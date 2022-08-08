Росія використовує "міни-метелики". Вони непередбачувані та загрожують цивільним, - Британська розвідка
РФ використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 8 серпня.
"У Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.
ПФМ-1 використовувались з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.
"Цілком ймовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія зараз, з часом погіршились, і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - наголосили у розвідці.
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До речі ці міни можуть мати й інший колір ніж на приведеному зображенні. Колір підлаштовується під місцевість де міна використовується.
Сам комікс можна скачати тут - https://prometheus.ngo/works/savka-baklan/
я навіть не уявляю, що треба зробити, щоб підорашні тупорильці почали замислюватися над своїми діяннями!
відірвати кожному по нозі або руці? Не впевнений, що це допоможе ваті зрозуміти ступінь їх **********! (((
то тільки Україна у всьому винна,
а расєя захищається мирними мінами
З фото та детальними роз'ясненями: як виглядає, як працює, в чому полягає небезпека. Це мають знати і батьки і діти!
І ця інформація повинна бути на всіх інформаційних ресурсах!
Це буде корисніше для людей, ніж циттати з вікіпедії!