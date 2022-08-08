Россия использует "мины-бабочки". Они непредсказуемы и опасны для гражданских, - Британская разведка

РФ использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины могут нанести значительный урон как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании за 8 августа.

"В Донецке и Краматорске Россия, вероятно, попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

ПФМ-1 использовались с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.

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"Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия сейчас, со временем ухудшились, и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - подчеркнули в разведке.