У Маріуполі 27 колаборантів присягнули на вірність окупаційній владі, - Андрющенко

В окупованому місті 27 осіб погодилися працювати на окупантів в створеній ними "поліції".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо про ще кількох колаборантів-поліцейських. 6 серпня 27 мешканців Маріуполя та району з благословіння церкви московського патріархату принесли гауляйтеру Костянтину Іващенку присягу на вірність окупантів. Особи колаборантів встановлюються.

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Раніше повідомлялося, що "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило документ під назвою: "Концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".

У документі прописано, що протягом кількох років в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура. Щодо того, що буде на території знищеного окупантами металургійному комбінату "Азовсталь", то в документі є кілька варіантів.