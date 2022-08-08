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Новости Война
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Россия использует "мины-бабочки". Они непредсказуемы и опасны для гражданских, - Британская разведка

мина

РФ использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины могут нанести значительный урон как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 8 августа.

"В Донецке и Краматорске Россия, вероятно, попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

ПФМ-1 использовались с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.

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"Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия сейчас, со временем ухудшились, и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - подчеркнули в разведке.

армия РФ (19578) минирование (1446) внешняя разведка (384)


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Топ комментарии
+9
amnesty international зробили би звіт що то все ок,

то тільки Україна у всьому винна,
а расєя захищається мирними мінами
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08.08.2022 09:51
+5
Малюнок з українського дитячого комікса про вибухонебезпечні предмети
Сам комікс можна скачати тут - https://prometheus.ngo/works/savka-baklan/
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08.08.2022 09:49
+4
Необхідно, щоб наша влада забезпечила громадян достатньою інформацією про ці міни. З зображеннями. Щоб батьки могли зображення показати дітям.
До речі ці міни можуть мати й інший колір ніж на приведеному зображенні. Колір підлаштовується під місцевість де міна використовується.
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08.08.2022 09:34
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08.08.2022 09:26 Ответить
Афганський плакат-застереження проти совєцьких мін-метеликів

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08.08.2022 09:29 Ответить
Почему-то он отзеркаленный. Видимо, потому, что в странах с арабской письменностью и последовательность действий была бы показана справа налево.
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08.08.2022 10:50 Ответить
а ты часом не ох..ел?
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08.08.2022 09:41 Ответить
Необхідно, щоб наша влада забезпечила громадян достатньою інформацією про ці міни. З зображеннями. Щоб батьки могли зображення показати дітям.
До речі ці міни можуть мати й інший колір ніж на приведеному зображенні. Колір підлаштовується під місцевість де міна використовується.
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08.08.2022 09:34 Ответить
Малюнок з українського дитячого комікса про вибухонебезпечні предмети
Сам комікс можна скачати тут - https://prometheus.ngo/works/savka-baklan/
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08.08.2022 09:49 Ответить
Основна вимога - не чіпати незнайомі предмети, і не пересуватися у темний час доби.

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08.08.2022 09:34 Ответить
Нужно такие на Рашке разбросать. Чтобы семьи орков сполна насладились рузким миром и освобождением, которые они принесли нам в Украину
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08.08.2022 09:42 Ответить
малуВАТА буде
я навіть не уявляю, що треба зробити, щоб підорашні тупорильці почали замислюватися над своїми діяннями!

відірвати кожному по нозі або руці? Не впевнений, що це допоможе ваті зрозуміти ступінь їх **********! (((
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08.08.2022 09:51 Ответить
Просто кожному відірвати башку
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08.08.2022 10:12 Ответить
amnesty international зробили би звіт що то все ок,

то тільки Україна у всьому винна,
а расєя захищається мирними мінами
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08.08.2022 09:51 Ответить
Краще зробіть перелік ***********, що використовує параша.
З фото та детальними роз'ясненями: як виглядає, як працює, в чому полягає небезпека. Це мають знати і батьки і діти!
І ця інформація повинна бути на всіх інформаційних ресурсах!
Це буде корисніше для людей, ніж циттати з вікіпедії!
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08.08.2022 11:18 Ответить
І знову, як там почувається Amnesty International ?.. Питання риторичне.
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08.08.2022 12:01 Ответить
 
 