Сьогодні зранку окупанти обстріляли околиці Миколаєва, - Кім

За інформацією ОК "Південь", вчора, 7 серпня, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Корабельний район Миколаєва. Постраждалих та жертв немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку, 8 серпня, близько 04:30, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У Миколаївському районі вранці, 7 серпня, внаслідок обстрілів с. Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків. Постраждалих немає.

За даними Кіма, протягом 7 серпня ворог обстрілював с. Галицинове Галицинівської громади, внаслідок чого загинула одна людина. Також відбулося займання хвойної підстілки та лісових насаджень в лісовому урочищі.

Окрім цього, вчора, 7 серпня, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди в смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

Кім також інформує, що у Баштанському районі вчора, 7 серпня, об 11:00 був приліт між селами Новоіванівка та Новопавлівка Баштанської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

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Орієнтовно о 16:00, 7 серпня, обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Також через обстріли згорів гараж в домогосподарстві.

Близько 4:00, 8 серпня, були обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування. Так, зранку, 8 серпня, орієнтовно о 04:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.