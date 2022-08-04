Оккупанты разработали "концепцию мастер-плана развития города Мариуполь", ожидается прирост населения до 200 тысяч за три года, - ГУР. ФОТО

Россия разработала долгосрочный "план восстановления" Мариуполя.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" разработало документ под названием: "Концепция мастер-плана развития города Мариуполь".

"В нем оккупанты изложили собственное видение будущего украинского города. Суть – полная интеграция Мариуполя с так называемой "ДНР", с перспективой присоединения к России. Население Мариуполя, которое до российской агрессии составляло полмиллиона жителей, по планам россиян до 2025 года" до 200 тысяч", - говорится в сообщении.

В документе прописано, что несколько лет в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура. Что касается того, что будет на территории уничтоженного оккупантами металлургического комбината "Азовсталь", то в документе есть несколько вариантов. Среди них: сохранение производства; сохранение помещения и его реконструкция; заполнение подземной части "Азовстали" мусором, обустройство парка и создание сельхозугодий; спарку и развитие туристско-рекреационных зон.

На весь проект в зависимости от выбранного варианта "реконструкции" отводится от 8 до 42 лет. Расходы – более 60 миллиардов российских рублей. В документе прописаны мероприятия, которые будут проведены в городе на несколько десятков лет.

