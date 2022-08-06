РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7998 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 408 26

Оккупанты минируют инфраструктуру Херсона, готовясь к наступлению ВСУ, - разведка

херсон

Украинская разведка располагает данными о минировании жизненно важной инфраструктуры в оккупированном Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление представителя пресс-службы ГУР МО Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Разведчики владеют информацией, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Военные отмечают, что это стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне, перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге.

"Эта стратегия не сработает, но тем не менее, вот в уме больной диктатуры видим такие вещи", - заявил Юсов.

Также читайте: Зеленский поручил Залужному рассмотреть усиление ПВО Харькова и области

минирование (1446) разведка (4190) Херсон (2868)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
спасиба верещучке... и прочим наступальщикам... напугали орков... те готовятся усиленно... ждут..
показать весь комментарий
06.08.2022 21:01
+11
Вы уже там определитесь. То они готовятся наступать и стягивают технику, то готовятся к нашему наступлению
показать весь комментарий
06.08.2022 20:59
+8
Після кожного прильоту ХІМЕР обкаканти інтенсивно скидають міни прямо в парткі...
показать весь комментарий
06.08.2022 20:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після кожного прильоту ХІМЕР обкаканти інтенсивно скидають міни прямо в парткі...
показать весь комментарий
06.08.2022 20:59 Ответить
ХІМЕРА прийде - порядок наведе
показать весь комментарий
06.08.2022 21:11 Ответить
Вы уже там определитесь. То они готовятся наступать и стягивают технику, то готовятся к нашему наступлению
показать весь комментарий
06.08.2022 20:59 Ответить
спасиба верещучке... и прочим наступальщикам... напугали орков... те готовятся усиленно... ждут..
показать весь комментарий
06.08.2022 21:01 Ответить
Може у ни знайдуться фсбєшники які здадуть ЗСУ карти мінувань...
показать весь комментарий
06.08.2022 21:01 Ответить
а зачем наши зебилы их постоянно предупреждали о наступе?
показать весь комментарий
06.08.2022 21:03 Ответить
Ну, нелоху скорей всего доложили о готовящемся наступлении, а он ляпнул по своему обыкновению. С одной стороны чтобы все понимали кто тут главнокомандующий и отдает приказы, с другой он должен хоть рядом постоять с любым событием с положительным знаком. Так у лохтората формируется положительные ассоциации и клепается рейтинг. Остальные, не будь дураками, берут пример с начальника.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:16 Ответить
нет если бы наступление было сразу или через несколько дней то это одно а если - зеленский дает падло рашистам подготовить оборону то это очередное предательство тупого буратины
показать весь комментарий
07.08.2022 05:13 Ответить
Не буде другого Мариуполя. Тому що Херсон не буде оточений кацапами та й авіацією вже ссикотно літати массово, а от обстрілювати як Миколаїв можуть і руйнування будуть значні
показать весь комментарий
06.08.2022 21:07 Ответить
В личных разговорах, запугивая там людей, обещают оставить после себя выжженную землю, как после ядерного взрыва.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:11 Ответить
Ну они могут запугивать, но навряд ли, они это сделать успеют, если действительно будет наше мощное контрнаступление
показать весь комментарий
06.08.2022 21:12 Ответить
Подорвать? Посмотрите на города вокруг Киева и Харькова, откуда ушла русня.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:17 Ответить
Там работала арта, авиация сбрасывала ФАБы и иногда крвлатые ракеты прилетали. Растяжки наша армия почти все разминировали
показать весь комментарий
06.08.2022 21:22 Ответить
Растяжки? Разговор не о них. Заминированы все мосты через реки, даже плотина ГЭС. Ширина Днепра от Новой Каховки до Херсона - от 450 метров до 1.8 км. Это очень серьёзная преграда для быстрого наступления на левобережье. Если не будет взят Мелитополь, а только Херсон и правобережье - будут и дуэли артиллерии, и РСЗО, и авиация с ФАБами. Они без сомнений поставят арту и РСЗО в Олешках, Гопрах или Новой Каховке среди домов. Посмотрите во что орки сейчас превращают свободный Никополь через Днепр из Энергодара. Или посмотрите на Николаев.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:44 Ответить
Поки що "наше мощное контрнаступление" - це 2 села за тиждень....
показать весь комментарий
06.08.2022 22:33 Ответить
нет никакого наступления предатели зеленский и ермак и его шобла сливают любые потуги военых - а позорный Брутанино только ноет в своих видосиках - тошнит от зеленого торчка
показать весь комментарий
07.08.2022 05:17 Ответить
Сов'єцькі фашисти колись мінували Київ і Дніпрогес, німецькі Краків, кацапські фашисти мінують Херсон, - справа Гітлера-Сталіна жива... поки що🤔 Може дасть Бог і дідо Байден, українці обломають роги їх ублюдочному нащадку Путлеру
показать весь комментарий
06.08.2022 21:10 Ответить
Пропоную представникам ГО ГУР меньше теревені розводити, а більше займатись моделюванням можливих кризових ситуацій, наприклад такої: орки беруть сотню ( дві- три) автобусів і міксуються в них з цивільними херсонцями один до одного і вирушає ця колона в напрямку Нова Каховка - Нововоронцовка - Нікополь - Запоріжжя - Енергодар. ДумайТЕ…
показать весь комментарий
06.08.2022 21:10 Ответить
Задовбали ви вже з кожної праски півтора місяця про цей контрнаступ!
Спочатку робіть щось, потім звіздіть!
Бо вже стільки кацапья туди закинули, що ваш контрнаступ закінчиться облогою Миколаєва....
показать весь комментарий
06.08.2022 21:11 Ответить
Арестович обещал от имени Зели скорое наступление еще в марте. Помните Зелино "Город-герой, боритесь, мы совсем рядом"?. Многие оттуда и не стали выезжать, поверив ему и Верещучке.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:15 Ответить
Вже років 5 не дивлюся та не слухаю того арестовича... Воно самозакохана нарцистична потвора та провладний дуполиз.
Звайно деякі його перли через певний резонанс до мене доходять.
показать весь комментарий
06.08.2022 21:28 Ответить
арестович не провластный - он кремлевский крот - несет всякую кремлевскую прокацапскую херню
показать весь комментарий
07.08.2022 05:20 Ответить
Шановні , запам'ятайте одну річ - наступу ніколи не буде там де ворог чекає .!! Бо це проти всіх правил військової справи . .
Ну а - навіщо вже довгий час , влада так посилено рекламує наступ на Херсон , здогадайтесь самі . А в мене все ..
показать весь комментарий
06.08.2022 22:29 Ответить
Да це зрозуміло, що орки геть розхерячать Херсон, якщо наші будуть наступати з правого берега.
Херсон не можна звільняти з правого берега. Лише по лівому берегу Дніпра: Василівка - Каховки- Олешки - Каланчак.
Але Генштабу видніше, там суцільні генії...
показать весь комментарий
06.08.2022 22:30 Ответить
Хай би ця курка ще більше верещала про контрнаступ, то може б більше всього уціліло і орда б не мінувала місто, а то горланить на всі сторони, що це за дурбелики при владі.
показать весь комментарий
07.08.2022 07:17 Ответить
 
 