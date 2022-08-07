У Маріуполі 27 колаборантів присягнули на вірність окупаційній владі, - Андрющенко
В окупованому місті 27 осіб погодилися працювати на окупантів в створеній ними "поліції".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відомо про ще кількох колаборантів-поліцейських. 6 серпня 27 мешканців Маріуполя та району з благословіння церкви московського патріархату принесли гауляйтеру Костянтину Іващенку присягу на вірність окупантів. Особи колаборантів встановлюються.
Раніше повідомлялося, що "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило документ під назвою: "Концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".
У документі прописано, що протягом кількох років в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура. Щодо того, що буде на території знищеного окупантами металургійному комбінату "Азовсталь", то в документі є кілька варіантів.
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Країна повинна знати таких хероїв в обличчя!!!
РПЦ тiльки цим весь час i займається та займалась- розвалом України.