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У Маріуполі 27 колаборантів присягнули на вірність окупаційній владі, - Андрющенко

маріуполь

В окупованому місті 27 осіб погодилися працювати на окупантів в створеній ними "поліції".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо про ще кількох колаборантів-поліцейських. 6 серпня 27 мешканців Маріуполя та району з благословіння церкви московського патріархату принесли гауляйтеру Костянтину Іващенку присягу на вірність окупантів. Особи колаборантів встановлюються.

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Раніше повідомлялося, що "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило документ під назвою: "Концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь". 

У документі прописано, що протягом кількох років в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура. Щодо того, що буде на території знищеного окупантами металургійному комбінату "Азовсталь", то в документі є кілька варіантів.

Маріуполь (3243) колабораціонізм (1168) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+14
Захищай цю сволоту , після такоі ганебноі зради !!

Тільки вішати цих падлюк , без розбору , як тільки попадуться !!
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07.08.2022 15:46
+8
Головні колаборанти і зрадники - то менти і сбу-шники...
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07.08.2022 16:08
+7
а остальные и без присяги верны оккупанту
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07.08.2022 15:47
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Захищай цю сволоту , після такоі ганебноі зради !!

Тільки вішати цих падлюк , без розбору , як тільки попадуться !!
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07.08.2022 15:46 Відповісти
Це не укра1нц1, це ********.
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07.08.2022 16:05 Відповісти
украинцев Украина отправляла до кацапов, а кацапов забирала к себе, кормила, учила и наконец то выкормила огромный процент предателей, которого нет равного в мире.
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07.08.2022 16:23 Відповісти
і про що це Ви?? та й до чого?
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07.08.2022 18:23 Відповісти
Как мариуполец я от всей души желаю им петли на шее. Мариуполь обязательно снова станет украинским и тогда каждый предатель ответит по заслугам.
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07.08.2022 17:00 Відповісти
Amen, brother!
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07.08.2022 18:18 Відповісти
а остальные и без присяги верны оккупанту
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07.08.2022 15:47 Відповісти
Вони і під присягою народу України зітхали: "Сталіна на нас нєт..."
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07.08.2022 16:11 Відповісти
От ***** надіися на них -- як іх набирали
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07.08.2022 15:47 Відповісти
Маріуполь нічого дивного
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07.08.2022 15:48 Відповісти
Якраз дивно.. хто їх брав на службу, провіряв…? Його ім'я
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07.08.2022 19:24 Відповісти
Чергові 27 мерзенних гнид...
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07.08.2022 15:50 Відповісти
всех на фронт, на обкатку, и желательно без оружия, там найдут
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07.08.2022 15:52 Відповісти
Зрадників там завжди багато!!!Те що Маріуполь зруйновано є і іх вина!!1
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07.08.2022 15:52 Відповісти
У дебилов одно лицо .
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07.08.2022 15:53 Відповісти
ото бісять такі новини..шось бовкнули з ифірєм 27 і все

публікуйте повну інфу!

ПІБ, фото, адреса, родичів, якщо є..

Країна повинна знати таких хероїв в обличчя!!!
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07.08.2022 15:55 Відповісти
Ещё и гундяевской водой окропили . Срамота на веки .
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07.08.2022 15:56 Відповісти
Мочой.
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07.08.2022 16:03 Відповісти
Салон красоти. Рп паликмахтер рихтує ******** пензликом. Картіна маслом.
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07.08.2022 16:05 Відповісти
Там 95% таких що залишилися. Усі отримують паспорта з куркою та дрочать на путєна.
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07.08.2022 16:05 Відповісти
Головні колаборанти і зрадники - то менти і сбу-шники...
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07.08.2022 16:08 Відповісти
Саме ті кого треба було провірити , перш ніж взяти на службу…)))…
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07.08.2022 19:27 Відповісти
Так это же реформированная мусорня ******** Авакова- Рюкзаковича! Что можно было еще ожидать от этой падали ?
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07.08.2022 16:15 Відповісти
Як іх звали коли ще живі були?
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07.08.2022 16:24 Відповісти
ватний мир він такий, армія чудово знає, що у донецькій та луганській області май же всі ватні... навіщо було там класти наших хлопців? Усі украінці вже давно звідси виїхали ...
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07.08.2022 16:33 Відповісти
І як завжди перші,хто присягає на вірність *****,це мусора."Чудовий відбір!!!"
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07.08.2022 16:48 Відповісти
не мусора..а мусор..біосміття
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07.08.2022 18:26 Відповісти
Це не колаборантів це зрадники погані мусор
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07.08.2022 17:20 Відповісти
на що ви сподивалися ,там где вибирали РИГИВ там і колоборанти. Хоть одного ригионала посадили,?щось не помітаю.
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07.08.2022 17:52 Відповісти
марик стерт и потерян скоро через 8 лет будет поколение полуорков тугосерь думающих шоони живут в квази параше ватороссии и так было еще с тех времен как моисей шол по пустыне и развалил завод уомбинатбендер а там батальоны нео нацистов засели...это тебе не 2014..((
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07.08.2022 17:55 Відповісти
проспись..а..
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07.08.2022 18:27 Відповісти
..Взорвать всех предателей.Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
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07.08.2022 18:06 Відповісти
Як можна було , на сьомому році війни , приймати робітників поліції не провіривши їх чим вони дихають, особливо на Донбасі… ????позо
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07.08.2022 19:20 Відповісти
ррррр
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07.08.2022 19:21 Відповісти
Рехформа Авакова та Парашенки, закінчена Зелебобиками, в дії
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07.08.2022 22:00 Відповісти
Та хто б сумнівався. Ця сволота їздить на власних Мерседесах і завжди кричить, що недоїдає. Аваков, твої викормиши?
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08.08.2022 00:11 Відповісти
пiп з кацапсько-ординського сатанату освячує манкуртiв...

РПЦ тiльки цим весь час i займається та займалась- розвалом України.
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08.08.2022 13:32 Відповісти
 
 