РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11108 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 370 8

Российские захватчики "отжали" на оккупированной Херсонщине газету "Маяк"

газета

Россияне на оккупированной Бериславщине "отжали" местную газету "Маяк".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание МОСТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил каховский журналист Олег Батурин.

Российские захватчики уже начали выпускать свою пропагандистскую брошюру под брендом газеты "Маяк".

На первой полосе они разместили материал о годовщине крещения Киевской Руси под похожим нацистским заголовком "Одна вера. Один народ. Одна страна".

"Маяк" являлся районной общественно-политической газетой. Выходил он 1 раз в неделю (в пятницу) на украинском языке на территории Бериславского района.

Читайте также: В Кремле заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях якобы готовит не Россия

Тираж составлял в среднем 2500-3000 экземпляров. Первый номер издания вышел еще в 1932 году.

газета (114) оккупация (10187) медиа (186) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Газету можна видавати в електронній формі. І хто зараз виписує газети в паперовому виді?
показать весь комментарий
08.08.2022 15:19 Ответить
Ein Volk, ein Reich, ein Führer.

один народ, один рейх, один фюрер....

і ці люди розказують що вони проти нацистів воюють...
показать весь комментарий
08.08.2022 15:19 Ответить
Знову казки про "адіннарот". От і отримаєте на рот,смердюча кацапня.
показать весь комментарий
08.08.2022 15:23 Ответить
Нехай читають , якщо вміють . Чи їм не для читання ? На росії газети для других потреб використовують
показать весь комментарий
08.08.2022 15:32 Ответить
За відсутністю туалетного паперу кацапня буде користуватися газетами.
показать весь комментарий
08.08.2022 15:47 Ответить
Теперь это газета "Маньяк".
показать весь комментарий
08.08.2022 20:48 Ответить
 
 