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Новости Война
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В результате обстрела Сумщины войсками РФ погибла женщина, - Офис Генпрокурора

сумщина,огп

Российские захватчики обстреляли Сумщину с территории РФ, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"8 августа 2022 года около 11:20 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли с. Екатериновка Шосткинского района. В результате обстрела от осколочного ранения в шею скончалась местная жительница, которая ехала на велосипеде по населенному пункту", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите: Россияне из минометов, САУ и ствольной артиллерии нанесли удары по Сумщине и Черниговщине, - ГПСУ. ФОТО

обстрел (27672) Сумская область (3262) Офис Генпрокурора (2490)


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Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса" Пока мы будем продолжать политику "неответа" и не будем подавлять огневые точки на территории рашки и бульбостана, будут гибнуть наши граждане и борзеть рашистская армия.
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08.08.2022 14:45 Ответить
Вы же ето, когда поймаете убийцу 10 лет ему дайте и штраф в 500долларов, как рашистскому танкисту в статье ниже.
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08.08.2022 14:48 Ответить
Фронт 2500 км. Все прікрити неможливо апріорі.Але Генерали нехай соплі не жують..Безпорадні.
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08.08.2022 15:15 Ответить
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08.08.2022 16:09 Ответить
ток аписали про харьков..наши ссутбить по параше...ну терпите..єто пздц..где контрбатарейніе радарі и химарс..они булдут харьков бомбить пока от него не хера не остранетья єто уму не постежимо
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08.08.2022 17:26 Ответить
 
 