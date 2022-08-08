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Россияне устроили стрельбу с "ДНРовцами" в Мариуполе - не поделили награбленное, - Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе процветает мародерство и произвол оккупантов. Россияне и "ДНРовцы" не могут поделить награбленное.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Левобережный район. Вечером воскресенья в частном секторе снова стрельба между россиянами и ДНРовцами. На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации, один россиянин легко ранен и за это пять ДНРовцев арестован. Надеемся на скорую расправу - надеемся на скорую расправу", - отметил он.

Кроме того, в одном из домов Приморского района произошли три взрыва. По данным Андрющенко, взорвались двое бурят-подрядчиков. Еще двое в тяжелом состоянии.

"Влезли мародерить – нарвались на минометные мины со времен обороны Мариуполя. Не жалко от слова совсем. Мариуполь мстит", - отметил Андрющенко.

В то же время оккупанты проводят срочную эксгумацию тел убитых мариупольцев. Процедура, по словам мэра, принесла "неожиданные результаты".

"По причине нарушения могил части тел людей растаскивали звери по улицам. Такая картина вновь становится типичной", - добавил он.

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армия РФ (19578) Мариуполь (5724) оккупация (10187) стрельба (3266) Андрющенко Петр (584)


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"звірі по вулицях" - парашный мир, "город - тайга, прокурор - бурят" ))
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08.08.2022 11:34 Ответить
Кацапня не вважає дамбасян за людей.
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08.08.2022 11:40 Ответить
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08.08.2022 11:45 Ответить
Можеш посміяться - ти недалекий від істини Вже кілька років як середземноморські шакали почали заселять територію України Зокрема -Правобережжя Дніпра Позаторік першого убили вже на Гомельщині
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08.08.2022 11:55 Ответить
Мы не хотим понять что чмо из ордло очень мотивировано было изначально. Мстить! И этот случай лишний раз доказывает это, и не моя это догадка, все по схеме войны. Но мы ищем лазейку для самообмана---и находим. И те и другие враги и серьезные очень. И успехи их там понятны---пора признать. Только война всеми средствами. Как они с нами. Тогда возможна и победа. Все остальное от лукавого. Пора и давно брать оружие всем в свои руки, кто конечно так считает. Или погибнем. К нам пришла скотобаза лютая. Только отстрел. Днем и ночью. Если власть не даст оружие стрелковое в ближайшие дни всем желающим---брать самим. Ведь завтра придут твари к каждому---поздно будет все. Неужели не ясно?
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08.08.2022 11:53 Ответить
Арти б нам ше а іх розборки мені *****
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08.08.2022 11:59 Ответить
Нехай частіше "ділять".
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08.08.2022 12:10 Ответить
 
 