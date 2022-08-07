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В Мариуполе 27 коллаборантов присягнули на верность оккупационным властям, - Андрющенко

маріуполь

В оккупированном городе 27 человек согласились работать на оккупантов в созданной ими "полиции".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, известно еще о нескольких коллаборантах-полицейских. 6 августа 27 жителей Мариуполя и района с благословения церкви Московского патриархата принесли гауляйтеру Константину Иващенко присягу на верность оккупантам. Личности коллаборантов устанавливаются.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию погибших, трупы вывозят для захоронений в поселке Старый Крым, - Андрющенко

Ранее сообщалось, что "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" разработало документ под названием "Концепция мастер-плана развития города Мариуполь".

В документе прописано, что за несколько лет в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура. Что касается того, что будет на территории уничтоженного оккупантами металлургического комбината "Азовсталь", то в документе есть несколько вариантов.

Автор: 

Мариуполь (5724) коллаборационизм (880) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+14
Захищай цю сволоту , після такоі ганебноі зради !!

Тільки вішати цих падлюк , без розбору , як тільки попадуться !!
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07.08.2022 15:46
+8
Головні колаборанти і зрадники - то менти і сбу-шники...
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07.08.2022 16:08
+7
а остальные и без присяги верны оккупанту
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07.08.2022 15:47
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Захищай цю сволоту , після такоі ганебноі зради !!

Тільки вішати цих падлюк , без розбору , як тільки попадуться !!
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07.08.2022 15:46 Ответить
Це не укра1нц1, це ********.
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07.08.2022 16:05 Ответить
украинцев Украина отправляла до кацапов, а кацапов забирала к себе, кормила, учила и наконец то выкормила огромный процент предателей, которого нет равного в мире.
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07.08.2022 16:23 Ответить
і про що це Ви?? та й до чого?
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07.08.2022 18:23 Ответить
Как мариуполец я от всей души желаю им петли на шее. Мариуполь обязательно снова станет украинским и тогда каждый предатель ответит по заслугам.
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07.08.2022 17:00 Ответить
Amen, brother!
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07.08.2022 18:18 Ответить
а остальные и без присяги верны оккупанту
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07.08.2022 15:47 Ответить
Вони і під присягою народу України зітхали: "Сталіна на нас нєт..."
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07.08.2022 16:11 Ответить
От ***** надіися на них -- як іх набирали
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07.08.2022 15:47 Ответить
Маріуполь нічого дивного
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07.08.2022 15:48 Ответить
Якраз дивно.. хто їх брав на службу, провіряв…? Його ім'я
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07.08.2022 19:24 Ответить
Чергові 27 мерзенних гнид...
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07.08.2022 15:50 Ответить
всех на фронт, на обкатку, и желательно без оружия, там найдут
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07.08.2022 15:52 Ответить
Зрадників там завжди багато!!!Те що Маріуполь зруйновано є і іх вина!!1
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07.08.2022 15:52 Ответить
У дебилов одно лицо .
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07.08.2022 15:53 Ответить
ото бісять такі новини..шось бовкнули з ифірєм 27 і все

публікуйте повну інфу!

ПІБ, фото, адреса, родичів, якщо є..

Країна повинна знати таких хероїв в обличчя!!!
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07.08.2022 15:55 Ответить
Ещё и гундяевской водой окропили . Срамота на веки .
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07.08.2022 15:56 Ответить
Мочой.
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07.08.2022 16:03 Ответить
Салон красоти. Рп паликмахтер рихтує ******** пензликом. Картіна маслом.
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07.08.2022 16:05 Ответить
Там 95% таких що залишилися. Усі отримують паспорта з куркою та дрочать на путєна.
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07.08.2022 16:05 Ответить
Головні колаборанти і зрадники - то менти і сбу-шники...
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07.08.2022 16:08 Ответить
Саме ті кого треба було провірити , перш ніж взяти на службу…)))…
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07.08.2022 19:27 Ответить
Так это же реформированная мусорня ******** Авакова- Рюкзаковича! Что можно было еще ожидать от этой падали ?
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07.08.2022 16:15 Ответить
Як іх звали коли ще живі були?
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07.08.2022 16:24 Ответить
ватний мир він такий, армія чудово знає, що у донецькій та луганській області май же всі ватні... навіщо було там класти наших хлопців? Усі украінці вже давно звідси виїхали ...
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07.08.2022 16:33 Ответить
І як завжди перші,хто присягає на вірність *****,це мусора."Чудовий відбір!!!"
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07.08.2022 16:48 Ответить
не мусора..а мусор..біосміття
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07.08.2022 18:26 Ответить
Це не колаборантів це зрадники погані мусор
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07.08.2022 17:20 Ответить
на що ви сподивалися ,там где вибирали РИГИВ там і колоборанти. Хоть одного ригионала посадили,?щось не помітаю.
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07.08.2022 17:52 Ответить
марик стерт и потерян скоро через 8 лет будет поколение полуорков тугосерь думающих шоони живут в квази параше ватороссии и так было еще с тех времен как моисей шол по пустыне и развалил завод уомбинатбендер а там батальоны нео нацистов засели...это тебе не 2014..((
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07.08.2022 17:55 Ответить
проспись..а..
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07.08.2022 18:27 Ответить
..Взорвать всех предателей.Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
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07.08.2022 18:06 Ответить
Як можна було , на сьомому році війни , приймати робітників поліції не провіривши їх чим вони дихають, особливо на Донбасі… ????позо
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07.08.2022 19:20 Ответить
ррррр
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07.08.2022 19:21 Ответить
Рехформа Авакова та Парашенки, закінчена Зелебобиками, в дії
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07.08.2022 22:00 Ответить
Та хто б сумнівався. Ця сволота їздить на власних Мерседесах і завжди кричить, що недоїдає. Аваков, твої викормиши?
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08.08.2022 00:11 Ответить
пiп з кацапсько-ординського сатанату освячує манкуртiв...

РПЦ тiльки цим весь час i займається та займалась- розвалом України.
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08.08.2022 13:32 Ответить
 
 