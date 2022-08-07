В Мариуполе 27 коллаборантов присягнули на верность оккупационным властям, - Андрющенко
В оккупированном городе 27 человек согласились работать на оккупантов в созданной ими "полиции".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, известно еще о нескольких коллаборантах-полицейских. 6 августа 27 жителей Мариуполя и района с благословения церкви Московского патриархата принесли гауляйтеру Константину Иващенко присягу на верность оккупантам. Личности коллаборантов устанавливаются.
Ранее сообщалось, что "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" разработало документ под названием "Концепция мастер-плана развития города Мариуполь".
В документе прописано, что за несколько лет в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура. Что касается того, что будет на территории уничтоженного оккупантами металлургического комбината "Азовсталь", то в документе есть несколько вариантов.
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Тільки вішати цих падлюк , без розбору , як тільки попадуться !!
публікуйте повну інфу!
ПІБ, фото, адреса, родичів, якщо є..
Країна повинна знати таких хероїв в обличчя!!!
РПЦ тiльки цим весь час i займається та займалась- розвалом України.