроме этого, вчера, 7 августа, из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома и хозяйственного сооружения в пгт Первомайское Первомайской громады. Пострадавших нет.

Ким также сообщает, что в Баштанском районе вчера, 7 августа, в 11:00 был прилет между селами Новоивановка и Новопавловка Баштанской громады. Пострадавших и разрушений нет.

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Ориентировочно в 16:00, 7 августа, обстрелы подверглись с. Широкое Широковской громаде. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Также из-за обстрелов сгорел гараж в домохозяйстве.

Около 4:00, 8 августа, были обстрелы за пределами сел Красная Долина, Поляна, Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.

"Под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской громады. Так, утром, 8 августа, ориентировочно в 04:25 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

армия РФ (19578) Николаев (2159) Николаевская область (2138) обстрел (27672) Ким Виталий (243)


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Поки Херсон заберемо, Миколаїв та область **************, я вам клянусь... Кожного ранку ракетні прильоти по 6-12 штук. І це тільки по Миколаєву. Плюс іноді вдень, іноді під вечір. По районам постійно відпрацьовують... А ми сидимо в засідках та чекаємо. Чого? Звісно зброї. Зброї, яку самі могли і зробити, і запастися зарання. Так куди ж там, нам потрібні були ДОРОГИ, *****, а не ракети та ППР до них. Нам потрібен був НОВИЙ лідОр, *****, а не старий господар та знаток справи... Нам потрібен #янелох і отримали #боневтік.
Що далі потрібно нам-ВАМ?
Чітко було сказано перед березневими виборами: "зараз вони тут понавибирають, а ти потім бігай з автоматом по буєракам!".
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08.08.2022 08:58 Ответить
Коротше, Боневтік зробив нам втик.
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08.08.2022 11:52 Ответить
 
 