7 251 29

Окупанти розробили "концепцію майстер-плану розвитку міста Маріуполь", очікується приріст населення до 200 тисяч за три роки, - ГУР. ФОТО

маріуполь

Росія розробила довгостроковий "план відбудови" Маріуполя.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило документ під назвою: "Концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".

"В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Суть – повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до Росії. Населення Маріуполя, яке до російської агресії складало півмільйона жителів, за планами росіян до 2025 року має "зрости" до 200 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі підтверджено 17 випадків гострої кишкової інфекції, половина хворих - діти, - Андрющенко

У документі прописано, що протягом кількох років в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура. Щодо того, що буде на території знищеного окупантами металургійному комбінату "Азовсталь", то в документі є кілька варіантів. Серед них: збереження виробництва; збереження приміщення та його реконструкція; заповнення підземної частини "Азовсталі" сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь; спарку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

На весь проєкт, залежно від обраного варіанту "реконструкції", відводиться від 8 до 42 років. Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів. В документі прописані заходи, які будуть проведені в місті на кілька десятків років.

Також дивіться: В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО

Окупанти розробили концепцію майстер-плану розвитку міста Маріуполь, очікується приріст населення до 200 тисяч за три роки, - ГУР 01
Окупанти розробили концепцію майстер-плану розвитку міста Маріуполь, очікується приріст населення до 200 тисяч за три роки, - ГУР 02

