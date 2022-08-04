РУС
7 251 29

Оккупанты разработали "концепцию мастер-плана развития города Мариуполь", ожидается прирост населения до 200 тысяч за три года, - ГУР. ФОТО

маріуполь

Россия разработала долгосрочный "план восстановления" Мариуполя.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" разработало документ под названием: "Концепция мастер-плана развития города Мариуполь".

"В нем оккупанты изложили собственное видение будущего украинского города. Суть – полная интеграция Мариуполя с так называемой "ДНР", с перспективой присоединения к России. Население Мариуполя, которое до российской агрессии составляло полмиллиона жителей, по планам россиян до 2025 года" до 200 тысяч", - говорится в сообщении.

В документе прописано, что несколько лет в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура. Что касается того, что будет на территории уничтоженного оккупантами металлургического комбината "Азовсталь", то в документе есть несколько вариантов. Среди них: сохранение производства; сохранение помещения и его реконструкция; заполнение подземной части "Азовстали" мусором, обустройство парка и создание сельхозугодий; спарку и развитие туристско-рекреационных зон.

На весь проект в зависимости от выбранного варианта "реконструкции" отводится от 8 до 42 лет. Расходы – более 60 миллиардов российских рублей. В документе прописаны мероприятия, которые будут проведены в городе на несколько десятков лет.

Оккупанты разработали концепцию мастер-плана развития города Мариуполь, ожидается прирост населения до 200 тысяч за три года, - ГУР 01
Оккупанты разработали концепцию мастер-плана развития города Мариуполь, ожидается прирост населения до 200 тысяч за три года, - ГУР 02

+21
Приріст з 500 000 до 200 000, чисто кацапська математика, да і наповнити сміттям це круто.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:18 Ответить
+12
показать весь комментарий
04.08.2022 14:22 Ответить
+9
Так было и 200 лет назад, и 100, и 50 - завоз на оккупированные территории своих. Потому после освобождения- НАСИЛЬСТВЕННО "Чемодан. Воказал. Россия" при малейшем подозрении в нелояльности, при НЕ ассимиляции или при незнание государственного языка.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:36 Ответить
Это с теми кацапскими военнопленнымичто будут город расчищать и отстраивать считали или без них?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:16 Ответить
Не знаю що буде з Маріком.... а з російськими танкістами знаю точно що буде https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH7EEiZPpxBM%26fbclid%3DIwAR1p9w6TrwFEHc0OtnnInv4jRAuMF54C3VWjSj24P2YwTnQsAn9POfuB6gI&h=AT37ZPpPlh-Uwdj0yAk_vUtTaqWnycjetUPMvN1SlhP7TumJ7cgZRFE4ZdvWvvq2vg8PIfyLlwkQeC1LmyX6DHNYa6AO6LFK4eASAXX4c1_BXqjKtZ2E-WBf3t99yWw5fiM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0LdGECEL320aYwCkvpeZ_hwijeTJuG_uzeuiYZxqpWfNmNPaEEteDDikLJMRoitFdbgvIVjU6rwY8TiRFNJJjlEXkYnO7z0urUYw6MaFb4_SGlX6NbRKW8IqCn19XLuTsL9pgZXaYxbCamUM-8GqqcutOu20-3OlS1aQfVjVIHLp7CFgI https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM
Tanks
показать весь комментарий
04.08.2022 14:22 Ответить
Греки украинским практически не владеют. Но фиг им что сделаем. Район компактного проживания.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:00 Ответить
Будут учить.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:38 Ответить
Причем по собственному желанию. Украинский язык после победы над кацапами станет намного привлекательнее для иностранцев.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:41 Ответить
чукотські оленеводи почали підготовку стад алєнєй до міграції
показать весь комментарий
04.08.2022 15:07 Ответить
Смотрим "документ" внимательнее до 200 000 это к 2025, а к 2022 до 150 000 .
Т.е. сейчас там меньше 100 000
показать весь комментарий
04.08.2022 18:53 Ответить
великое переселение бурятов одним словом
показать весь комментарий
04.08.2022 14:20 Ответить
та хер їх сюди пустять , їх місце за полярним кругом
показать весь комментарий
04.08.2022 15:06 Ответить
"Витрати - понад 60 мільярдів російських рублів"
І це лише початок. Таке солодке слово "распіл".
показать весь комментарий
04.08.2022 14:21 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 14:22 Ответить
Беги дядь Мить,беги))))))
показать весь комментарий
04.08.2022 14:25 Ответить
Концепція майстер-плану по "пилянню". Все по кацапському фен шую.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:25 Ответить
Від 8 до 42 роки. Це вони що мріють там назавжди оселитися? Чи це "оманські договорняки" втілюють в життя?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:25 Ответить
треба змішати ім карти бо шось дуже роздухарилися
показать весь комментарий
04.08.2022 14:35 Ответить
Чого так слабенько? "Советских планов громадьё" це не менше 200 мільйонів. Остап зі своїми Нью-Васюками від завидок вже пів ліктя згриз, такий розпил йому і не снився.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:36 Ответить
Бредятина свинособак....................
показать весь комментарий
04.08.2022 14:59 Ответить
"до основанья, а затєм..."
показать весь комментарий
04.08.2022 15:09 Ответить
А затем как всегда - очереди за дефицитом, синие куры, нищета и развал.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:43 Ответить
Ага. Это те, у кого плебс живет в деревянных сараях и изумляется унитазам в 21 веке, те, у кого более-менее человеческая жизнь только в Маскве и Питере. Эти разработают и разовьют, да...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:17 Ответить
Пропоную кримський варіант - завезти 500 тис. алкашів, бомжів, бурятів, нанайців, хакасів, мордви, мопсів й життя розквітне на наступний рік.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:07 Ответить
Предлагаю эти планы и концепцию сбросить бубочке..... Или он пусть рашке сбросит свои.... Зачем дублировать работу?
Проведите там выездное собрание где нибудь в Омане или ОАЭ..... От ОП думаю будет Арахмия....
показать весь комментарий
04.08.2022 16:22 Ответить
"приріст" бурятами-якутами" і іншими народностями "крайнего севера и дальнего востока"??? Чи народностямі кавказа? Так ось, пішли на х#й за "русскім воєнним корабльом"....
показать весь комментарий
04.08.2022 17:19 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 17:49 Ответить
Посмотрел .Полуграмотный бред сивой кобылы , сварганенный на коленке, без учёта всего и вся . Исходные данныес потолка,скорее всего-из дупы. Их собирать только-мин.полгода. А без доступа к укр. источникам- получатся Нью-Васюки. Этим спецам заняться серьезно- ликвидацией надворных уборных с дырками по всей России. Обсуждению их ксива не подлежит. Бывший гл. специалист "Мариупольгражданпроект" и "Азовгипромез".
показать весь комментарий
04.08.2022 19:38 Ответить
 
 