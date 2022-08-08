Внаслідок обстрілу Сумщини військами РФ загинула жінка, - Офіс Генпрокурора

Російські загарбники обстріляли Сумщину з території РФ, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"8 серпня 2022 року близько 11:20 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли с. Катеринівка Шосткинського району. Внаслідок обстрілу від осколкового поранення в шию померла місцева жителька, яка їхала на велосипеді по населеному пункту", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте: Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ. ФОТО