Маріуполь (3262) окупація (6825) розвідка (3916) Азовсталь (447)
+21
Приріст з 500 000 до 200 000, чисто кацапська математика, да і наповнити сміттям це круто.
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
+12
показати весь коментар
04.08.2022 14:22 Відповісти
+9
Так было и 200 лет назад, и 100, и 50 - завоз на оккупированные территории своих. Потому после освобождения- НАСИЛЬСТВЕННО "Чемодан. Воказал. Россия" при малейшем подозрении в нелояльности, при НЕ ассимиляции или при незнание государственного языка.
показати весь коментар
04.08.2022 14:36 Відповісти
Это с теми кацапскими военнопленнымичто будут город расчищать и отстраивать считали или без них?
показати весь коментар
04.08.2022 14:16 Відповісти
Не знаю що буде з Маріком.... а з російськими танкістами знаю точно що буде https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH7EEiZPpxBM%26fbclid%3DIwAR1p9w6TrwFEHc0OtnnInv4jRAuMF54C3VWjSj24P2YwTnQsAn9POfuB6gI&h=AT37ZPpPlh-Uwdj0yAk_vUtTaqWnycjetUPMvN1SlhP7TumJ7cgZRFE4ZdvWvvq2vg8PIfyLlwkQeC1LmyX6DHNYa6AO6LFK4eASAXX4c1_BXqjKtZ2E-WBf3t99yWw5fiM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0LdGECEL320aYwCkvpeZ_hwijeTJuG_uzeuiYZxqpWfNmNPaEEteDDikLJMRoitFdbgvIVjU6rwY8TiRFNJJjlEXkYnO7z0urUYw6MaFb4_SGlX6NbRKW8IqCn19XLuTsL9pgZXaYxbCamUM-8GqqcutOu20-3OlS1aQfVjVIHLp7CFgI https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM
Tanks
Tanks
показати весь коментар
04.08.2022 14:22 Відповісти
Приріст з 500 000 до 200 000, чисто кацапська математика, да і наповнити сміттям це круто.
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
Так было и 200 лет назад, и 100, и 50 - завоз на оккупированные территории своих. Потому после освобождения- НАСИЛЬСТВЕННО "Чемодан. Воказал. Россия" при малейшем подозрении в нелояльности, при НЕ ассимиляции или при незнание государственного языка.
показати весь коментар
04.08.2022 14:36 Відповісти
Греки украинским практически не владеют. Но фиг им что сделаем. Район компактного проживания.
показати весь коментар
04.08.2022 15:00 Відповісти
Будут учить.
показати весь коментар
04.08.2022 15:38 Відповісти
Причем по собственному желанию. Украинский язык после победы над кацапами станет намного привлекательнее для иностранцев.
показати весь коментар
04.08.2022 15:41 Відповісти
чукотські оленеводи почали підготовку стад алєнєй до міграції
показати весь коментар
04.08.2022 15:07 Відповісти
Смотрим "документ" внимательнее до 200 000 это к 2025, а к 2022 до 150 000 .
Т.е. сейчас там меньше 100 000
Т.е. сейчас там меньше 100 000
показати весь коментар
04.08.2022 18:53 Відповісти
великое переселение бурятов одним словом
показати весь коментар
04.08.2022 14:20 Відповісти
та хер їх сюди пустять , їх місце за полярним кругом
показати весь коментар
04.08.2022 15:06 Відповісти
"Витрати - понад 60 мільярдів російських рублів"
І це лише початок. Таке солодке слово "распіл".
показати весь коментар
04.08.2022 14:21 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 14:22 Відповісти
Беги дядь Мить,беги))))))
показати весь коментар
04.08.2022 14:25 Відповісти
Концепція майстер-плану по "пилянню". Все по кацапському фен шую.
показати весь коментар
04.08.2022 14:25 Відповісти
Від 8 до 42 роки. Це вони що мріють там назавжди оселитися? Чи це "оманські договорняки" втілюють в життя?
показати весь коментар
04.08.2022 14:25 Відповісти
треба змішати ім карти бо шось дуже роздухарилися
показати весь коментар
04.08.2022 14:35 Відповісти
Чого так слабенько? "Советских планов громадьё" це не менше 200 мільйонів. Остап зі своїми Нью-Васюками від завидок вже пів ліктя згриз, такий розпил йому і не снився.
показати весь коментар
04.08.2022 14:36 Відповісти
Бредятина свинособак....................
показати весь коментар
04.08.2022 14:59 Відповісти
"до основанья, а затєм..."
показати весь коментар
04.08.2022 15:09 Відповісти
А затем как всегда - очереди за дефицитом, синие куры, нищета и развал.
показати весь коментар
04.08.2022 15:43 Відповісти
Ага. Это те, у кого плебс живет в деревянных сараях и изумляется унитазам в 21 веке, те, у кого более-менее человеческая жизнь только в Маскве и Питере. Эти разработают и разовьют, да...
показати весь коментар
04.08.2022 15:17 Відповісти
Пропоную кримський варіант - завезти 500 тис. алкашів, бомжів, бурятів, нанайців, хакасів, мордви, мопсів й життя розквітне на наступний рік.
показати весь коментар
04.08.2022 16:07 Відповісти
Предлагаю эти планы и концепцию сбросить бубочке..... Или он пусть рашке сбросит свои.... Зачем дублировать работу?
Проведите там выездное собрание где нибудь в Омане или ОАЭ..... От ОП думаю будет Арахмия....
показати весь коментар
04.08.2022 16:22 Відповісти
"приріст" бурятами-якутами" і іншими народностями "крайнего севера и дальнего востока"??? Чи народностямі кавказа? Так ось, пішли на х#й за "русскім воєнним корабльом"....
показати весь коментар
04.08.2022 17:19 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 17:49 Відповісти
Посмотрел .Полуграмотный бред сивой кобылы , сварганенный на коленке, без учёта всего и вся . Исходные данныес потолка,скорее всего-из дупы. Их собирать только-мин.полгода. А без доступа к укр. источникам- получатся Нью-Васюки. Этим спецам заняться серьезно- ликвидацией надворных уборных с дырками по всей России. Обсуждению их ксива не подлежит. Бывший гл. специалист "Мариупольгражданпроект" и "Азовгипромез".
показати весь коментар
04.08.2022 19:38 Відповісти
 
 