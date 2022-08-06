Оккупанты минируют инфраструктуру Херсона, готовясь к наступлению ВСУ, - разведка
Украинская разведка располагает данными о минировании жизненно важной инфраструктуры в оккупированном Херсоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
Разведчики владеют информацией, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Военные отмечают, что это стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне, перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге.
"Эта стратегия не сработает, но тем не менее, вот в уме больной диктатуры видим такие вещи", - заявил Юсов.
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+12 Вася Шевченко #371210
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+11 Dmytro Shevchenko #525989
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+8 Александр Чуднивец #474549
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Спочатку робіть щось, потім звіздіть!
Бо вже стільки кацапья туди закинули, що ваш контрнаступ закінчиться облогою Миколаєва....
Звайно деякі його перли через певний резонанс до мене доходять.
Ну а - навіщо вже довгий час , влада так посилено рекламує наступ на Херсон , здогадайтесь самі . А в мене все ..
Херсон не можна звільняти з правого берега. Лише по лівому берегу Дніпра: Василівка - Каховки- Олешки - Каланчак.
Але Генштабу видніше, там суцільні генії...