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Російські загарбники "віджали" на окупованій Херсонщині газету "Маяк"

газета

Росіяни на окупованій Бериславщині "віджали" місцеву газету "Маяк".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання МОСТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив каховський журналіст Олег Батурін.

Російські загарбники вже почали випускати свою пропагандистську брошуру під брендом газети "Маяк".

На першій шпальті вони розмістили матеріал про річницю хрещення Київської Русі під подібним до нацистського заголовком "Одна віра. Один народ. Одна країна".

"Маяк" був районною громадсько-політичною газетою. Виходив він 1 раз на тиждень (у п'ятницю) українською мовою на території Бериславського району.

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Тираж складав у середньому 2500-3000 примірників. Перший номер видання вийшов ще у 1932 році.

Автор: 

газета (74) окупація (6739) медіа (233) Херсонська область (5850)


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Газету можна видавати в електронній формі. І хто зараз виписує газети в паперовому виді?
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08.08.2022 15:19 Відповісти
Ein Volk, ein Reich, ein Führer.

один народ, один рейх, один фюрер....

і ці люди розказують що вони проти нацистів воюють...
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08.08.2022 15:19 Відповісти
Знову казки про "адіннарот". От і отримаєте на рот,смердюча кацапня.
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08.08.2022 15:23 Відповісти
Нехай читають , якщо вміють . Чи їм не для читання ? На росії газети для других потреб використовують
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08.08.2022 15:32 Відповісти
За відсутністю туалетного паперу кацапня буде користуватися газетами.
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08.08.2022 15:47 Відповісти
Теперь это газета "Маньяк".
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08.08.2022 20:48 Відповісти
 
 