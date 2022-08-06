Окупанти мінують інфраструктуру Херсона, готуючись до наступу ЗСУ, - розвідка

Українська розвідка має дані про мінування життєво важливої інфраструктури в окупованому Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника пресслужби ГУР МО Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

Розвідники володіють інформацією, що в Херсоні окупанти замінували життєво важливі комунікації, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.

Військові зазначають, що це стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни, перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні.

"Ця стратегія не спрацює, але тим не менш, ось в розумі хворої диктатури бачимо такі речі", - заявив Юсов.

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