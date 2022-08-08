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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Сумщини військами РФ загинула жінка, - Офіс Генпрокурора

сумщина,огп

Російські загарбники обстріляли Сумщину з території РФ, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"8 серпня 2022 року близько 11:20 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли с. Катеринівка Шосткинського району. Внаслідок обстрілу від осколкового поранення в шию померла місцева жителька, яка їхала на велосипеді по населеному пункту", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте: Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) Офіс Генпрокурора (3272)


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Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса" Пока мы будем продолжать политику "неответа" и не будем подавлять огневые точки на территории рашки и бульбостана, будут гибнуть наши граждане и борзеть рашистская армия.
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08.08.2022 14:45 Відповісти
Вы же ето, когда поймаете убийцу 10 лет ему дайте и штраф в 500долларов, как рашистскому танкисту в статье ниже.
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08.08.2022 14:48 Відповісти
Фронт 2500 км. Все прікрити неможливо апріорі.Але Генерали нехай соплі не жують..Безпорадні.
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08.08.2022 15:15 Відповісти
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08.08.2022 16:09 Відповісти
ток аписали про харьков..наши ссутбить по параше...ну терпите..єто пздц..где контрбатарейніе радарі и химарс..они булдут харьков бомбить пока от него не хера не остранетья єто уму не постежимо
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08.08.2022 17:26 Відповісти
 
 