Окупанти розробили "концепцію майстер-плану розвитку міста Маріуполь", очікується приріст населення до 200 тисяч за три роки, - ГУР. ФОТО

Росія розробила довгостроковий "план відбудови" Маріуполя.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило документ під назвою: "Концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".

"В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Суть – повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до Росії. Населення Маріуполя, яке до російської агресії складало півмільйона жителів, за планами росіян до 2025 року має "зрости" до 200 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі підтверджено 17 випадків гострої кишкової інфекції, половина хворих - діти, - Андрющенко

У документі прописано, що протягом кількох років в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура. Щодо того, що буде на території знищеного окупантами металургійному комбінату "Азовсталь", то в документі є кілька варіантів. Серед них: збереження виробництва; збереження приміщення та його реконструкція; заповнення підземної частини "Азовсталі" сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь; спарку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

На весь проєкт, залежно від обраного варіанту "реконструкції", відводиться від 8 до 42 років. Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів. В документі прописані заходи, які будуть проведені в місті на кілька десятків років.

Також дивіться: В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО







