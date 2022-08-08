В результате обстрела Сумщины войсками РФ погибла женщина, - Офис Генпрокурора
Российские захватчики обстреляли Сумщину с территории РФ, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"8 августа 2022 года около 11:20 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли с. Екатериновка Шосткинского района. В результате обстрела от осколочного ранения в шею скончалась местная жительница, которая ехала на велосипеде по населенному пункту", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Anatoliy Smal
показать весь комментарий08.08.2022 14:45 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Valter Valter
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Иван Кравченко #486396
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Denis Antivatnikov #521714
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