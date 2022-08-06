Оккупанты минируют инфраструктуру Херсона, готовясь к наступлению ВСУ, - разведка

Украинская разведка располагает данными о минировании жизненно важной инфраструктуры в оккупированном Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Разведчики владеют информацией, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Военные отмечают, что это стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне, перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге.

"Эта стратегия не сработает, но тем не менее, вот в уме больной диктатуры видим такие вещи", - заявил Юсов.

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