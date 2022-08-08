Росія використовує "міни-метелики". Вони непередбачувані та загрожують цивільним, - Британська розвідка

РФ використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 8 серпня.

"У Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.

ПФМ-1 використовувались з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

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"Цілком ймовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія зараз, з часом погіршились, і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - наголосили у розвідці.