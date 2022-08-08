УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9760 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 494 15

Росія використовує "міни-метелики". Вони непередбачувані та загрожують цивільним, - Британська розвідка

мина

РФ використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 8 серпня.

"У Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати  протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.

ПФМ-1 використовувались з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти мінують інфраструктуру Херсона, готуючись до наступу ЗСУ, - розвідка

"Цілком ймовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія зараз, з часом погіршились, і тепер є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - наголосили у розвідці.

армія рф (17729) мінування (1218) зовнішня розвідка (475)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
amnesty international зробили би звіт що то все ок,

то тільки Україна у всьому винна,
а расєя захищається мирними мінами
показати весь коментар
08.08.2022 09:51
+5
Малюнок з українського дитячого комікса про вибухонебезпечні предмети
Сам комікс можна скачати тут - https://prometheus.ngo/works/savka-baklan/
показати весь коментар
08.08.2022 09:49
+4
Необхідно, щоб наша влада забезпечила громадян достатньою інформацією про ці міни. З зображеннями. Щоб батьки могли зображення показати дітям.
До речі ці міни можуть мати й інший колір ніж на приведеному зображенні. Колір підлаштовується під місцевість де міна використовується.
показати весь коментар
08.08.2022 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.08.2022 09:26 Відповісти
Афганський плакат-застереження проти совєцьких мін-метеликів

показати весь коментар
08.08.2022 09:29 Відповісти
Почему-то он отзеркаленный. Видимо, потому, что в странах с арабской письменностью и последовательность действий была бы показана справа налево.
показати весь коментар
08.08.2022 10:50 Відповісти
а ты часом не ох..ел?
показати весь коментар
08.08.2022 09:41 Відповісти
Необхідно, щоб наша влада забезпечила громадян достатньою інформацією про ці міни. З зображеннями. Щоб батьки могли зображення показати дітям.
До речі ці міни можуть мати й інший колір ніж на приведеному зображенні. Колір підлаштовується під місцевість де міна використовується.
показати весь коментар
08.08.2022 09:34 Відповісти
Малюнок з українського дитячого комікса про вибухонебезпечні предмети
Сам комікс можна скачати тут - https://prometheus.ngo/works/savka-baklan/
показати весь коментар
08.08.2022 09:49 Відповісти
Основна вимога - не чіпати незнайомі предмети, і не пересуватися у темний час доби.

показати весь коментар
08.08.2022 09:34 Відповісти
Нужно такие на Рашке разбросать. Чтобы семьи орков сполна насладились рузким миром и освобождением, которые они принесли нам в Украину
показати весь коментар
08.08.2022 09:42 Відповісти
малуВАТА буде
я навіть не уявляю, що треба зробити, щоб підорашні тупорильці почали замислюватися над своїми діяннями!

відірвати кожному по нозі або руці? Не впевнений, що це допоможе ваті зрозуміти ступінь їх **********! (((
показати весь коментар
08.08.2022 09:51 Відповісти
Просто кожному відірвати башку
показати весь коментар
08.08.2022 10:12 Відповісти
amnesty international зробили би звіт що то все ок,

то тільки Україна у всьому винна,
а расєя захищається мирними мінами
показати весь коментар
08.08.2022 09:51 Відповісти
Краще зробіть перелік ***********, що використовує параша.
З фото та детальними роз'ясненями: як виглядає, як працює, в чому полягає небезпека. Це мають знати і батьки і діти!
І ця інформація повинна бути на всіх інформаційних ресурсах!
Це буде корисніше для людей, ніж циттати з вікіпедії!
показати весь коментар
08.08.2022 11:18 Відповісти
І знову, як там почувається Amnesty International ?.. Питання риторичне.
показати весь коментар
08.08.2022 12:01 Відповісти
 
 