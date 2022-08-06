Окупанти мінують інфраструктуру Херсона, готуючись до наступу ЗСУ, - розвідка
Українська розвідка має дані про мінування життєво важливої інфраструктури в окупованому Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
Розвідники володіють інформацією, що в Херсоні окупанти замінували життєво важливі комунікації, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.
Військові зазначають, що це стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни, перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні.
"Ця стратегія не спрацює, але тим не менш, ось в розумі хворої диктатури бачимо такі речі", - заявив Юсов.
Топ коментарі
+12 Вася Шевченко #371210
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+11 Dmytro Shevchenko #525989
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+8 Александр Чуднивец #474549
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Бо вже стільки кацапья туди закинули, що ваш контрнаступ закінчиться облогою Миколаєва....
Звайно деякі його перли через певний резонанс до мене доходять.
Ну а - навіщо вже довгий час , влада так посилено рекламує наступ на Херсон , здогадайтесь самі . А в мене все ..
Херсон не можна звільняти з правого берега. Лише по лівому берегу Дніпра: Василівка - Каховки- Олешки - Каланчак.
Але Генштабу видніше, там суцільні генії...