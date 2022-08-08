Росіяни влаштували стрілянину з "ДНРівцями" в Маріуполі - не поділили награбоване, - Андрющенко

У Маріуполі процвітає мародерство та свавілля окупантів. Росіяни та "ДНРівці" не можуть поділити награбоване.

Про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Лівобережний район. Ввечері неділі у приватному секторі знов стрілянина між росіянами та ДНРівцями. Цього разу не розподілили награбоване. За попередньою інформацією, один росіянин легкопоранений і за це п’ять ДНРівців заарештовано. Сподіваємося на швидку розправу російського військового недоправосуддя", - зазначив він.

Крім того, в одному з будинків Приморського району пролунало три вибухи. За даними Андрющенка, підірвалося двоє бурятів-підрядників. Ще двоє у важкому стані.

"Влізли мародерити – нарвалися на мінометні міни з часів оборони Маріуполя. Не шкода від слова зовсім. Маріуполь мститься", - зазначив Андрющенко.

Водночас окупанти проводять термінову ексгумацію тіл убитих маріупольців. Процедура, за словами радника мера, принесла "несподівані результати".

"Через порушення могил частини тіл людей розтягали звірі по вулицях. Така картина знов стає типовою", - додав він.

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