Внаслідок обстрілу Сумщини військами РФ загинула жінка, - Офіс Генпрокурора
Російські загарбники обстріляли Сумщину з території РФ, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"8 серпня 2022 року близько 11:20 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли с. Катеринівка Шосткинського району. Внаслідок обстрілу від осколкового поранення в шию померла місцева жителька, яка їхала на велосипеді по населеному пункту", - йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Anatoliy Smal
показати весь коментар08.08.2022 14:45 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
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