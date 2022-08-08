Російські загарбники "віджали" на окупованій Херсонщині газету "Маяк"

Росіяни на окупованій Бериславщині "віджали" місцеву газету "Маяк".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-видання МОСТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив каховський журналіст Олег Батурін.

Російські загарбники вже почали випускати свою пропагандистську брошуру під брендом газети "Маяк".

На першій шпальті вони розмістили матеріал про річницю хрещення Київської Русі під подібним до нацистського заголовком "Одна віра. Один народ. Одна країна".



"Маяк" був районною громадсько-політичною газетою. Виходив він 1 раз на тиждень (у п'ятницю) українською мовою на території Бериславського району.

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Тираж складав у середньому 2500-3000 примірників. Перший номер видання вийшов ще у 1932 році.