Россияне устроили стрельбу с "ДНРовцами" в Мариуполе - не поделили награбленное, - Андрющенко

В Мариуполе процветает мародерство и произвол оккупантов. Россияне и "ДНРовцы" не могут поделить награбленное.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Левобережный район. Вечером воскресенья в частном секторе снова стрельба между россиянами и ДНРовцами. На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации, один россиянин легко ранен и за это пять ДНРовцев арестован. Надеемся на скорую расправу - надеемся на скорую расправу", - отметил он.

Кроме того, в одном из домов Приморского района произошли три взрыва. По данным Андрющенко, взорвались двое бурят-подрядчиков. Еще двое в тяжелом состоянии.

"Влезли мародерить – нарвались на минометные мины со времен обороны Мариуполя. Не жалко от слова совсем. Мариуполь мстит", - отметил Андрющенко.

В то же время оккупанты проводят срочную эксгумацию тел убитых мариупольцев. Процедура, по словам мэра, принесла "неожиданные результаты".

"По причине нарушения могил части тел людей растаскивали звери по улицам. Такая картина вновь становится типичной", - добавил он.

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