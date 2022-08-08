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Росіяни влаштували стрілянину з "ДНРівцями" в Маріуполі - не поділили награбоване, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі процвітає мародерство та свавілля окупантів. Росіяни та "ДНРівці" не можуть поділити награбоване.

Про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Лівобережний район. Ввечері неділі у приватному секторі знов стрілянина між росіянами та ДНРівцями. Цього разу не розподілили награбоване. За попередньою інформацією, один росіянин легкопоранений і за це п’ять ДНРівців заарештовано. Сподіваємося на швидку розправу російського військового недоправосуддя", - зазначив він.

Крім того, в одному з будинків Приморського району пролунало три вибухи. За даними Андрющенка, підірвалося двоє бурятів-підрядників. Ще двоє у важкому стані.

"Влізли мародерити – нарвалися на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Не шкода від слова зовсім. Маріуполь мститься", - зазначив Андрющенко.

Водночас окупанти проводять термінову ексгумацію тіл убитих маріупольців. Процедура, за словами радника мера, принесла "несподівані результати".

"Через порушення могил частини тіл людей розтягали звірі по вулицях. Така картина знов стає типовою", - додав він.

Також читайте: У Маріуполі 27 колаборантів присягнули на вірність окупаційній владі, - Андрющенко

Автор: 

армія рф (17729) Маріуполь (3243) окупація (6739) стрілянина (1793) Андрющенко Петро (697)


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"звірі по вулицях" - парашный мир, "город - тайга, прокурор - бурят" ))
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08.08.2022 11:34 Відповісти
Кацапня не вважає дамбасян за людей.
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08.08.2022 11:40 Відповісти
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08.08.2022 11:45 Відповісти
Можеш посміяться - ти недалекий від істини Вже кілька років як середземноморські шакали почали заселять територію України Зокрема -Правобережжя Дніпра Позаторік першого убили вже на Гомельщині
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08.08.2022 11:55 Відповісти
Мы не хотим понять что чмо из ордло очень мотивировано было изначально. Мстить! И этот случай лишний раз доказывает это, и не моя это догадка, все по схеме войны. Но мы ищем лазейку для самообмана---и находим. И те и другие враги и серьезные очень. И успехи их там понятны---пора признать. Только война всеми средствами. Как они с нами. Тогда возможна и победа. Все остальное от лукавого. Пора и давно брать оружие всем в свои руки, кто конечно так считает. Или погибнем. К нам пришла скотобаза лютая. Только отстрел. Днем и ночью. Если власть не даст оружие стрелковое в ближайшие дни всем желающим---брать самим. Ведь завтра придут твари к каждому---поздно будет все. Неужели не ясно?
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08.08.2022 11:53 Відповісти
Арти б нам ше а іх розборки мені *****
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08.08.2022 11:59 Відповісти
Нехай частіше "ділять".
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08.08.2022 12:10 Відповісти
 
 