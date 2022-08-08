Российские захватчики "отжали" на оккупированной Херсонщине газету "Маяк"
Россияне на оккупированной Бериславщине "отжали" местную газету "Маяк".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание МОСТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил каховский журналист Олег Батурин.
Российские захватчики уже начали выпускать свою пропагандистскую брошюру под брендом газеты "Маяк".
На первой полосе они разместили материал о годовщине крещения Киевской Руси под похожим нацистским заголовком "Одна вера. Один народ. Одна страна".
"Маяк" являлся районной общественно-политической газетой. Выходил он 1 раз в неделю (в пятницу) на украинском языке на территории Бериславского района.
Тираж составлял в среднем 2500-3000 экземпляров. Первый номер издания вышел еще в 1932 году.
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один народ, один рейх, один фюрер....
і ці люди розказують що вони проти нацистів воюють...