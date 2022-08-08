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Новини Війна
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Сьогодні зранку окупанти обстріляли околиці Миколаєва, - Кім

миколаїв

За інформацією ОК "Південь", вчора, 7 серпня, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Корабельний район Миколаєва. Постраждалих та жертв немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку, 8 серпня, близько 04:30, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У Миколаївському районі вранці, 7 серпня, внаслідок обстрілів с. Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків. Постраждалих немає.

За даними Кіма, протягом 7 серпня ворог обстрілював с. Галицинове Галицинівської громади, внаслідок чого загинула одна людина. Також відбулося займання хвойної підстілки та лісових насаджень в лісовому урочищі.

Окрім цього, вчора, 7 серпня, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди в смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

Кім також інформує, що у Баштанському районі вчора, 7 серпня, об 11:00 був приліт між селами Новоіванівка та Новопавлівка Баштанської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

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Орієнтовно о 16:00, 7 серпня, обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Також через обстріли згорів гараж в домогосподарстві.

Близько 4:00, 8 серпня, були обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування. Так, зранку, 8 серпня, орієнтовно о 04:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Автор: 

армія рф (17729) Миколаїв (1814) Миколаївська область (2290) обстріл (28993) Кім Віталій (471)


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Поки Херсон заберемо, Миколаїв та область **************, я вам клянусь... Кожного ранку ракетні прильоти по 6-12 штук. І це тільки по Миколаєву. Плюс іноді вдень, іноді під вечір. По районам постійно відпрацьовують... А ми сидимо в засідках та чекаємо. Чого? Звісно зброї. Зброї, яку самі могли і зробити, і запастися зарання. Так куди ж там, нам потрібні були ДОРОГИ, *****, а не ракети та ППР до них. Нам потрібен був НОВИЙ лідОр, *****, а не старий господар та знаток справи... Нам потрібен #янелох і отримали #боневтік.
Що далі потрібно нам-ВАМ?
Чітко було сказано перед березневими виборами: "зараз вони тут понавибирають, а ти потім бігай з автоматом по буєракам!".
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08.08.2022 08:58 Відповісти
Коротше, Боневтік зробив нам втик.
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08.08.2022 11:52 Відповісти
 
 