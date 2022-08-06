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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти мінують інфраструктуру Херсона, готуючись до наступу ЗСУ, - розвідка

херсон

Українська розвідка має дані про мінування життєво важливої інфраструктури в окупованому Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

Розвідники володіють інформацією, що в Херсоні окупанти замінували життєво важливі комунікації, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.

Військові зазначають, що це стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни, перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні.

"Ця стратегія не спрацює, але тим не менш, ось в розумі хворої диктатури бачимо такі речі", - заявив Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС. Джерела кажуть про мінування, - Insider. ВIДЕО

Автор: 

мінування (1218) розвідка (3878) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+12
спасиба верещучке... и прочим наступальщикам... напугали орков... те готовятся усиленно... ждут..
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06.08.2022 21:01
+11
Вы уже там определитесь. То они готовятся наступать и стягивают технику, то готовятся к нашему наступлению
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06.08.2022 20:59
+8
Після кожного прильоту ХІМЕР обкаканти інтенсивно скидають міни прямо в парткі...
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06.08.2022 20:59
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Після кожного прильоту ХІМЕР обкаканти інтенсивно скидають міни прямо в парткі...
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06.08.2022 20:59 Відповісти
ХІМЕРА прийде - порядок наведе
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06.08.2022 21:11 Відповісти
Вы уже там определитесь. То они готовятся наступать и стягивают технику, то готовятся к нашему наступлению
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06.08.2022 20:59 Відповісти
спасиба верещучке... и прочим наступальщикам... напугали орков... те готовятся усиленно... ждут..
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06.08.2022 21:01 Відповісти
Може у ни знайдуться фсбєшники які здадуть ЗСУ карти мінувань...
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06.08.2022 21:01 Відповісти
а зачем наши зебилы их постоянно предупреждали о наступе?
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06.08.2022 21:03 Відповісти
Ну, нелоху скорей всего доложили о готовящемся наступлении, а он ляпнул по своему обыкновению. С одной стороны чтобы все понимали кто тут главнокомандующий и отдает приказы, с другой он должен хоть рядом постоять с любым событием с положительным знаком. Так у лохтората формируется положительные ассоциации и клепается рейтинг. Остальные, не будь дураками, берут пример с начальника.
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06.08.2022 21:16 Відповісти
нет если бы наступление было сразу или через несколько дней то это одно а если - зеленский дает падло рашистам подготовить оборону то это очередное предательство тупого буратины
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07.08.2022 05:13 Відповісти
Не буде другого Мариуполя. Тому що Херсон не буде оточений кацапами та й авіацією вже ссикотно літати массово, а от обстрілювати як Миколаїв можуть і руйнування будуть значні
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06.08.2022 21:07 Відповісти
В личных разговорах, запугивая там людей, обещают оставить после себя выжженную землю, как после ядерного взрыва.
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06.08.2022 21:11 Відповісти
Ну они могут запугивать, но навряд ли, они это сделать успеют, если действительно будет наше мощное контрнаступление
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06.08.2022 21:12 Відповісти
Подорвать? Посмотрите на города вокруг Киева и Харькова, откуда ушла русня.
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06.08.2022 21:17 Відповісти
Там работала арта, авиация сбрасывала ФАБы и иногда крвлатые ракеты прилетали. Растяжки наша армия почти все разминировали
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06.08.2022 21:22 Відповісти
Растяжки? Разговор не о них. Заминированы все мосты через реки, даже плотина ГЭС. Ширина Днепра от Новой Каховки до Херсона - от 450 метров до 1.8 км. Это очень серьёзная преграда для быстрого наступления на левобережье. Если не будет взят Мелитополь, а только Херсон и правобережье - будут и дуэли артиллерии, и РСЗО, и авиация с ФАБами. Они без сомнений поставят арту и РСЗО в Олешках, Гопрах или Новой Каховке среди домов. Посмотрите во что орки сейчас превращают свободный Никополь через Днепр из Энергодара. Или посмотрите на Николаев.
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06.08.2022 21:44 Відповісти
Поки що "наше мощное контрнаступление" - це 2 села за тиждень....
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06.08.2022 22:33 Відповісти
нет никакого наступления предатели зеленский и ермак и его шобла сливают любые потуги военых - а позорный Брутанино только ноет в своих видосиках - тошнит от зеленого торчка
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07.08.2022 05:17 Відповісти
Сов'єцькі фашисти колись мінували Київ і Дніпрогес, німецькі Краків, кацапські фашисти мінують Херсон, - справа Гітлера-Сталіна жива... поки що🤔 Може дасть Бог і дідо Байден, українці обломають роги їх ублюдочному нащадку Путлеру
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06.08.2022 21:10 Відповісти
Пропоную представникам ГО ГУР меньше теревені розводити, а більше займатись моделюванням можливих кризових ситуацій, наприклад такої: орки беруть сотню ( дві- три) автобусів і міксуються в них з цивільними херсонцями один до одного і вирушає ця колона в напрямку Нова Каховка - Нововоронцовка - Нікополь - Запоріжжя - Енергодар. ДумайТЕ…
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06.08.2022 21:10 Відповісти
Задовбали ви вже з кожної праски півтора місяця про цей контрнаступ!
Спочатку робіть щось, потім звіздіть!
Бо вже стільки кацапья туди закинули, що ваш контрнаступ закінчиться облогою Миколаєва....
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06.08.2022 21:11 Відповісти
Арестович обещал от имени Зели скорое наступление еще в марте. Помните Зелино "Город-герой, боритесь, мы совсем рядом"?. Многие оттуда и не стали выезжать, поверив ему и Верещучке.
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06.08.2022 21:15 Відповісти
Вже років 5 не дивлюся та не слухаю того арестовича... Воно самозакохана нарцистична потвора та провладний дуполиз.
Звайно деякі його перли через певний резонанс до мене доходять.
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06.08.2022 21:28 Відповісти
арестович не провластный - он кремлевский крот - несет всякую кремлевскую прокацапскую херню
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07.08.2022 05:20 Відповісти
Шановні , запам'ятайте одну річ - наступу ніколи не буде там де ворог чекає .!! Бо це проти всіх правил військової справи . .
Ну а - навіщо вже довгий час , влада так посилено рекламує наступ на Херсон , здогадайтесь самі . А в мене все ..
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06.08.2022 22:29 Відповісти
Да це зрозуміло, що орки геть розхерячать Херсон, якщо наші будуть наступати з правого берега.
Херсон не можна звільняти з правого берега. Лише по лівому берегу Дніпра: Василівка - Каховки- Олешки - Каланчак.
Але Генштабу видніше, там суцільні генії...
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06.08.2022 22:30 Відповісти
Хай би ця курка ще більше верещала про контрнаступ, то може б більше всього уціліло і орда б не мінувала місто, а то горланить на всі сторони, що це за дурбелики при владі.
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07.08.2022 07:17 Відповісти
 
 