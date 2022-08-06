РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 927 107

Зеленский поручил Залужному рассмотреть усиление ПВО Харькова и области

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Харькова и области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на петицию.

По его словам, с начала агрессии Российской Федерации против Украины военно-политическое руководство страны и силы обороны приняли ряд мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны и обеспечение отражения ударов противника с воздуха.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины В. Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать автора", - заметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ наступали на трех направлениях: получили решительный отпор украинских воинов и отошли, - Генштаб ВСУ

Зеленский Владимир (21735) ПВО (3044) Харьков (7733) петиция (362)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
Для того, щоб ляпнути це на камеру, взагалі не потрібне ППО.
Завтра воно навіть незгадає про це.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:37 Ответить
+47
ОБОРОТЕНЬ 🤢С БУЛАВОЙ ‼️Гнида верховная , Вам год талдонили лучшие разведки Мира, а вы подонки КАПИТУЛЯЦИЮ ГОТОВИЛИ .ЦИНИЧНО дурочку валяя ,насмехаясь НАД ДРУЗЬЯМИ Украины и народом , САБОТИРУЯ И УНИЧТОЖАЯ ОБОРОНУ ‼️ВОРОВАЛИ и ГРАБИЛИ НА ДОРОГАХ И КОВИДНОМ ФОНДЕ В ТРИ ГЛОТКИ ДО САМОГО ПОСЛЕДНЕГО дня перед ВОЙНОЙ‼️
показать весь комментарий
06.08.2022 19:46 Ответить
+42
А почему именно Харьков? Почему не Николаев ? Или почему не сказал откуда снять ПВО чтобы усилить Харьков.....сказал как в лужу пер.....л
показать весь комментарий
06.08.2022 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
По-моєму, ППО від РСЗО не захищають. А Харків обстрілюють саме з РСЗО з території рф. З С300 які останнім часом б'ють по наземних цілях варіанти збиття є
показать весь комментарий
07.08.2022 08:07 Ответить
А почему не поручил Залужному победить в войне с путиноидами?
Давно надо было распорядиться, а то воюем, воюем... Да и другие города жалко, напр.Николаев.
показать весь комментарий
07.08.2022 09:00 Ответить
оце зразу видно справжній говнокомандувач
показать весь комментарий
07.08.2022 09:14 Ответить
чому це одноклітинне гівно вмішується до Залужного?
показать весь комментарий
07.08.2022 15:07 Ответить
А розглядати звільненя харківщини ні?
показать весь комментарий
07.08.2022 15:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 