Зеленский поручил Залужному рассмотреть усиление ПВО Харькова и области

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харькова и области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на петицию.

По его словам, с начала агрессии Российской Федерации против Украины военно-политическое руководство страны и силы обороны приняли ряд мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны и обеспечение отражения ударов противника с воздуха.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины В. Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать автора", - заметил Зеленский.

