Россия использует "мины-бабочки". Они непредсказуемы и опасны для гражданских, - Британская разведка
РФ использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины могут нанести значительный урон как среди военных, так и среди местного гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 8 августа.
"В Донецке и Краматорске Россия, вероятно, попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.
ПФМ-1 использовались с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.
"Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия сейчас, со временем ухудшились, и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - подчеркнули в разведке.
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До речі ці міни можуть мати й інший колір ніж на приведеному зображенні. Колір підлаштовується під місцевість де міна використовується.
Сам комікс можна скачати тут - https://prometheus.ngo/works/savka-baklan/
я навіть не уявляю, що треба зробити, щоб підорашні тупорильці почали замислюватися над своїми діяннями!
відірвати кожному по нозі або руці? Не впевнений, що це допоможе ваті зрозуміти ступінь їх **********! (((
то тільки Україна у всьому винна,
а расєя захищається мирними мінами
З фото та детальними роз'ясненями: як виглядає, як працює, в чому полягає небезпека. Це мають знати і батьки і діти!
І ця інформація повинна бути на всіх інформаційних ресурсах!
Це буде корисніше для людей, ніж циттати з вікіпедії!