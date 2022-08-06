УКР
Зеленський доручив Залужному розглянути посилення ППО Харкова та області

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони (ППО) Харкова та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у  відповіді Володимира Зеленського на петицію.

За його словами, з початку агресії Російської Федерації проти України військово-політичне керівництво країни і сили оборони вжили низку заходів, спрямованих на посилення системи протиповітряної оборони і забезпечення відбиття ударів противника з повітря.

"Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройними силами України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути підняте електронної петиції питання і про результати розгляду інформувати її автора", – зауважив Зеленський.

Також читайте: Росіяни вчинили масований обстріл Харкова. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти області. Є поранені, - Синєгубов

Для того, щоб ляпнути це на камеру, взагалі не потрібне ППО.
Завтра воно навіть незгадає про це.
ОБОРОТЕНЬ 🤢С БУЛАВОЙ ‼️Гнида верховная , Вам год талдонили лучшие разведки Мира, а вы подонки КАПИТУЛЯЦИЮ ГОТОВИЛИ .ЦИНИЧНО дурочку валяя ,насмехаясь НАД ДРУЗЬЯМИ Украины и народом , САБОТИРУЯ И УНИЧТОЖАЯ ОБОРОНУ ‼️ВОРОВАЛИ и ГРАБИЛИ НА ДОРОГАХ И КОВИДНОМ ФОНДЕ В ТРИ ГЛОТКИ ДО САМОГО ПОСЛЕДНЕГО дня перед ВОЙНОЙ‼️
А почему именно Харьков? Почему не Николаев ? Или почему не сказал откуда снять ПВО чтобы усилить Харьков.....сказал как в лужу пер.....л
Сторінка 2 з 2
По-моєму, ППО від РСЗО не захищають. А Харків обстрілюють саме з РСЗО з території рф. З С300 які останнім часом б'ють по наземних цілях варіанти збиття є
А почему не поручил Залужному победить в войне с путиноидами?
Давно надо было распорядиться, а то воюем, воюем... Да и другие города жалко, напр.Николаев.
оце зразу видно справжній говнокомандувач
чому це одноклітинне гівно вмішується до Залужного?
А розглядати звільненя харківщини ні?
